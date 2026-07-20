El escándalo de prostitución y drogas que involucró a Slavko Vincic, el árbitro de la final entre Argentina y España

Slavko Vincic estuvo en el centro de la escena durante la final del Mundial 2026, en la que España derrotó por 1-0 a la selección argentina en el alargue y se quedó con el título. El árbitro esloveno, de amplia trayectoria internacional, carga además con un episodio ajeno al fútbol que provocó un fuerte impacto en su carrera.

En 2020, Vincic fue detenido durante un operativo policial realizado en una cabaña de Bijeljina, en Bosnia y Herzegovina . En el lugar se encontraban otras 25 personas y nueve mujeres, mientras que los investigadores avanzaban sobre una presunta red vinculada con la prostitución, el tráfico de armas y las drogas .

El árbitro aseguró desde el primer momento que no tenía ninguna relación con los delitos investigados. Después de prestar declaración, quedó en libertad y fue desligado de la causa, por lo que pudo continuar con su actividad profesional hasta ser elegido para dirigir el partido más importante del Mundial 2026.

Una vez liberado, Vincic sostuvo que había llegado hasta el lugar por una invitación y que desconocía lo que ocurría allí. “No tengo nada que ver con eso. Acepté una invitación para almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento” , afirmó.

En aquella oportunidad, también reconstruyó el momento en el que irrumpieron los agentes: “Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente llegó la policía y sucedió lo que sucedió” .

La Federación de Fútbol de Eslovenia respaldó su versión y resumió el episodio al señalar que el árbitro había estado “en el sitio equivocado en el momento inadecuado” . La investigación no encontró elementos que permitieran vincularlo con la organización criminal y Vincic quedó exculpado.

La redada estuvo vinculada con la detención de Tijana Maksimovic , señalada entonces como la presunta responsable de una red de prostitución . La mujer fue interceptada cuando intentaba cruzar la frontera con Croacia en una embarcación junto con otras tres mujeres.

Durante los procedimientos, la policía confiscó 14 paquetes de cocaína, diez armas de fuego, tres chalecos antibalas y más de 10.000 euros en efectivo . La magnitud del hallazgo provocó que el nombre de Vincic quedara inicialmente asociado al caso, aunque las autoridades no presentaron cargos en su contra.

El esloveno explicó que conocía al dueño de la empresa que lo había invitado al encuentro, pero negó cualquier vínculo con las actividades ilícitas investigadas . Tras comprobarse que no estaba involucrado, recuperó la libertad y retomó rápidamente su carrera dentro del arbitraje europeo.

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Fuente: La Nación