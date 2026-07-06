La vicegobernadora de Mendoza que dijo que el equipo francés es “africano” se quejó de las críticas: “Hacen un mundo de todo”

MENDOZA.- La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, que dijo que la selección francesa de fútbol es un “equipo africano”, se quejó de que la acusaran de racismo: “Hacen un mundo de todo”.

Casado también había dicho, sobre la figura del equipo, Kylian Mbappé: “No lo aguanto más”.

Sus declaraciones fueron realizadas tras el tenso encuentro por octavos de final del Mundial entre Francia y Paraguay, que terminó con la eliminación de los sudamericanos y la clasificación de los europeos.

“Es parte del folclore futbolero. No tiene que ver con racismo”, se justificó, en diálogo con LA NACIÓN , la número dos del gobernador radical Alfredo Cornejo.

En su posteo en las redes sociales, Casado había felicitado primero al equipo paraguayo por su desempeño en la cancha, pero inmediatamente después cargó contra los franceses por su comportamiento. “El equipo africano, flojo de modales”, se despachó la funcionaria mendocina, lo que generó gran cantidad de comentarios.

Ahora, la vicegobernadora trató de explicar sus afirmaciones. “Si hay algo que deben aprender de la Argentina el resto de los países es que fuimos los primeros en abolir la esclavitud y eso permitió el mestizaje de razas, culturas y religiones. Debemos ser el país menos racista del mundo”, dijo la mendocina, que relató que no recibió ninguna denuncia ni presentación en su contra, más allá de los reclamos en las redes sociales de ciudadanos y dirigentes políticos.

“ Racistas son los que consideran que ser africano es malo ”, agregó la funcionaria provincial.

No es la primera vez que Hebe Casado, exdirigente de Pro, provoca polémicas en tierra cuyana que tienen alcance nacional. Sus declaraciones y posteos, alineados con la derecha y con posturas liberales, suelen generar muchas interacciones.

En el pasado, acumuló críticas por varias declaraciones. Casado comparó los muertos por Covid-19 con los desaparecidos ( “Son 30.000, no como los otros 30.000″ , dijo), deseó que la expresidenta Cristina Kirchner se contagiara de coronavirus y, en alusión al uso de pirotecnia (algo prohibido) y los reclamos de los padres de chicos con autismo, dijo que la solución era “tapar los oídos de los niños” y advirtió: “No podemos estar en la puerta de cada casa”.

Fuente: La Nación