Este es el precio del dólar con el que abre el lunes 20 de julio

Un vez que concluya el tercer fin de semana de julio, en el que no hay movimientos del mercado financiero, surge la inquietud del precio del dólar para el lunes 20 de julio, cuando abran los bancos .

Habitualmente y, de no mediar sobresaltos en la economía local, tanto para el valor de compra como para el de venta, la cotización del dólar oficial abre con los mismos números que en su último día de cierre .

En la última jornada hábil, el dólar oficial , en las pizarras del Banco Nación , cotizaba a $1450 para la compra y $1500 para la venta .

Por lo tanto, se toman esos valores para la apertura del lunes 20 de julio , que da inicio a la cuarta semana del mes.

En tanto, el dólar blue , que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil operaba a $1484,10 para la compra y $1530 para la venta.

El valor de los dólares financieros , categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor :

A partir de la salida del cepo cambiario , los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking . En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.

Fuente: La Nación