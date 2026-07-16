Exitosa prueba en humanos para evitar el Alzheimer con un método que fortalece el sistema inmune del cerebro

La inmunoterapia ha sido una de las grandes revoluciones de la medicina de los últimos años. Ya viene dando frutos contra el cáncer y ahora se abre un nuevo campo de acción contra las enfermedades degenerativas del cerebro, puntualmente contra el Alzheimer .

Científicos del Instituto Weizmann de Ciencias, en Israel, acaban de publicar una nueva investigación en la revista Nature Medicine que da detalles sobre el desarrollo de una nueva droga que fortalece el sistema inmune del cerebro para combatir esta enfermedad que suma casi 10 millones de nuevos casos al año en el mundo.

La ciencia trabaja para detener, tratar e incluso prevenir la enfermedad de Alzheimer, que se desarrolla silenciosamente en el cerebro durante más de una década antes de que aparezcan los síntomas. Uno de los objetivos es encontrar la llave que pueda modificar de manera más efectiva el curso de esta patología y de otras formas de demencia.

Michal Schwartz, del Departamento de Neurociencias del Instituto Weizmann de Ciencias, desarrolló una estrategia innovadora por la que fue galardonada con el Premio Israel de Ciencias de la Vida. Fue pionera en determinar que el órgano más protegido del cuerpo -el cerebro- depende estrechamente del sistema inmunitario para su funcionamiento, mantenimiento y reparación a lo largo de la vida.

En ese mismo contexto, Schwartz también reveló el papel fundamental de la disfunción inmunitaria relacionada con la edad en la progresión del envejecimiento cerebral . Propuso que, independientemente de la causa principal de una enfermedad neurodegenerativa, el deterioro del sistema inmunitario relacionado con la edad alimenta la inflamación cerebral , un factor clave en la progresión de la enfermedad.

Por eso sugirió que la eliminación de las placas amiloides , consideradas un rasgo distintivo del Alzheimer, no era suficiente para detener la enfermedad. Fue así que sus descubrimientos abrieron un nuevo camino hacia el desarrollo de tratamientos para enfermedades neurodegenerativas mediante la modulación del sistema inmunitario .

Ahora su grupo de investigación acaba de completar un ensayo clínico de fase 1b de una inmunoterapia para la enfermedad de Alzheimer basada en el trabajo de Schwartz. En lugar de atacar directamente los depósitos de placas amiloides del Alzheimer, el equipo de Schwartz se ha centrado en comprender cómo la disfunción del sistema inmunitario impulsa la progresión de la enfermedad . Este enfoque innovador también refleja el creciente reconocimiento de que la enfermedad de Alzheimer es un trastorno sistémico, y no solo una enfermedad cerebral.

Los investigadores se centraron en la vía de los puntos de control inhibitorios PD-1/PD-L1 como objetivo terapéutico. Partiendo de estos descubrimientos, Schwartz cofundó ImmunoBrain, una empresa dedicada a traducir su investigación en terapias para enfermedades neurodegenerativas.

La empresa, según informó el Instituto Weizmann, desarrolló IBC-Ab002 , un anticuerpo anti-PD-L1 humanizado diseñado específicamente para aprovechar el mecanismo inmunitario recientemente descubierto para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.

Aunque IBC-Ab002 actúa sobre la misma molécula de punto de control inmunitario que los anticuerpos anti-PD-L1 utilizados en la inmunoterapia contra el cáncer, posee propiedades distintivas adaptadas a la enfermedad de Alzheimer .

Tras una serie de estudios exitosos en animales de laboratorio, un ensayo clínico multicéntrico internacional de fase 1 incluyó a 40 pacientes con Alzheimer en etapa temprana en 11 centros médicos: cinco en el Reino Unido, cinco en Israel y uno en los Países Bajos.

La investigación fue dirigida por Schwartz, mientras que el ensayo clínico estuvo a cargo de Tommaso Croese, ex estudiante de doctorado en el laboratorio de Schwartz y actual vicepresidente de desarrollo clínico en ImmunoBrain, junto a Catherine J. Mummery, del Centro de Investigación de la Demencia del University College de Londres.

“Los resultados del ensayo demostraron que el tratamiento fue seguro y bien tolerado en todas las dosis probadas, y que su actividad biológica coincidió con su diseño experimental. El tratamiento, dirigido a revertir el envejecimiento inmunitario , también redujo los biomarcadores de daño neuronal, así como los biomarcadores asociados con la pérdida de la función sináptica. Estos hallazgos respaldan el desarrollo clínico de esta innovadora estrategia terapéutica”, explicaron los investigadores.

“El envejecimiento es el mayor factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer”, afirma Schwartz y agrega: “Nuestra investigación a lo largo de los años ha demostrado que uno de los principales factores que contribuyen a la progresión de la enfermedad es el envejecimiento del sistema inmunitario. El deterioro de la función inmunitaria relacionado con la edad alimenta la inflamación crónica en el cerebro , un factor clave en la progresión de la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos neurodegenerativos”.

Schwartz concluye: “El objetivo de nuestra terapia biológica es restaurar la capacidad juvenil del sistema inmunitario para proteger el cerebro, ayudando así a detener la enfermedad o incluso a revertir su curso. Creemos que este enfoque podría marcar el comienzo de una nueva era en el tratamiento de la demencia y otras enfermedades neurodegenerativas, cuya prevalencia sigue aumentando a medida que la población envejece y la esperanza de vida se incrementa”.

Editor jefe de la sección Sociedad

Fuente: Clarín