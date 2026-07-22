La Justicia de Estados Unidos avanza con la investigación contra dirigentes de la AFA y hay citaciones

La Justicia de Estados Unidos avanza con la investigación por los movimientos millonarios que hubo en ese país entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresas “fantasmas” a partir del contrato comercial sellado en 2021 con TourProdEnter LLC , la firma del productor teatral Javier Faroni .

Se dispusieron citaciones ante la Corte del Distrito Sur de Florida para el 30 de julio próximo. “No llegarían a Chiqui Tapia”, señalaron fuentes confiables a LA NACION .

La investigación también comprende a Faroni y al empresario Diego Adrián Lucero, vinculados a la AFA. Lucero es uno de los supuestos testaferros vinculados a la compra de la mansión de Pilar. De acuerdo a la investigación judicial, fue uno de los socios de Central Park Drinks SRL , que luego pasó a llamarse Real Central, la sociedad con la cual se compró la quinta.

Los dirigentes de la AFA citados deberán presentarse a declarar ante la Corte del Distrito Sur de Florida el 30 de julio próximo. Se les solicitó, además, que aporten toda la información disponible que poseen relacionada con TourProdEnter, incluidas comunicaciones con Toviggino, Lucero y Faroni. La empresa se quedó con el 30% de todos los ingresos comerciales de la entidad en el exterior hasta 2030.

#Institucional Comunicado Oficial de la AFA ante versiones periodísticas maliciosas y falsas. 📰 https://t.co/MFocSWATke pic.twitter.com/3s70whcx7l

De acuerdo a una publicación de Infobae , la Justicia de Estados Unidos incautó el teléfono de Claudio Tapia antes de su regreso al país tras haber participado del Mundial de Fútbol. En el entorno del presidente de la AFA desmintieron a LA NACION que haya existido un operativo y que haya sido demorado. “Acabo de hablar con él, eso no ocurrió”, dijo el abogado Mariano Lizardo , defensor del dirigente de fútbol.

El abogado defensor de Toviggino, Marcelo Rocchetti, negó que el tesorero haya recibido una citación judicial. “Mi defendido no recibió ninguna citación de la justicia nacional y de Estados Unidos”, dijo a LA NACION .

La AFA desmintió parte de la información en un comunicado. “Ante las versiones periodísticas difundidas, la Asociación del Fútbol Argentino considera necesario efectuar la siguiente aclaración: el documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino”.

Y añadió: “La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación”.

“El documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del Presidente de la AFA ni de su Tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad. La difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones”, continuó el mensaje, en otro fragmento.

Además, la AFA advierte que podría avanzar con acciones legales por “la difusión de información falsa o manifiestamente engañosa”.

El contrato le otorgó a TourProdEnter LLC su representación comercial exclusiva en todo el mundo, con la sola excepción del territorio argentino, para promover en nombre de la AFA “la suscripción de acuerdos de sus marcas, emblemas, imágenes y otros derechos incluidos”. Y, también, la “concertación de distintos eventos deportivos y comerciales”.

Como parte de sus funciones, TourProdEnter LLC también quedó autorizada a “actuar como agente de cobro de los contratos de esponsoreo y/o patrocinio que genere, y en aquellos casos que así AFA se lo requiera”, y a abocarse a la “promoción de las distintas actividades de AFA y/o sus Selecciones Nacionales a los fines de obtener distintos acuerdos que produzcan dinero para AFA”.

La empresa que Faroni montó en Florida también quedó a cargo de la “realización de tareas de logística” para AFA; en otras palabras, que desde sus cuentas en el Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus debía pagarles a los proveedores de la entidad de la calle Viamonte por, entre otros rubros, el traslado internacional y alojamiento de la Selección.

Según surge de los registros bancarios confidenciales a los que accedió LA NACION , TourProdEnter LLC recaudó más de US$260 millones para la AFA desde fines de 2021, por lo que sus honorarios rondarían los US$78 millones, de acuerdo a lo estipulado en el contrato, aunque la cifra sería mayor, en atención a los pagos cursados por “logística”.

Además de Faroni, el otro empresario involucrado es Diego Adrián Lucero. Se trata de uno de los supuestos testaferros vinculados a la compra de la mansión de Pilar. De acuerdo a la investigación judicial, fue uno de los socios de Central Park Drinks SRL , que luego pasó a llamarse Real Central, la sociedad con la cual se compró la quinta.

“Central Par Drinks fue conformada por Diego Adrián Lucero y Luciano Nicolás Pantano, con el 50% de capital accionario cada uno, siendo que Lucero cedió sus acciones a Ana María Conte el 2 de mayo de 2022, oportunidad en que esta asumió como gerente de la firma”, detalló el juez Luis Armella cuando tenía a su cargo una parte de la investigación.

En la causa que tramitó en la provincia de Santiago del Estero, Lucero aparecía también como ex empleado de Servicios Lindor, una de las sociedades vinculadas a Toviggino.

Fuente: La Nación