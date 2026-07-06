La Federación Belga impugnó la decisión de la FIFA de habilitar a Balogun para jugar hoy para Estados Unidos

La Real Federación Belga de Fútbol (RFBF) le exigió explicaciones a la FIFA sobre la decisión que permitió al delantero estadounidense Folarin Balogun jugar este lunes por los octavos de final pese a que había sido sancionado con una tarjeta roja el anterior partido.

La entidad manifestó, a través de un comunicado, que aún no recibió ni “la decisión de la FIFA ni ninguna explicación sobre este asunto. En estas circunstancias, no nos queda más remedio que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo pa r tido ”.

La Federación belga contó que, luego de conocer la medida tomada por la FIFA, las autoridades le enviaron una carta al organismo para solicitar una copia de la decisión, una explicación del proceso seguido y se sumó la posición con respecto a la normativa aplicable.

“Como única respuesta, la FIFA envió una carta a la RBFA indicando que consideraba esta correspondencia como una apelación, que se había designado un juez y que la Federación disponía de tan solo unas horas para completarla. La FIFA no proporcionó ninguna información al respecto”, se indicó en el comunicado publicado en las redes sociales.

“Para que una apelación sea admisible, el reglamento de la FIFA establece que la decisión motivada debe haber sido comunicada previamente al apelante. Si bien la RBFA solo buscaba explicaciones legítimas, la FIFA creó la apelación y se aseguró de inmediato de que fuera declarada inadmisible . Todo esto ocurrió mientras la FIFA se negaba simultáneamente a responder a nuestras peticiones legítimas”, arremetieron los responsables del fútbol belga.

A su vez, la RFBF acusó a la FIFA de haber eliminado “deliberadamente” de su presentación para la organización del partido que este lunes por la noche disputarán Bélgica y Estados Unidos la sección relativa a la suspensión automática de jugadores . “Sin embargo, este tema había formado parte de todas las reuniones previas a los cuatro partidos anteriores. La RBFA preguntó a la FIFA, tanto verbalmente como por escrito, sobre los motivos de este cambio, pero una vez más no recibió respuesta”, se apuntó.

A horas del partido por los octavos de final, la Federación de Fútbol de Bélica dijo estar “ profundamente preocupada por el curso de los acontecimientos y seguirá luchando en las próximas horas, días y meses en defensa de los principios fundamentales de la ética, la competencia justa y los intereses del fútbol en su conjunto”.

Este lunes, se sumó a la indignación el ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot , que calificó de “incomprensible” la medida . “Si verdaderamente es una llamada telefónica lo que explica esta decisión incomprensible, se trataría de violar las reglas más elementales del fútbol y del deporte” , declaró el funcionario en un comunicado transmitido por su servicio de prensa. “Sería algo muy grave. ¿Cómo podría la FIFA abogar por el juego limpio con credibilidad?” , se preguntó.

El levantamiento de la suspensión de un partido de sanción al estadounidense Balogun por la FIFA provocó una oleada de indignación en el mundo del fútbol y en el ámbito político, sobre todo tras la intervención del presidente estadounidense Donald Trump en el asunto.

La Confederación Europea de Fútbol (UEFA) cargó este lunes contra la medida y consideró que la instancia mundial cruzó “una línea roja ” . “El fútbol, como cualquier otro deporte, reposa sobre reglas que son el fundamento de una competición justa, honesta y transparente. A veces, las reglas están sujetas a interpretación. Concretamente, este no es el caso” , cargó la instancia dirigida por el esloveno Aleksander Ceferin.

“Cuando la seguridad jurídica de las reglas ya no está garantizada por quienes deben velar por ella, es la integridad del deporte lo que está en juego y la credibilidad de una competición la que queda dañada. Además, una decisión así crea un precedente en el torneo en curso, en el que situaciones similares deberán recibir ahora un trato idéntico, en detrimento de la competición”, añadió el comunicado de la entidad.

Sepp Blatter , exmandatario de la FIFA durante 17 años hasta ser obligado a dimitir en 2015 tras varios escándalos, cargó este lunes contra su sucesor, Infantino, y se preguntó por el rumbo de la institución que rige el fútbol mundial.

Red cards are not overturned by political phone calls. They are overturned by rules, evidence and independent bodies. If a U.S. President intervenes with the FIFA President — and a player is suddenly cleared before a World Cup knockout match — the question is unavoidable: Quo…

“Si un presidente de Estados Unidos interviene ante el presidente de la FIFA y un jugador queda de repente absuelto antes de un partido de eliminación directa de un Mundial, la pregunta es inevitable: ¿A dónde vas, FIFA?” , publicó el Blatter, de 90 años, en su perfil de la red social X.

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Fuente: La Nación