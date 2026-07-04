La preocupación de Nahuel Gallo por los venezolanos damnificados por los terremotos: “Me hubiese gustado ir a ayudar”

Nahuel Gallo, el gendarme argentino que estuvo preso en Venezuela por 448 días, mandó un mensaje de apoyo y se solidarizó con el pueblo tras el doble terremoto que ha dejado al menos 2954 muertos.

“ Me hubiese gustado ir a ayudar y colaborar con los venezolanos”, lamentó al recordar la grave situación que atraviesa el país caribeño. Gallo quedó señalado por el chavismo como un presunto “espía” cuando intentó ingresar por la frontera colombiana el 8 de diciembre. “Yo era un preso político de Diosdado Cabello” , aseguró en diálogo con TN , meses después de haber sido liberado y regresar a la Argentina. Sin embargo, dijo que es necesario “empatizar, humanizarse, dejar el rencor de lado y ayudar plenamente a los venezolanos”.

En tanto, el gendarme resaltó que la gente ha logrado recuperarse de todas las adversidades. “Lamentablemente, es un golpe tras otro, pero Venezuela siempre sale a flote, espero que este sea el último, no es fácil, necesitan muchísimo apoyo”.

Gallo recordó que ya pasó una semana de los sismos y tanto el pueblo como los damnificados siguen sumidos en la incertidumbre “de qué va a pasar, si dejan entrar las ayudas humanitarias, qué es lo que está sucediendo”.

Y reiteró: “Ojalá que Venezuela salga a flote. No solamente se necesita ayuda en la parte sanitaria, sino también en la logística, en la ayuda psicológica. Los venezolanos no solamente han perdido su casa; perdieron todo”.

Argentina es uno de los 27 países que enviaron a Venezuela brigadistas, perros entrenados y equipos especializados para brindar apoyo ante la catástrofe. Sin embargo, hubo denuncias de parte de los voluntarios nacionales y extranjeros sobre las trabas impuestas por el chavismo para frenar las labores de rescate en la zona del desastre.

Fuente: TN