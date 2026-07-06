Dwayne Johnson, a sus 54 años : “Mi desayuno típico tiene 198 gramos de carne, 2 huevos enteros, avena y 2 muffins ingleses”

A sus 54 años, Dwayne Johnson es uno de los actores más taquilleros de Hollywood y una referencia del entrenamiento físico. El protagonista de Jumanji , Rápidos y Furiosos y Black Adam mantiene una rutina marcada por la disciplina, en la que la alimentación ocupa un lugar tan importante como el ejercicio.

En una entrevista publicada por Interview Magazine , el actor reveló cómo comienza sus mañanas. “ Mi desayuno típico: 198 gramos de filete, dos huevos enteros, 113 gramos de avena simple, dos panecillos ingleses y media taza de arándanos ”, contó. Se trata de una combinación rica en proteínas, carbohidratos complejos y frutas, pensada para afrontar jornadas de entrenamiento intenso y largas horas de trabajo.

El desayuno de Johnson está diseñado para aportar una gran cantidad de energía desde las primeras horas del día . El filete y los huevos le proporcionan proteínas de alta calidad para favorecer la recuperación muscular, mientras que la avena y los muffins ingleses ofrecen carbohidratos de absorción lenta. Los arándanos completan la comida con fibra, vitaminas y antioxidantes.

Para el actor, la alimentación es solo una parte de la ecuación. En la misma entrevista aseguró que entrenar le brinda estabilidad y lo ayuda a mantenerse enfocado. Incluso bromeó sobre el tema: “Intenté hacer ejercicio una vez allá por 1989 y me pareció sobrevalorado”. Luego aclaró que, en realidad, disfruta desafiarse todos los días y superar sus propios límites.

Antes de convertirse en una estrella mundial, Johnson atravesó momentos muy difíciles. Recordó que en 1995 tenía apenas siete dólares en el bolsillo y que llegó a dormir sobre un colchón que encontró detrás de un motel en Calgary, Canadá.

Esa experiencia, aseguró, cambió por completo su manera de ver la vida y el trabajo. “ Soy un tipo con mucha suerte últimamente, así que cada papel es un papel soñado ”, expresó al explicar por qué disfruta cada proyecto que llega a sus manos.

Además, confesó que uno de sus mayores arrepentimientos fue no haber escuchado antes a su intuición. “ Nuestra intuición, Dios o el universo nos gritan algo, pero estamos tan aferrados a un resultado concreto que perdemos la oportunidad de actuar ”, reflexionó.

Más allá de su alimentación y el entrenamiento, Johnson sostiene que el secreto para mantenerse vigente está en la disciplina cotidiana. También apeló al humor cuando le preguntaron por sus habilidades culinarias: primero inventó una sofisticada receta de lubina con salsa de mango y luego admitió entre risas que era falsa. “ Mi especialidad es la tortilla de claras de huevo ”, dijo.

Con una carrera que comenzó en la lucha libre profesional y lo llevó a convertirse en una de las figuras más importantes del cine de acción, Dwayne Johnson sigue apostando por hábitos simples pero constantes. Y todo empieza cada mañana con un desayuno abundante que combina carne, huevos, avena, pan y fruta.

Fuente: TN