LAS TONINAS: ¿Qué secuestraron la Justicia en los allanamientos por el homicidio de Alfredo Alberto Carbano?

ZONALES







La investigación por el homicidio de Alfredo Alberto Carbano, el hombre de 71 años que fue hallado enterrado en un médano de Las Toninas, sumó este sábado nuevos avances con una serie de allanamientos que permitieron secuestrar numerosas herramientas, teléfonos celulares y otros elementos que ahora serán sometidos a pericias para intentar reconstruir cómo ocurrió el crimen.





El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Sub DDI La Costa, dependiente de la DDI Dolores, junto a efectivos de la Comisaría de Las Toninas, Policía Científica y distintas dependencias policiales, bajo la coordinación del fiscal general Diego Escoda, el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones N° 11 de La Costa, Pablo Gamaleri, y la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Mónica Ferré.





Hasta el momento permanecen dos personas aprehendidas por el homicidio: Damián A. M., de 31 años, quien posee frondosos antecedentes penales, y un adolescente de 17 años cuya identidad se mantiene en reserva por cuestiones legales.

Un crimen que comenzó como una búsqueda de paradero





La causa se inició tras el incendio registrado el 26 de junio en la vivienda de Carbano, ubicada en calles 13 y 4 de Las Toninas. En ese momento sólo se constataron daños materiales y no había personas en el interior.





Dos días después apareció abandonada la camioneta que utilizaba la víctima en una zona de médanos, a unos cinco cuadras de su vivienda. Testigos indicaron que el hombre había continuado caminando hacia su casa, pero desde entonces nunca más volvió a ser visto.





A partir de allí la investigación avanzó inicialmente como una averiguación de paradero. Sin embargo, el 9 de julio, nuevos testimonios orientaron la pesquisa hacia la hipótesis de un homicidio.





Al día siguiente, durante un amplio operativo de rastrillaje con participación de Bomberos, Defensa Civil, Policía Científica, personal de Seguridad y un perro especializado K9 para búsqueda de restos humanos, fue hallado un cuerpo enterrado en un médano ubicado entre Las Toninas y el kilómetro 314 de la Ruta Provincial 11, aproximadamente a un kilómetro de donde había sido encontrada la camioneta.

Posteriormente, las pericias confirmaron que se trataba de Alfredo Alberto Carbano, un jubilado y retirado de la Policía Federal Argentina.





Las contradicciones que llevaron a las detenciones





Según informaron los investigadores, el análisis de cámaras de seguridad, junto con numerosos testimonios, permitió detectar importantes contradicciones en las declaraciones de dos personas que frecuentaban habitualmente la vivienda de Carbano, donde compartían reuniones en las que consumían bebidas alcohólicas e incluso solían quedarse a dormir.





Esas inconsistencias derivaron en la aprehensión de ambos sospechosos y en la solicitud de cinco órdenes de allanamiento.





Qué encontraron durante los allanamientos





Los procedimientos realizados este sábado permitieron secuestrar una importante cantidad de elementos que ahora serán sometidos a pericias.





En una vivienda de calle 11 entre 4 y 6 los investigadores incautaron una tenaza, un martillo, una barreta, varios machetes, palas, un hacha y nueve teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.





En otro domicilio ubicado sobre calle 25 entre 20 y 22 fueron secuestrados un machete de 54 centímetros, una pala de casi un metro de largo, una cadena de oro, tres teléfonos celulares y una notebook.





Además, durante una inspección realizada en la vivienda de la víctima, sobre calles 13 y 4, los peritos secuestraron una frazada con manchas hemáticas, elemento que también será sometido a estudios científicos.





Todo el material quedó a disposición de Policía Científica, que deberá determinar si presenta rastros biológicos, huellas o cualquier otra evidencia que permita reconstruir el homicidio.





La hipótesis que investiga la Fiscalía





De acuerdo con la principal línea investigativa, el crimen habría ocurrido durante una reunión donde hubo un importante consumo de alcohol.





Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que, en ese contexto, se produjo una violenta discusión que terminó con un ataque utilizando un elemento contundente. Posteriormente, el cuerpo habría sido cargado en la camioneta de la víctima, trasladado hasta la zona de médanos y enterrado para intentar ocultar el crimen.





La investigación continúa en pleno desarrollo y la Justicia no descarta nuevas detenciones ni nuevos allanamientos a medida que avancen las pericias sobre los elementos secuestrados.





Cabe recordar que Carbano había sido noticia meses atrás cuando la Justicia Federal de Dolores allanó su vivienda y secuestró granadas, trotyl, detonadores y otros explosivos, material que posteriormente fue desactivado por personal especializado de la Policía Bonaerense. Ese expediente, sin embargo, no guarda relación directa con el homicidio que actualmente investiga la Justicia.