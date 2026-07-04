Karina Milei visitó Misiones para lanzar una escuela de dirigentes y pidió la “reelección” del Presidente en 2027

La secretaria general de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei , llegó este sábado a Misiones para lanzar en esa provincia la Escuela de Dirigentes local en un acto que compartió con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y el diputado Diego Hartfield .

Allí, ante su tropa, la hermana del presidente Javier Milei expresó que su “gran objetivo para este año es empezar a construir el camino” para la reelección del mandatario en 2027.

“Mi gran objetivo es que el presidente Javier Gerardo Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027”, subrayó la funcionaria, que a su vez es titular del partido nacional.

El acto se llevó a cabo en el Hotel Julio César de la ciudad de Posadas, donde también estuvieron Adrián Núñez , presidente de LLA Misiones, y la diputada nacional Maura Gruber , entre dirigentes provinciales, referentes locales y militantes de distintos puntos de Misiones, según se informó en un comunicado.

“Hemos venido muchas veces a contarles nuestras ideas, a pedirles el apoyo y el voto. Les decíamos que necesitábamos tener más gente en el Congreso. Y ese esfuerzo se materializó en las elecciones del año pasado. Por eso, principalmente, gracias por tanto apoyo”, expresó Karna Milei.

En esa línea, la presidenta de La Libertad Avanza sostuvo: “Nosotros nos diferenciamos de la política tradicional, no actuamos como manada . Hay que formarse para entender las ideas de la libertad y llevar el mensaje del modelo del presidente Milei”.

Karina Milei se expresó en esos términos después de las discrepancias puertas adentro del Gobierno sobre la salida de Manuel Adorni , el exjefe de Gabinete investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El lanzamiento formó parte del trabajo de consolidación territorial que LLA desarrolla en las 24 provincias de cara a la campaña electoral del año próximo,

“Estamos poniendo en marcha esta escuela en muchas provincias para llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina y seguir llenando todo el país de violeta”, resaltó.

Por su parte, Adrián Núñez dio una pista de las intenciones de LLA de competir en 2027 por la provincia que gobierna Hugo Passalacqua , un integrante del Frente Renovador por la Concordia enfrentado actualmente al jefe del espacio, Carlos Rovira .

“Representamos ideas y valores completamente distintos de quienes gobiernan la provincia”, dijo el legislador provincial y agregó: “Hagámonos cargo del destino de Misiones . Para eso hay que prepararse para los nuevos desafíos que vienen por delante”.

Esas palabras adquirieron especial relevancia en momentos en que el jefe de Gabinete, Diego Santilli , negocia con la oposición una reforma electoral que podría incluir listas colectoras para que los oficialismos provinciales pudieran adherir a la candidatura a la reelección de Milei. No pareciera ser el caso para Misiones.

Además del lanzamiento formal, Karina Milei encabezó antes un encuentro con dirigentes provinciales para avanzar en la” organización territorial de LLA en Misiones, potenciar nuevos liderazgos y sostener el crecimiento del partido en la provincia”.

Fuente: La Nación