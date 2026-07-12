Lionel Messi le regaló su camiseta a Roberto Baggio después del triunfo de la Argentina ante Suiza

Italia no participó de la Copa del Mundo, pero en los Estados Unidos sí está una de sus máximas leyendas: Roberto Baggio . Hoy, a los 59 años, disfruta del estatus que logró luciendo la camiseta de la selección (fue subcampeón en el Mundial de 1994) y de otros clubes del Calcio, como Juventus, Milan y Brescia, entre otros. El exnúmero 10 estuvo en Kansas City disfrutando del partido entre la Argentina y Suiza , y, tras el éxito del equipo albiceleste, bajó a la zona de los vestuarios y se llevó un recuerdo muy preciado...

“Gracias Leo por tu precioso regalo y tu cariño. Te quiero, amigo @leomessi” , publicó Baggio en su cuenta de Instagram . En la foto se lo ve con Lionel Messi, ambos muy sonrientes y sosteniendo la camiseta que el rosarino le obsequió.

Pertenecen a épocas distintas, pero Messi y Baggio se respetan y tienen una gran admiración mutua. El italiano conoció en persona a Messi en 2010, cuando el argentino actuaba en Barcelona y fue a un entrenamiento del conjunto catalán. El entrenador Pep Guardiola había sido compañero de Baggio en Brescia durante la temporada 2001/02 y mantenía una muy buena relación con el ganador del Balón de Oro de 1993. Conociendo la admiración que había entre Messi y Baggio, aprovechó para reunirlos en un salón de la Ciudad Deportiva del club.

“Il Divin Codino” (Divino Cola de Caballo), como lo apodaron a Baggio durante su época de jugador por su cabello, mantuvo el contacto con Messi, en 2025 también lo visitó durante un partido de Inter Miami y anoche, en Kansas City, él y Leo se reencontraron tras un momento de gran euforia, por la victoria 3-1 de la selección ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial.

Hace apenas unos días, en un podcast brasileño, Baggio afirmó que para él, Messi es superior a Diego Maradona y Pelé, el mejor de todos los tiempos. El italiano suele visitar la Argentina con frecuencia, ya que es aficionado a la caza, actividad que suele practicar en un campo cercano a La Pampa.

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Fuente: La Nación