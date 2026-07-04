Javier Milei felicitó a Estados Unidos por el 4 de julio: “La envidia de todos los pueblos oprimidos”

El presidente de la Nación, Javier Milei , escribió este sábado por la noche un mensaje dedicado a Estados Unidos, que conmemora este sábado sus 250 años de independencia.

“La prosperidad de los EE.UU. es la envidia de todos los pueblos oprimidos, pero ella palidece frente a la libertad con la que cuentan sus ciudadanos y es, de hecho, una mera consecuencia de su preservación”, planteó desde su cuenta de X.

HACER AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ 🇺🇸 🇦🇷 Hace 250 años un grupo de hombres fundaba una república sobre una idea simple pero a la vez revolucionaria: que todos los hombres son iguales ante Dios, y que son poseedores de derechos naturales inalienables a la vida, la libertad y la…

En el escrito, el mandatario destacó que un día como hoy hace 250 años “un grupo de hombres fundaba una república sobre una idea simple pero a la vez revolucionaria: que todos los hombres son iguales ante Dios, y que son poseedores de derechos naturales inalienables a la vida, la libertad y la propiedad".

Y planteó que bajo esta premisa, Estados Unidos se convirtió en el “opuesto absoluto” de los países que abrazaron las ideas del comunismo.

Luego, lo comparó con la historia argentina y sostuvo que ambas naciones fueron fundadas “bajo este mismo anhelo”. “Una democracia liberal, cuyo deber es proteger la libertad de las personas y sus frutos. Por eso, quienes no están de acuerdo con este principio básico no pueden llamarse verdaderos patriotas”, argumentó.

Según planteó Milei en su mensaje, quien atente contra esa idea es considerado “un traidor a la patria”. Por último, dijo que ubicar estos valores en el centro “es la llave para hacer a toda América grande otra vez, desde Alaska a Tierra del Fuego".

Y concluyó: “Felicito a todos los estadounidenses en este 4 de julio y cuento con que sigan siendo un faro de libertad en el Norte , mientras volvemos a hacer de la Argentina un faro de la libertad en el Sur”.

Luego de varios días de idas y vueltas, el Presidente no viajó a los Estados Unidos para asistir a los festejos por el aniversario, encabezados por el presidente Donald Trump . “No viaja, nunca estuvo en agenda”, dijeron fuentes de la Casa Rosada y la Cancillería en la mañana del jueves.

Hace menos de un mes, desde la Casa Rosada habían asegurado que el Presidente sí estaría en los festejos oficiales, e incluso daban por hecho que el viaje sería “corto”, y que el Presidente estaría acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el canciller Pablo Quirno .

Como informó LA NACION , tendrán este sábado su cierre con un discurso del presidente Donald Trump en un espectáculo que se llevará a cabo en el emblemático National Mall, ubicado en Washington. Previamente los festejos incluyeron una Gran Feria Estatal Estadounidense y una celebración de varias semanas.

Por otra parte, el mandatario encabezó este viernes un evento en el Monte Rushmore , para recordar la emancipación norteamericana del Imperio Británico

También se desarrollaron eventos en otras ciudades del país, como Nueva York, donde decenas de embarcaciones tradicionales -entre ellas la Fragata Libertad argentina - desfilaron por el río Hudson, frente a la Estatua de la Libertad , en homenaje a la independencia norteamericana. El vicepresidente JD Vance lideró el evento en el puerto de la ciudad.

Fuente: La Nación