Las 16 nenas que viajaban en el micro que chocó en Córdoba recibieron el alta: el emotivo comunicado del club de fútbol infantil

Un día después del choque fatal entre un auto y el micro que trasladaba a un equipo infantil de fútbol femenino en el sur de Córdoba, la escuelita " El Potrero " compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para llevar tranquilidad a las familias de las jugadoras y agradecer las muestras de apoyo recibidas.

La institución confirmó que las 16 nenas de entre 9 y 12 años que viajaban en el vehículo ya recibieron el alta médica y pudieron regresar a sus casas junto a sus familias.

“Hoy queremos compartir con mucha emoción que, gracias a Dios, todas nuestras niñas ya recibieron el alta y se encuentran nuevamente con sus familias “, indicó el comunicado publicado este viernes.

El club también destacó el acompañamiento recibido desde que ocurrió el accidente y aseguró que ese respaldo fue fundamental para atravesar uno de los momentos más difíciles de su historia.

“Queremos agradecer de todo corazón a cada persona que estuvo pendiente de nosotras, que nos puso en sus oraciones, envió un mensaje, llamó o nos acompañó de una u otra manera. Sentir tanto cariño y apoyo fue una enorme fortaleza en un momento tan difícil “, expresaron.

En el tramo más conmovedor del comunicado, la institución explicó el proceso que comienza ahora para las chicas y sus familias. " Es tiempo de descansar, recuperarnos y abrazar mucho a nuestras niñas . Con paciencia, amor y acompañamiento, de a poco todo irá sanando“, señalaron.

No fue la primera vez que la escuelita emitió un comunicado. Horas después del choque, cuando las menores permanecían internadas en observación, había informado que todas estaban fuera de peligro. " Afortunadamente, Dios estuvo a nuestro lado “, escribió entonces.

El accidente ocurrió el jueves por la tarde sobre la Ruta Provincial 4, a la altura de la curva de la Herrería, entre las localidades cordobesas de La Carlota y Huanchilla. El minibús regresaba de Río Cuarto, donde el equipo había disputado un partido, cuando chocó de frente contra un Fiat Siena por causas que todavía se investigan.

Como consecuencia del impacto murieron Aldo Sánchez , de 41 años, y Agostina Olmo , de 20, que viajaban en el auto. Además, una joven de 19 años permanece internada con heridas de gravedad.

Las 16 jugadoras sufrieron golpes, cortes y escoriaciones, principalmente por el estallido de los vidrios, aunque ninguna presentó lesiones de gravedad.

Fuente: TN