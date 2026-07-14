Joaquín Levinton reversionó a Oasis para alentar a la Selección frente a Inglaterra

En la cuenta regresiva a la esperada semifinal del Mundial 2026 que disputará mañana la Selección argentina frente a Inglaterra, Joaquín Levinton reversionó un tema de Oasis para alentar la ilusión nacional y su gesto emocionó a decenas de miles de fanáticos en las redes sociales.

El líder de Turf sorprendió anoche al publicar una versión muy particular de “Wonderwall”, el emblemático tema de la banda inglesa Oasis, que adaptó especialmente para alentar a la Scaloneta.

La letra que escribió para el tema, en castellano, no pasó inadvertida, particularmente por sus frases irónicas y las referencias que dedicó a la histórica rivalidad con los británicos. En pocas horas, el video se volvió viral, acumuló más de 100.000 “me gusta ” y una ola de comentarios celebró la iniciativa del músico.

Como si se tratara de un mensaje directo al rival, Levinton acompañó la publicación con una frase dirigida a Noel y Liam Gallagher, quienes son también conocidos por su fanatismo por el fútbol inglés y a quienes dedicó la frase “Be Scared” (“Tengan miedo”).

La elección de la canción tampoco fue casual. “Wonderwall” es una de las composiciones más famosas de Oasis que suele cantarse en los estadios ingleses. Sobre esa melodía, el cantante entonó una letra cargada de referencias futboleras, históricas y emotivas que apelan al sentimiento argentino.

Entre los versos, Levinton recuerda la rivalidad entre Argentina e Inglaterra y evoca la victoria albiceleste en el Mundial de México 86, cuando Diego Maradona marcó la historia del fútbol argentino con goles que forman parte de la memoria nacional, como “La Mano de Dios”. También aparecen menciones a la actual estrella del fútbol argentino, Lionel Messi, y al conflicto por las Islas Malvinas.

“Inglés, te digo que otra vez quedás afuera del Mundial, como en México te vamos a volver a ganar. Y aunque todos estén en contra, canto esta canción por la Selección, por las Malvinas, por nuestros caídos, por 40 millones de argentinos. Por eso yo te digo a vos, querida Selección, vamos a ganar la semifinal, por el Diego , que nos guía desde el cielo, y con Lionel, campeones otra vez”, canta Levinton antes de cerrar su versión repitiendo como un mantra la frase: “La Mano de Dios”.

El video tuvo una enorme repercusión entre los fanáticos, e incluso algunos se imaginaron el tema sonando en las tribunas si la Argentina logra llegar a la final tras la disputa de mañana por la tarde. Los comentarios reflejaron el entusiasmo de los hinchas y también las clásicas especulaciones que circulan sobre la Selección antes de cada partido decisivo.

“Zarpado, hay que cantarla en la cancha, está muy buena”, escribió un usuario. Otro hizo mención al ritual futbolero con un “Anulo mufa, Joaquín, por favor”, mientras que otro fan celebró la creatividad del músico con una referencia al repertorio de Turf: “El número uno desde ‘Siempre Libre’, sos único, Joaco. Aguante Argentina”. Tampoco faltaron quienes se refirieron con ironía a “magia blanca”, una de las canciones más populares de la banda al comentar: “¿Qué decís que no vas a llorar si te encanta?”.

No es la primera vez que Levinton combina música y fútbol, dos de sus grandes pasiones. A lo largo de su carrera se mostró en numerosas ocasiones alentando a la Selección y refiriéndose a iniciativas ligadas al deporte. Esta vez dio un paso más y eligió hacerlo reversionando uno de los himnos más representativos de la música británica para alentar al equipo argentino antes de un enfrentamiento que trasciende lo deportivo por la histórica rivalidad entre ambos países.

Fuente: La Nación