A pesar del avance de la Justicia de EE.UU. contra dirigentes de la AFA, el Gobierno congela el proyecto más polémico para el fútbol

El operativo del FBI y judicial que involucró a dirigentes de la AFA en el Aeropuerto de Nueva York antes de que la Selección emprendiera el regreso después de la final del domingo no cambió los planes del Gobierno. En Casa Rosada mantienen una pelea de fondo con Claudio “Chiqui” Tapia desde el inicio de la gestión, pero no están dispuestos a ir más rápido que la Justicia del Estado de Florida .

“ La idea es que sea un tema de la Justicia y no del Poder Ejecutivo ”, señaló un integrante de la mesa política del Gobierno, que este martes volvió a reunirse para escenificar una nueva foto de unidad y donde, aseguran, no se habló de la citación a allegados a la AFA para comparecer ante un Gran Jurado el próximo 30 de julio.

En Balcarce 50 no buscarán un rédito inmediato en la diferencia de fondo que mantienen con la AFA: el cambio de paradigma que significaría abrir la puerta para las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), caballito de batalla de Javier Milei y la diputada Juliana Santillán en materia futbolística.

“ No hay en el corto plazo un proyecto de ley SAD . No es una prioridad en este momento. Depende de Modernización del Estado ”, explican quienes hablan con la diputada oriunda de Mar del Plata que tiene diálogo directo y fluido con el Presidente.

En la Cartera de Federico Sturzenegger no hay en estos momentos un croquis definitivo ni un plan de acción para acelerar la iniciativa. En el Congreso y en el Ejecutivo preocupa más cómo conseguir los votos para suspender las PASO y cómo avanzar con los proyectos como el Súper RIGI, inviolabilidad de la propiedad privada y los cambios en inocencia fiscal que Luis Caputo anunció el miércoles .

“ Al Congreso no se va a sumar el tema SAD ni nada que tenga que ver con el fútbol o la AFA, menos mientras lo esté tratando la Justicia de Florida ”, dijo a Clarín una de las espadas legislativas del oficialismo.

El año pasado, cuando Patricia Bullrich estaba a cargo de Seguridad, la dirección de Eventos Deportivos de esa Cartera presentó documentación a la Justicia norteamericana. No está claro si hubo más que los 33 mil nombres de barras e hinchas con derecho de admisión en los estadios incluidos en el Programa Tribuna Segura.

Fuentes oficiales aseguran sin dar mayores detalles que se enviaron a los Estados Unidos información sensible vinculadas a cuentas asociadas a la AFA y a sus dirigentes.

El ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Daniel Vítolo - desplazado tras la llegada de Juan Bautista Mahiques al ministerio de Justicia-, no tuvo ningún contacto con la Justicia estadounidense. El ex funcionario confesó meses atrás, tras su apartamiento, que dudaba de la voluntad del nuevo ministro de avanzar contra la corrupción en AFA .

Franco Berlin sigue a cargo del área de Eventos Deportivos del ministerio de Seguridad bajo la gestión de Alejandra Monteoliva , una de las encargadas de tejer puentes con el Seleccionado para la recepción del plantel diezmado que regresó al país sin Lionel Messi, el capitán .

La tregua que en algún momento ensayó Karina Milei con Tapia y que incluyó una foto con Manuel Adorni y el titular de la AFA en la sede de la Conmebol en Asunción por el mundial 2030 fracasó.

La presunta cercanía entre el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el tesorero de la institución Pablo Toviggino ya tiene sus efectos. El Gobierno hoy parece más concentrado en la suerte del mandamás de la AFA, cercano a Axel Kicillof, que en la de Toviggino, que -a diferencia de Tapia- bajó su perfil al punto de no viajar a los Estados Unidos para asistir al Mundial.

En la entidad madre del fútbol argentino ven la mano larga del empresario Leonardo Scatturice en el avance de las causas en la Justicia estadounidense. El dueño de FlyBondi tiene influencia en áreas sensibles del Estado bajo la tutela de Santiago Caputo , como la SIDE y la ARCA, a cargo de Andrés Vázquez . A través de la empresa TacTic Global es empleador del lobbista Barry Bennett con llegada a la administración republicana.

En el plano local, la ex AFIP mantiene una disputa legal y fiscal contra la AFA por presuntas maniobras de evasión y retención indebida de tributos que superan los $19.000 millones .

Tapia, Toviggino, el empresario Javier Faroni -con pasado en el Frente Renovador de Sergio Massa- no son los únicos preocupados por los movimientos en la Justicia estadounidense a instancias de Guillermo Tofoni, el ex arquero de Chacarita que hasta 2022 tenía a su cargo los contratos de televisación de la AFA. En juzgados federales de EE.UU. también se tramita la suerte de la causa $Libra que involucra al Presidente y a su hermana .

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín