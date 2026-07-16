La muerte de Gaspi: según un informe oficial, los helicópteros que chocaron tenían la misma ruta de vuelo

Un informe oficial realizado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de la Fuerza Aérea Brasileña determinó que los dos helicópteros que chocaron en Río de Janeiro , accidente en el que murieron el youtuber Gaspi y el director de cine Lucas Vignale , coincidían en buena parte de la ruta de vuelo, pese a que salieron desde dos lugares diferentes.

Según el documento que publicó el medio brasileño G1, el accidente ocurrido en la zona de Recreio dos Bandeirantes se produjo debido a que las aeronaves coincidieron en el mismo plan de vuelo .

En la investigación se determinó que el helicóptero con matrícula PR-DJJ despegó sin pasajeros del aeropuerto Santos Dumont, en el centro de la ciudad, mientras que el que tenía patente PP-MAC, en el que viajaban los dos argentinos además del piloto y otras dos personas más, salió del aeropuerto de Jacarepaguá con destino a Angra dos Reis.

De acuerdo al reporte, los planes de vuelo eran rutas especiales que coincidían desde un punto geográfico conocido como Tachas, lugar muy cercano a donde se produjo el impacto .

En la investigación también se destaca que el helicóptero PP-MAC no fue detectado por los radares del Sistema Brasileño de Control del Espacio Aéreo en ningún momento, pero que la otra aeronave sí fue monitoreada desde el despegue hasta momentos antes del choque.

La última posición registrada por el PR-DJJ mostró que volaba a una altitud aproximada de 800 pies y una velocidad de 108 nudos, lo que significa que se encontraba a una altitud aproximada de 244 metros y una velocidad de 200 km/h. Se desprende también que el impacto debe haber sido muy fuerte.

Por último, la información deja en claro que ninguno de los helicópteros disponía de registradores de datos de vuelo ni de registradores de voz de cabina, equipos conocidos como cajas negras. Según Cenipa, no existía ningún requisito reglamentario para la instalación de estos dispositivos en las aeronaves en cuestión.

El accidente que se cobró la vida de Gaspi (cuyo nombre es Gaspar Prim Díaz) y de Vignale ocurrió el domingo 14 de junio cerca de las 9 de la mañana. Los dos helicópteros impactaron y cayeron sobre un estacionamiento de un concesionario de autos .

Junto a los dos argentinos viajaban el cantante estadounidense Oliver Tree y el brasileño Lucas Brito Chaves Frota, además de los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac (que manejaba la segunda aeronave). No hubo sobrevivientes.

Fuente: Clarín