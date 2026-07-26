La Policía de la Ciudad detuvo a dos delincuentes que viajaban en un taxi trucho con más de un kilo de cocaína

La Policía de la Ciudad detuvo a dos ciudadanos peruanos acusados de transportar más de un kilo de cocaína en un taxi por avenida Independencia al 1500, en el barrio porteño de San Cristóbal . El procedimiento tuvo lugar durante un operativo de prevención en el centro de la Ciudad de Buenos Aires . Según informaron fuentes policiales a Infobae , los agentes detectaron la circulación de un taxi Volkswagen Suran con vidrios polarizados, sin taxímetro y con irregularidades en sus patentes.

El vehículo presentaba una chapa delantera triplicada y la original solo en la parte trasera. Al detener la marcha para identificar a los ocupantes, dos hombres de nacionalidad peruana, de 40 y 28 años , los efectivos advirtieron inconsistencias en sus declaraciones.

En el marco del control, el personal de la Comisaría Vecinal 1B inspeccionó el interior del automóvil y halló debajo del asiento del conductor un bolso negro. Dentro del bolso, según detalló la fuerza, se encontró un paquete compacto envuelto en nylon negro, con un peso de 1,05 kilos de clorhidrato de cocaína .

Tras el hallazgo, los agentes procedieron a la detención inmediata de los dos sospechosos y al secuestro de la sustancia, el vehículo y dos teléfonos celulares. El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 , bajo la dirección de María Capuchetti , quien dispuso que ambos imputados permanezcan incomunicados.

A lo largo de este mes, la fuerza de seguridad porteña también implementó otros operativos contra el narcotráfico . A comienzos de julio, La Policía de la Ciudad desmanteló un búnker narco en el Barrio 15 de Villa Lugano tras un operativo de la División Unidad Táctica de Pacificación IV. Tres mujeres quedaron detenidas, una de ellas de nacionalidad chilena y otra con antecedentes por comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se activó al observar una maniobra de venta de drogas frente a una vivienda de Villa Lugano . Cuando los agentes intentaron identificar al comprador, el hombre intentó alejarse, pero fue interceptado. Una de las involucradas ingresó rápidamente al domicilio e intentó ocultar la droga y el dinero, acción que fue detectada por los efectivos desde el exterior.

La intervención de la Unidad de Flagrancia Sur permitió el ingreso inmediato a la propiedad y la detención de las sospechosas. Durante la inspección, los agentes secuestraron 504.400 pesos, 100 dólares, 11 envoltorios de pasta base, 22 de cocaína, 37 de marihuana, una bolsa con Tusi, cuatro celulares y tres balanzas de precisión . Parte de estos elementos fue hallada en un pasillo lindero al inmueble, donde las sospechosas intentaron descartarlos antes de la irrupción policial. Según fuentes del caso, entre las detenidas figura una mujer con tres antecedentes por comercialización de estupefacientes.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Sur , a cargo de Sebastián Landini, quien dispuso la consigna policial en la propiedad. Las tres detenidas enfrentan cargos por infracción a la Ley 23.737 . El comprador, con antecedentes, fue notificado por infracción a la misma normativa.

La Ley 23.737 regula la tenencia, el tráfico y la producción de estupefacientes en Argentina , estableciendo penas para quienes fabriquen, comercialicen, transporten o almacenen sustancias prohibidas. Sancionada en 1989, la norma diferencia entre delitos asociados al narcotráfico y casos de consumo personal, incorporando medidas alternativas a la prisión para quienes sean usuarios, como el acceso a tratamiento médico y programas de rehabilitación.

La legislación prevé el decomiso de bienes vinculados al narcotráfico y otorga facultades a la Justicia para derivar a tratamiento a personas detenidas por consumo propio que acrediten adicción.

Fuente: Infobae