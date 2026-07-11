Las 7 plantas aromáticas que llenan de perfume la casa: son fáciles de cuidar y decoran naturalmente

Tener plantas aromáticas en casa es una forma natural de sumar un toque de frescura a cualquier ambiente. Hay siete especies que además de perfumar, son fáciles de cuidar y se adaptan tanto a macetas como a jardines, balcones o patios.

Son la lavanda , el romero , el jazmín , la menta , la gardenia , el geranio aromátic o y el laurel . Con la ubicación adecuada y algunos cuidados simples, es posible disfrutar de su perfume durante gran parte del año.

La lavanda es una de las plantas más populares por su perfume fresco y relajante. Sus flores violetas y sus hojas desprenden un aroma agradable. Necesita varias horas de sol directo y un suelo con buen drenaje para crecer fuerte.

El romero se destaca por el intenso aroma de sus hojas, que se mantiene todo el año. Es muy resistente, tolera la sequía y requiere poca agua, siempre que reciba abundante luz solar.

El jazmín ofrece una de las floraciones más perfumadas. Sus pequeñas flores blancas llenan el ambiente de un aroma dulce e inconfundible durante la época de floración. Prefiere lugares luminosos y riegos moderados.

La menta crece rápido y sus hojas desprenden un perfume fresco apenas se las toca. Se adapta muy bien a macetas y agradece ambientes con buena humedad y luz indirecta.

Las flores de la gardenia son famosas por su fragancia intensa y elegante. Requiere algunos cuidados extra, como mantener el sustrato húmedo y protegerla del sol fuerte, pero recompensa con una de las floraciones más aromáticas.

A diferencia de otras variedades, el geranio aromático se caracteriza por el perfume de sus hojas, que puede recordar al limón, la rosa o la menta según la especie. Es resistente y muy usado para decorar balcones y ventanas.

Además de ser un clásico en la cocina, el laurel desprende un aroma agradable gracias a sus hojas, que permanecen verdes todo el año. Es resistente y fácil de mantener, ideal para jardines o macetas grandes.

Si bien cada especie tiene sus propias necesidades, hay algunos cuidados generales que ayudan a mantenerlas saludables y a intensificar su aroma:

Fuente: TN