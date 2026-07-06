Juicio por el crimen de “Lechuga” Pérez Algaba, el empresario descuartizado: declararon culpables a Pilepich, Vargas y Gil

El jurado popular declaró culpables a Maximiliano Pilepich , Nahuel Vargas y Matías Gil por el crimen del empresario Fernando “Lechuga” Pérez Algaba , el hombre que fue asesinado y descuartizado el 18 de julio de 2023 en el partido bonaerense de General Rodríguez, según informaron fuentes del caso a Infobae .

Los 12 miembros fallaron por unanimidad contra los tres implicados en el crimen perpetrado hace casi tres años y cuyos restos aparecieron esparcidos en valijas arrojadas en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

Javier Baños , ex fiscal de Morón y abogado de Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, consignó que el jurado popular emitió un veredicto de culpabilidad contra los señalados por el delito de homicidio triplemente agravado por uso de arma de fuego, premeditación, alevosía y codicia. “Los tres recibirán la pena de prisión perpetua” , sostuvo.

La sentencia se conocerá en una audiencia de cesura que se llevará adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora.

Durante la jornada de alegatos, la fiscal Marcela Diamundo y la querella, representada por Baños y Sebastián Queijeiro, habían solicitado la máxima pena prevista en el Código Penal.

Las defensas, en tanto, pidieron las absoluciones y, de manera subsidiaria, reclamaron que sus clientes sean juzgados por encubrimiento.

En la causa hay otros imputados. Se trata de la gestora Flavia Bomrad , el comisario Horacio Córdoba , Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras , que irán a un juicio ordinario, el cual se tramitará en el mismo tribunal, pero aún no tiene fecha establecida, según informó Noticias Argentinas .

En ese contexto, Ignacio Barrios, abogado de Bomrad , aseguró a Infobae que “el veredicto fue sólido y coherente con el cuadro probatorio del debate: prueba pericial forense y balística, telefonía, prueba documental y las propias declaraciones cruzadas de los acusados”.

Además, destacó que la unanimidad del jurado “significa que ninguno de los doce ciudadanos tuvo una duda razonable sobre dónde estaba la responsabilidad. Y esa responsabilidad quedó donde siempre estuvo, en quienes concibieron y ejecutaron el plan”.

Fuente: Infobae