Con la campera de la Selección, "Dibu" Martínez disfruta sus vacaciones en Sierra de los Padres

ZONALES





Con las emociones todavía a flor de piel por una final del mundo que se escapó y en la que fue figura con 12 atajadas en el partido decisivo, Emiliano Martínez sabe que no hay mejor escape que los afectos, su tierra. Entonces, tras regresar de Estados Unidos, se vino a Mar del Plata y se fue al campo que tiene cerca de Sierras de los Padres para descansar antes de una nueva temporada en el fútbol europeo.





El todavía arquero de Aston Villa, se vio con el camperón de la Selección Argentina, desafiando el intenso frío del invierno marplatense. En algunos videos que compartió su mujer Madinha, se los ve disfrutando de la naturaleza, animales y sus hijos juntando leña para calefaccionarse. Además, el propio "Dibu" prendió la parrilla para disfrutar una comida con su familia. Y terminaron con juegos de mesa.





El marplatense fue de menor a mayor en el Mundial y, en la final, se encargó de mantener la ilusión hasta el minuto 104, cuando no pudo hacer nada ante el remate de Ferran Torres. Tras el encuentro, dejó abierta la posibilidad de retirarse de la Selección pero, por ahora, es sólo una declaración en caliente.





El padre de "Dibu", Alberto, había dicho en su regreso a la ciudad que "es una decisión que va a tomar él, es grande y va a decidir qué hacer", y también dio un guiño de lo que terminó pasando: "No sé si va a venir a Mar del Plata, pero a mí me gusta mentir", había contestado entre risas.



