Larreta cruzó a Jorge Macri por cobrar la entrada al Ecoparque a quienes no residan en la ciudad de Buenos Aires

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta cruzó en redes sociales al actual alcalde de la Ciudad, Jorge Macri , por un cambio en la modalidad de ingreso de los turistas al Ecoparque , una de las principales atracciones recreativas ubicada en el barrio de Palermo.

Tal y como había anunciado la administración porteña, a partir del 17 de junio, en el Ecoparque se comenzó a cobrar la entrada a las personas que no fueran residentes de la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de “ priorizar el acceso de los vecinos ” a los espacios públicos.

Este lunes, Macri compartió una imagen de una cartelera pública donde se ve un aviso promocional del Ecoparque con el mensaje: “Prioridad porteña. La entrada es sin cargo”. Junto a la foto, el alcalde de la Ciudad añadió: “ Prioridad porteña en el Ecoparque . No residentes pagan ”.

El posteo de Macri no pasó desapercibido y fue comentado por Larreta. “ Un buen número de los que te cuidan, te curan y te educan tienen que pagar. ¡Qué locura! “, cuestionó el ex jefe de Gobierno en su publicación.

La medida aplicada por Uspallata 3150 fue anunciada el pasado 12 de junio. Allí se indicó que quienes acrediten domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán ingresar sin cargo y de manera preferencial para agilizar su entrada al predio. De igual forma lo harán los menores de 12 años, las personas mayores de 65 y quienes tengan certificado de discapacidad.

En contraste, los argentinos y residentes en el país que no vivan en CABA, la entrada general tendrá un costo de $9.871 . En el caso de los visitantes extranjeros, la tarifa será de $19.741 , mientras que los extranjeros menores de 12 años abonarán $15.793.

El posteo de Larreta generó revuelo en X y en los comentarios no faltaron las lecturas interpretativas. Una de las que más adhesiones generó apuntaba a que el exalcalde hizo referencia a los habitantes de la provincia de Buenos Aires, distrito en el que en una oportunidad Macri señaló como un lugar donde está radicada “la barbarie” y desde el cual ingresan todos los días alrededor de tres millones de personas para trabajar o realizar diferentes actividades.

Antes de la implementación de la medida, Macri había dicho: “Dar prioridad a los porteños también es estar más ordenados en la Ciudad y que cada peso que pagan los vecinos en impuestos vuelva en servicios de calidad ”.

Durante los últimos diez años, el predio atravesó un vasto proceso de transformación. El antiguo Jardín Zoológico de Buenos Aires fue reconvertido en un espacio dedicado al rescate de fauna, la conservación de especies y la educación ambiental. Bajo esa premisa, se renovaron las instalaciones y se pusieron en marcha 14 nuevos programas de conservación.

Por otro lado, se fortalecieron otros cinco ya existentes, se restauraron todos los ambientes y se derivaron más de 1000 animales exóticos a distintos destinos especializados . En paralelo, se consolidó una propuesta educativa integrada a los contenidos escolares.

“Esta nueva etapa es la consolidación de diez años de trabajo. El Ecoparque es hoy un centro vivo de conservación y educación ambiental . El esquema de acceso garantiza la sustentabilidad del proyecto a largo plazo sin resignar el principio de inclusión: los vecinos de la Ciudad seguirán entrando sin costo”, afirmó Ramiro Reyno, su titular.

Fuente: La Nación