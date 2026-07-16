La reacción de los diarios de Inglaterra tras la derrota ante Argentina

Tras la contundente victoria de Argentina por 2 a 1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 , la prensa inglesa reaccionó con una mezcla de dolor y fuertes críticas tácticas a su propio entrenador .

El prestigioso medio británico The Telegraph tituló en su portada principal “El sueño mundialista de Inglaterra terminó” y habló del dolor que sintieron sus hinchas tras ver cómo el equipo nacional “arrebató la derrota de las fauces de la victoria” al recibir dos goles en apenas siete minutos en el tramo final de la semifinal contra la albiceleste.

“El corazón roto de Inglaterra” . Con ese título, y la foto de Harry Kane tapándose la boca, es que el diario The Independent decidió publicar la nota principal que se destaca en la portada impresa, donde dejaron entrever que fue su selección quien le cedió el lugar a la Argentina para que pudiera marcar los dos tantos que le dieron la victoria.

En otro de sus artículos, publicó una feroz crítica: “La pura cobardía futbolística de Thomas Tuchel terminó con el sueño mundialista de Inglaterra” . El medio describió el desenlace como una “dolorosa derrota en semifinales” donde el entrenador alemán “perdió por los nervios”.

El tabloide Daily Mail reflejó la eliminación con un tono sumamente dramático y destructivo, titulando en su portada principal: “Es el fin: la noche en que nuestro sueño finalmente murió”. El medio apuntó directamente contra el planteamiento del director técnico Tuchel al sentenciar que Inglaterra quedó fuera del Mundial tras una “pésima decisión [del DT] que resultó totalmente contraproducente” ante Argentina.

El tabloide Daily Express tituló: “La agonía mientras nuestra espera continúa”, en referencia a que la única vez que el seleccionado inglés salió campeón de un Mundial fue en 1966 .

En otra crónica sobre el partido , la publicación señaló directamente al director técnico alemán como el máximo responsable de la eliminación en semifinales del Mundial: “Tuchel, el culpable de la derrota de Inglaterra ante Argentina, ya que una decisión fallida provocó el colapso” . Y remarcó con crudeza el drástico cambio de panorama tras pasar de la ilusión de la final a un derrumbe absoluto en los últimos minutos.

“Otro buen Messi” , tituló el diario sensacionalista The Sun . Y sumó tras ello: “Los Tres Leones, con el corazón roto tras ser eliminados del Mundial gracias al gol de Lautaro Martínez en tiempo de descuento” .

“Inglaterra se encaminaba a la final cuando faltaban cinco minutos para el final del tiempo reglamentario, pero los Tres Leones se rindieron . Los hinchas en pubs y bares quedaron atónitos tras un doblete que puso a Argentina en ventaja en los últimos minutos. Finalmente, quedaron devastados por la remontada de la albiceleste y los aficionados volvieron a la cruda realidad tras el encuentro”, escribieron también.

“Humillado por Messi” , fue por su parte el título que eligió el medio Daily Star, aunque después aclaró: “Estamos orgullosos de nuestros leones” . “Inglaterra deja escapar la victoria cuando la tenía al alcance de la mano”, se dijo en otra de las crónicas.

The Times , en tanto, habló de un “Messi mágico” en su crónica de la semifinal disputada en Atlanta. “Anthony Gordon anotó primero, pero el equipo dirigido por Tuchel concedió dos goles sobre el final y quedó eliminado en las semifinales de la Copa del Mundo” , se lee en la bajada.

La victoria de la selección liderada por Lionel Scaloni fue calificada, por varios de los medios españoles , próximos rivales en la final del Mundial el próximo domingo, como un triunfo “épico”. “Una épica Argentina remonta a Inglaterra” , tituló el diario El País , que resaltó que se trató de otro triunfo albiceleste “resuelto al final” de un partido.

La Razón , en tanto, habló de una “épica remontada para desafiar a España en una final soñada” . “Inglaterra se adelantó, pero después se echó atrás y acabó superada. Messi participó en los dos goles de una albiceleste que parece invencible”, agregó el medio.

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Fuente: La Nación