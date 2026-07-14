La Unión Europea y Reino Unido pusieron fin a los controles fronterizos entre Gibraltar y España

BRUSELAS, Bélgica.– La Unión Europea (UE) y el Reino Unido firmaron este martes un acuerdo que pone fin a los controles fronterizos entre España y Gibraltar , seis años después de que los británicos abandonaran oficialmente el bloque.

El acuerdo fue firmado en Bruselas por el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic , el ministro británico para Europa, Stephen Doughty , el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares Bueno , ​y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo . Entrará en vigor el miércoles para los miles de trabajadores que cruzan a diario entre España y el enclave británico .

A partir de ahora, los residentes de ⁠Gibraltar pueden cruzar a España utilizando sus tarjetas de residencia ‌sin necesidad de que se les selle el pasaporte, mientras que los ciudadanos españoles pueden cruzar utilizando su documento nacional de identidad .

Quienes lleguen al aeropuerto de Gibraltar deberán mostrar sus pasaportes tanto a los ‌agentes fronterizos de Gibraltar como a los españoles , y ⁠Reino Unido desea implantar un sistema similar al ‌que utiliza la policía francesa ⁠en la estación de tren de ⁠St. Pancras, en Londres, para el servicio del Eurostar .

Reino Unido se hizo con Gibraltar –un enclave de gran importancia estratégica situado en el extremo sur ‌de España– en el ​Tratado de Utrecht de 1713 , que puso fin a la Guerra de Sucesión española.

Con apenas unos 40.000 habitantes , el pequeño territorio británico situado en el extremo sur de la península ibérica depende de los 15.500 trabajadores transfronterizos que llegan cada día desde España, y que representan casi la mitad de su mano de obra.

En las horas pico pueden formarse largas colas en la frontera terrestre donde se revisan los documentos , especialmente durante los periodos de tensión entre el Reino Unido y España, que reclama la soberanía sobre Gibraltar.

⚡️Historic. Proud to sign our Agreement with the UK on Gibraltar. Four years of negotiations, one outcome: shared prosperity and no more barrier for the 15,000 people crossing between Spain and Gibraltar daily. pic.twitter.com/7mhl2EANbR

Pero estos controles se eliminarán a partir del miércoles, agilizando la frontera y facilitando a las empresas de Gibraltar contratar y retener a trabajadores que viven en España .

“Una frontera fluida va a facilitar mucho la vida” , resaltó Owen Smith , presidente de la Federación de Pequeñas Empresas de Gibraltar, que consideró este paso como “muy positivo”.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar el miércoles la zona fronteriza , donde en las últimas semanas los trabajadores han ido retirando la vieja reja metálica que separaba ambos territorios.

“Por fin, después de cientos de años, se va a poder derribar el último muro que queda dentro de la Unión Europea , que es la verja del Campo de Gibraltar", había celebrado en mayo el líder socialista, durante un acto de su partido.

El ministro principal de Gibraltar celebró por su parte el acuerdo que supone la eliminación de “las barreras físicas de una época pasada de fricción” , pero que permite mantener al enclave “las llaves” de su “puerta principal”.

El dictador español Francisco Franco (1939-1975) cerró esta frontera en 1969 , después de que Gibraltar decidiera en referéndum, por gran mayoría, continuar bajo dominio británico.

El cierre, que duró 13 años , interrumpió el tráfico diario de trabajadores desde España hacia Gibraltar y separó a familias.

Desde entonces, las largas colas en la frontera entre Gibraltar y España volvieron puntualmente en los periodos en que las tensiones diplomáticas sobre la soberanía del territorio llevaron a España a endurecer los controles.

The time has come... pic.twitter.com/wZONsEIhcU

“Que desaparezca esa espada de Damocles es importante” , valoró Manuel Triano Paulete , secretario general del sindicato Comisiones Obreras en la comarca española del Campo de Gibraltar, que rodea el territorio británico.

Con una economía basada en los servicios financieros y las sedes de empresas de juego online, el pequeño Gibraltar tiene una de las rentas per cápita más altas del mundo .

Su proximidad fue durante mucho tiempo una salida laboral para los habitantes de la vecina comarca andaluza del Campo de Gibraltar , que históricamente ha tenido una de las tasas de desempleo más altas de España.

Reino Unido abandonó la UE en 2020 dejando sin resolver la relación entre el bloque europeo y Gibraltar , históricamente una base militar británica altamente estratégica debido a su posición en la entrada del mar Mediterráneo.

A finales de aquel año, Madrid y Londres alcanzaron in extremis un acuerdo provisional que permitió mantener la libertad de movimiento en la frontera entre España y Gibraltar, pero la firma de un pacto definitivo tardó en materializarse.

España cedió Gibraltar a la corona británica en 1713, pero nunca ha dejado de reclamar su soberanía sobre el peñón , lo que genera tensiones recurrentes entre Madrid y Londres.

Fuente: La Nación