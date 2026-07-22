La AFA defendió a Tapia y Toviggino: “Es falso que hayan sido citados y que les hayan incautado el teléfono”

A través de un comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desmintió que la Justicia de Estados Unidos haya citado a declarar a su presidente y a su tesorero, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente. También negó que sus teléfonos hayan sido incautados en un operativo en el aeropuerto de Nueva York previo al regreso de la comitiva argentina que participó del Mundial de Fútbol.

Se conoció hoy que la Justicia de Estados Unidos avanza con la investigación por los movimientos millonarios que hubo en ese país entre AFA y empresas “fantasmas” a partir del contrato comercial sellado con TourProdEnter LLC , la firma del productor teatral Javier Faroni . Por esta pesquisa, hubo citaciones judiciales, pero no a Tapia y Toviggino.

"La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación“, señaló la AFA en un comunicado.

Y añadió: “Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico".

Ante las versiones periodísticas difundidas en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino considera necesario efectuar la siguiente aclaración:

El documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino.

La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación.

En consecuencia, es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico.

El documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del Presidente de la AFA ni de su Tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad.

La difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones.

La Asociación del Fútbol Argentino exhorta a los medios de comunicación y a quienes ejercen la actividad periodística a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos, recordando que el rigor informativo constituye un deber esencial del periodismo responsable.

La AFA se reserva el ejercicio de todas las acciones legales que pudieran corresponder frente a la difusión de información falsa o manifiestamente engañosa que lesione los derechos de la institución o de sus autoridades.

Fuente: La Nación