Era bombero, combatía un incendio en El Palomar y murió tras ser atropellado: el dolor de sus papás y el pedido de justicia

“Cuando empezaron a llamarme, yo cortaba porque no sabía quién era. Me llamaron dos o tres veces preguntando si era la mamá de Matías y seguía cortando. Entonces le dije a mi marido: ‘Me parece que pasó algo’. Él llamó al cuartel y enseguida volvió a sonar mi celular. Un compañero me dijo: ‘No me cortes, por favor. Matías tuvo un accidente’ . Salimos corriendo para allá y recién ahí lo ví, ya muerto”.

El relato de aquellas horas sigue siendo una de las escenas más difíciles de la vida de la mamá de Matías Di Paolo , el bombero de 33 años que murió atropellado mientras participaba de un operativo para apagar un incendio de pastizales en El Palomar.

A más de seis meses de la tragedia, sus padres, Norma y Mario, hablaron con TN y recordaron cómo recibieron la terrible noticia. También reclamaron una condena para César Alejandro Cervantes, el conductor acusado de atropellar al grupo de bomberos.

Matías era bombero voluntario del Destacamento N°1 de El Palomar. Junto con otros tres compañeros del cuartel, había acudido a sofocar un incendio de pastizales en el cruce de Avenida Márquez y Ruta 201, una zona de alto tránsito ubicada en el límite entre los partidos bonaerenses de Morón y Tres de Febrero.

Minutos antes de las 20.30 del 15 de diciembre del año pasado, el operativo ya estaba llegando a su fin. Los bomberos h abían logrado controlar las llamas y comenzaban a levantar los conos y la señalización para retirarse cuando ocurrió el impacto.

Por motivos que todavía se investigan, un Volkswagen Vento gris que circulaba por la zona embistió a toda la dotación. Matías fue quien recibió el golpe más fuerte y murió como consecuencia de las heridas sufridas. Sus tres compañeros también resultaron heridos : dos de ellos fueron trasladados de urgencia a los hospitales Bocalandro y Carrillo de Ciudadela, en Tres de Febrero, mientras que el restante fue derivado al hospital Güemes de Haedo.

“Cervantes, no venía a una velocidad normal. Los chicos estaban todos con la ropa reflectiva, el camión tenía todo lo que tenía que tener, los conos... estaba todo señalizado. A este señor se ve que no le importó nada ”, sostuvo la mujer.

En diálogo con TN , agregó: “Si venís a una velocidad normal no hacés el desastre que hizo. A mi hijo lo voló ”. La madre también remarcó que no había problemas de visibilidad al momento del hecho : “No era de noche, todavía había luz. Los vio. Pero a este señor no le importó nada. Le quitó la vida a mi hijo ”.

Además de la muerte de Matías, el impacto dejó gravemente heridos a Micaela Quipildor, Milagros Xiomara Barrionuevo y Mateo Henri. Micaela, que era la pareja del bombero, sufrió la amputación de la pierna derecha, mientras que a Milagros debieron amputarle la izquierda. “Además, a Mica le queda otra operación en un brazo por las lesiones del impacto”, explicó el padre de Matías.

Actualmente, el conductor está detenido y la causa tiene una calificación legal provisoria de homicidio culposo en concurso ideal con lesiones culposas , que podrá modificarse al momento de la elevación a juicio.

Mientras esperan el avance de la causa, la familia asegura que mantiene la esperanza de que haya una condena. “ Tenemos miedo de que Cervantes quede en libertad, pero creemos en la Justicia. Esperamos que, cuando llegue el momento de la sentencia, sea una sentencia justa”, expresó la madre.

En este sentido, Norma dijo que el conductor le pidió disculpas tres meses después del accidente. “Él pidió perdón, pero yo ese perdón no lo necesito. Lo que hizo no tiene perdón, no lo voy a perdonar nunca. Quiero que pague cada uno de los días que le quitó a mi hijo. Mi hijo cumplió 33 años el 11 de diciembre y el 15 lo mató. Quiero que pague todo lo que tenga que pagar”, siguió.

En diálogo con TN , Adrián Rodríguez Díaz, abogado de la familia de Matías Di Paolo y de los bomberos afectados, explicó que la investigación ya cuenta con las principales pericias incorporadas al expediente y que la causa se encuentra en la etapa final de instrucción.

El letrado indicó que el conductor dio negativo en el test de alcoholemia realizado en el lugar, aunque los estudios toxicológicos posteriores sobre muestras de sangre y orina arrojaron resultado positivo para marihuana.

Sobre el accidente, señaló que la pericia determinó que el Vento circulaba a más de 60 kilómetros por hora. Si bien se trata de una ruta y esa velocidad forma parte de la discusión de la causa, remarcó que el lugar estaba debidamente señalizado por el operativo de los bomberos.

Además, afirmó que algunos testigos, entre ellos integrantes del cuartel, coincidieron en que la maniobra del conductor fue imprudente. También declararon que el auto venía sobrepasando a otros vehículos, una circunstancia que dio origen a la hipótesis inicial de una posible picada.

En este sentido, Rodríguez Díaz señaló que la investigación se encuentra “en un 80%” de cara a la elevación a juicio y anticipó que la próxima semana realizará una presentación ante la Cámara de Casación.

En medio del avance de la causa judicial, el Concejo Deliberante de Tres de Febrero aprobó una resolución para homenajear a las víctimas del siniestro.

La semana pasada, Matías Di Paolo -quien también participó del operativo de rescate en el hotel Dubrovnik que se derrumbó de Villa Gesell - fue declarado Ciudadano Ilustre Post Mortem del distrito “en reconocimiento a su trayectoria, compromiso comunitario, vocación de servicio y al sacrificio realizado en cumplimiento del deber”.

En la misma resolución, los bomberos Micaela Quipildor, Milagros Xiomara Barrionuevo y Mateo Henri fueron distinguidos como Vecinos Destacados de Tres de Febrero por su “labor comunitaria y heroica vocación de servicio”, en reconocimiento a su entrega.

La tragedia marcó para siempre a todo el grupo de bomberos que participaba del operativo, pero devastó por completo a la familia Di Paolo. “Era nuestro único hijo y todavía lo seguimos esperando. Quedamos destrozados”, resumió Mario, el padre de Matías.

Fuente: TN