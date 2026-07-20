La indignación de Pergolini contra Shakira, Coldplay y los “cooling breaks” en la final del Mundial

La final del Mundial 2026 entre la selección argentina y España concentró todas las miradas y dejó múltiples repercusiones. En medio de la tristeza por la derrota del equipo de Lionel Scaloni, Mario Pergolini recurrió a sus redes sociales para expresar su malestar por algunos de los elementos que rodearon al partido.

El conductor cuestionó tanto los espectáculos musicales realizados durante la jornada como las pausas de hidratación, conocidas como cooling breaks . Además, apuntó directamente contra Shakira y Coldplay , dos de los protagonistas de la propuesta artística preparada para la definición.

Pergolini manifestó su posición por medio de una historia publicada en su cuenta de Instagram. Sobre un fondo de colores, escribió: “Ojalá prohíban de por vida los entretenimientos musicales en los partidos de fútbol. Y, ya que están, también los ‘cooling breaks’” .

Pero el descargo no terminó allí. En la parte inferior de la publicación agregó una frase dirigida especialmente a los artistas que participaron de la final: “Y más si están Shakira y Coldplay” .

La publicación de Pergolini apareció después de una jornada cargada de tensión y emociones en el estadio MetLife, donde España derrotó por 1-0 a la Argentina durante el alargue y se consagró campeona del mundo.

Las intervenciones artísticas y las pausas de hidratación modificaron el ritmo habitual de una final mundialista y generaron reacciones entre quienes prefieren una experiencia más tradicional, centrada exclusivamente en lo que ocurre dentro del campo de juego. Pergolini quedó incluido dentro de ese grupo y sintetizó su rechazo con un mensaje breve, pero terminante.

El resultado marcó el final del sueño de la selección argentina de defender el título conseguido en Qatar 2022 . Una vez concluido el encuentro, Lionel Messi y sus compañeros permanecieron durante varios minutos sobre el césped, afectados por una derrota que puso fin a un Mundial inolvidable.

Messi recibió la medalla de subcampeón entre lágrimas y encabezó la fila del plantel argentino durante la ceremonia. Desde las tribunas, los hinchas respondieron con una ovación y cantaron para agradecerle al equipo por el ciclo de éxitos iniciado hace más de un lustro.

Mientras España celebraba y por los altoparlantes sonaban canciones alusivas a su consagración, los integrantes de la selección buscaron consuelo entre sus familiares. Emiliano “Dibu” Martínez, una de las principales figuras argentinas de la final, abrazó a varios de sus compañeros.

La ceremonia también estuvo marcada por el ingreso de Donald Trump al campo de juego , que fue recibido con una fuerte silbatina. Pau Cubarsí obtuvo el reconocimiento al mejor jugador joven, Unai Simón fue elegido como el arquero más destacado y Rodri recibió el premio al mejor futbolista del torneo. Sin embargo, cuando este último subió a buscar su distinción, una parte del estadio coreó el apellido de Messi.

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Fuente: La Nación