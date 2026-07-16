La trágica muerte de la pareja de jubilados en una ruta de Córdoba que enluta a Villa La Angostura

Cuando llegaron los bomberos, en la ruta había pedazos de carrocería, bolsos, zapatillas. Era un desastre. Adentro del Toyota Corolla Cross estaban los cuerpos sin vida de los dos jubilados, un matrimonio muy querido de Villa La Angostura , provincia de Neuquén.

De la tragedia habían participado ese auto, una camioneta y tres camiones. Era martes 14 de julio, alrededor de las 13, cuando se produjo el choque múltiple en el kilómetro 705 de la ruta nacional 35 , a la altura del paraje La Ensenada, entre las localidades de Holmberg y San Basilio, al sur de la provincia de Córdoba .

En el lugar murieron Lorenzo Oreste Manera y su esposa, Sara Noemí Bengoa . El hombre, que fue médico generalista en Villa La Angostura, estaba en la víspera de su cumpleaños 75. Sara, docente jubilada, tenía 80 años.

Según José, uno de los camioneros que protagonizó el siniestro, fue el conductor del Toyota Corolla Cross el que intentó un sobrepaso en el puente sobre el arroyo Corralito y allí se registró el impacto múltiple.

En el hecho se vieron involucrados también dos camiones de gran porte (un Mercedes Benz 1134 y un Volkswagen 19-320), otro más chico (un Mercedes Benz 710 que transportaba agua y soda) y una Ford Ranger.

La noticia causó una gran conmoción en Villa La Angostura, ya que la pareja había tenido una participación decisiva en el imparable crecimiento de esta paradisíaca localidad de la Patagonia.

El ex intendente Hugo "Tano" Panessi , en diálogo con Clarín , contó que Manera, nacido en la provincia de Córdoba, fue director del Hospital Dr. Oscar Arraiz, adonde había llegado desde Rincón de los Sauces.

Cuando se conocieron, Sara -que llegó de Apóstoles, Misiones- madre de tres hijos de una pareja anterior. Juntos tuvieron a una hija, que se enteró de la peor noticia de su vida en Canadá, adonde vive.

"Se vinieron cuando la Villa no era nada. El Gordo fue presidente del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y no solamente se destacó como médico, sino como dirigente social, acompañando en la alegría de los partos y también en la partida de los vecinos, era muy humano", destacó.

Manera había sido médico generalista . Trataba de todo: desde partos a fracturas y problemas cardíacos. "Era una persona muy divertida. Se había jubilado hace unos 15 años", puntualizó.

Además, era "muy buen administrador" ya que "cuidaba los recursos del hospital y, al mismo tiempo, se preocupaba por las enfermedades de los pacientes, pero también de sus condiciones sociales ".

Su esposa, Sara, fue docente y directora de la única escuela que había en Villa La Angostura , la N° 104, y estuvo a cargo del hogar de ancianos. "Participaba como actriz en obras de teatro locales, era muy respetada y honesta, marcó un hito importante en el sistema educativo", añadió el ex intendente.

Apenas se conoció el trágico destino del matrimonio, la Municipalidad de Villa La Angostura expresó " su profundo pesar " por lo ocurrido.

" El Dr. Manera dedicó gran parte de su vida al cuidado de la salud de los vecinos de nuestra localidad, desempeñándose durante muchos años como médico y también como director del Hospital de Villa La Angostura. Su compromiso, vocación de servicio y calidad humana dejaron una huella imborrable en la comunidad ", enfatizó.

Y añadió que " Sara Bengoa será recordada por su destacada labor como docente, especialmente en la Escuela N° 104, donde acompañó la formación de numerosas generaciones de angosturenses. Su calidez, dedicación y profundo compromiso con la educación y con la comunidad permanecerán en la memoria de todos ".

" Ambos compartieron una vida marcada por el servicio, la solidaridad y la permanente participación en instituciones intermedias, trabajando siempre con generosidad y amor por el prójimo ", completaron.

La despedida de ambos será este viernes, a partir de las 12, en el salón de la Mutual Policial. El sepelio se realizará el mismo día, a las 18, en el cementerio local.

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Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín