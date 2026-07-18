LA COSTA: Desbaratan una banda dedicada a estafas piramidales y detienen a un ex policía como cabecilla

ZONALES















Una investigación encabezada por la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) La Costa, dependiente de la DDI Dolores, permitió desarticular una presunta organización dedicada a cometer estafas mediante falsas inversiones. Como resultado de un amplio operativo judicial, se realizaron cinco allanamientos simultáneos, se detuvo a un hombre de 31 años y se secuestraron vehículos, un cuatriciclo, computadoras, teléfonos celulares y abundante documentación vinculada a la causa.





La investigación es llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1, a cargo de la fiscal Mónica Ferré, con intervención del fiscal general del Departamento Judicial Dolores, Diego Escoda.





La causa comenzó a partir de la denuncia de una de las víctimas, quien aseguró haber entregado 4 millones de pesos al ahora detenido bajo la promesa de recibir 6 millones de pesos en apenas un mes, en concepto de una supuesta inversión de alta rentabilidad. Sin embargo, el dinero nunca fue devuelto y el compromiso asumido jamás se cumplió.





A partir de ese primer caso, los investigadores comenzaron a reconstruir el funcionamiento de la maniobra y lograron identificar a múltiples damnificados. Según la pesquisa, el sospechoso captaba inversores ofreciendo ganancias extraordinarias en plazos muy breves, utilizando el dinero aportado por nuevos participantes para sostener el sistema y generar una falsa apariencia de solvencia, una modalidad compatible con una estafa piramidal.





Con las pruebas reunidas durante la investigación, la Justicia autorizó la realización de cinco allanamientos simultáneos, que fueron ejecutados por efectivos de la DDI Dolores, la SDDI La Costa y la SDDI Chascomús.

Durante los procedimientos fue detenido Guillermo Daniel Mingo, de 31 años, y se secuestraron automóviles, un cuatriciclo, teléfonos celulares, computadoras y numerosa documentación que ahora será analizada para determinar el alcance de la maniobra y la cantidad total de personas afectadas.

Los investigadores también establecieron que el detenido registraba antecedentes por hechos de características similares y que integró la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fuerza de la que fue exonerado en 2019 luego de denuncias por estafas.

La causa continúa avanzando con el objetivo de establecer el número definitivo de víctimas, el monto económico total de la maniobra y la posible participación de otras personas en la organización investigada.