Lionel Messi palpitó el histórico cruce ante Inglaterra en las semifinales: “Será un partido especial”

Tras el avance de Argentina a semifinales del Mundial, Lionel Messi afirmó que el próximo duelo ante Inglaterra, una selección a la que nunca enfrentó, “será un partido especial”.

“ Jugué contra todos menos contra Inglaterra y es especial porque es una selección grande, una potencia y siempre es lindo jugar contra una selección así , más en una semifinal de un Mundial”, dijo el Capitán de la Selección nacional tras la victoria del sábado ante Suiza 3-1 ante Suiza en los cuartos de final.

El partido, que se disputará el miércoles en Atlanta, llega 40 años después de que Diego Maradona , liderara un triunfo memorable ante Inglaterra en el Mundial de México, con las heridas aún abiertas de la derrota argentina en la Guerra de Malvinas ante Reino Unido cuatro años antes.

“ Este grupo acostumbró a la gente a cosas que no son normales . No es fácil venir de ser campeón del mundo, de ganar todo lo que ganamos y otra vez seguir compitiendo y seguir estando a la altura y estar entre los cuatro mejores”, añadió Messi.

A pesar de haber disputado más de 200 partidos y marcado 125 goles con Argentina, el futbolista rosarino nunca se enfrentó a los Tres Leones en el ámbito internacional. Es el único campeón del mundo contra el que nunca jugó , ni en la mayor ni en juveniles.

Desde que Messi debutó con la selección argentina a los 18 años, ambos equipos solo se enfrentaron una vez, y ese partido tuvo lugar menos de tres meses después de su debut.

El Diez había sido convocado para la selección en agosto de 2005 tras impresionar en el triunfo de Argentina en el Campeonato Mundial Juvenil a principios de ese año. Sin embargo, no participó cuando Inglaterra se enfrentó a Argentina en Ginebra , ya que cumplía una sanción tras recibir una tarjeta roja a los apenas 30 segundos de su debut internacional. Tras salir como suplente en la segunda parte contra Hungría en Budapest , reaccionó a una falta de Vilmos Vanczak lanzando un puñetazo al defensa, por lo que el árbitro Markus Merk le mostró una tarjeta roja.

En un partido emocionante, aunque sin Messi, Argentina se adelantó dos veces en el marcador antes de que Michael Owen marcara dos goles en los últimos minutos para dar a la Inglaterra de Sven-Göran Eriksson una victoria por 3-2.

Inglaterra y Argentina protagonizan una de las rivalidades más encarnizadas del fútbol internacional. Desde el famoso gol de la “Mano de Dios” de Diego Maradona en los cuartos de final del Mundial de 1986 —la segunda vez que Maradona se enfrentaba a Inglaterra tras un partido amistoso en 1980— hasta la tarjeta roja a David Beckham en Saint-Étienne 12 años después, los partidos entre ambas selecciones rara vez carecieron de dramatismo.

Este será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en casi 21 años . Mientras Messi celebraba su tercer pase a semifinales en seis mundiales disputados, la hinchada estalló al ritmo de “el que no salta es un inglés” .

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Fuente: La Nación