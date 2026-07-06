Javier Milei celebró la victoria de Noruega con la imagen de una camiseta firmada por Haaland: “Sos un gigante”

El presidente, Javier Milei , celebró la victoria de Noruega ante Brasil en el Mundial 2026. Lo hizo mediante una foto que compartió en sus redes sociales en la que se ve una camiseta de fútbol de Manchester City que en su dorsal lleva el número uno, el nombre del mandatario argentino y varias firmas, entre ellas, la de Erling Haaland . “Vikingo sos un gigante”, escribió.

El posteo del Presidente se publicó poco después de que se concretará la victoria de Noruega por 2-0 y consiguiera su pase a cuartos de final de la cita mundialista. Erling Haaland fue protagonista del partido, fue autor de los dos tantos del equipo nórdico y, al final del encuentro, fue el encargado de dirigir el festejo de la “remada vikinga” .

Miren la firma del lado derecho que se acompaña con el número 9... Vikingo sos un gigante... CC: @ErlingHaaland pic.twitter.com/VPnB9KXjpf

“Miren la firma del lado derecho que se acompaña con el número 9... Vikingo sos un gigante...”, indica el texto que acompaña la imagen de la camiseta que en el dorsal tiene el nombre de Javier Milei. Al final de la publicación, el Presidente arrobó al delantero de Manchester City.

El partido que tuvo a Haaland como figura indiscutible, de hecho fue elegido como el mejor jugador del cruce. Sin embargo, el partido empezó con una primera oportunidad para Brasil a los 14 minutos tras una infracción de David Møller Wolfe sobre Matheus Cunha dentro del área, el árbitro Ismail Elfath sancionó penal luego de revisar la jugada en el VAR. Bruno Guimarães no pudo aprovechar la ocasión: Nyland adivinó el remate y sostuvo el empate, que se mantuvo durante todo el primer tiempo.

Erling Haaland earns the @MichelobUltra Superior Player of the Match trophy. 👑 #FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/iZZE2s3j3l

En el complemento, Carlo Ancelotti buscó cambiar el rumbo con el ingreso de Endrick , que desperdició una chance clara tras una asistencia de Vinicius, mientras que Neymar también ingresó desde el banco, aunque tuvo escasa participación en el juego. Noruega, que esperaba su oportunidad para golpear de contraataque, encontró el premio a los 79 minutos: Andreas Schjelderup desbordó por la izquierda y envió un centro preciso para que Haaland conectara de cabeza y marcara el 1-0.

Brasil se lanzó en busca del empate, pero poco después el delantero de Manchester City volvió a aparecer para ampliar la diferencia con un potente zurdazo cruzado que dejó sin chances a Alisson y puso el 2-0. Recién en el tiempo de descuento, Neymar descontó de penal, aunque el gol no alcanzó para evitar la eliminación del seleccionado brasileño.

En otra oportunidad, como informó LA NACION , Javier Milei había hecho una referencia, aunque de manera indirecta, al club inglés en el que juega Haaland. Fue en febrero de 2024, en el marco de una crítica del mandatario al presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

Previamente, antes de un partido en la Bombonera, empleados del club de la ribera habían desplegado un cartel con la frase “El club es de los socios”. El telón hacía referencia a la iniciativa que en ese entonces impulsaba el Poder Ejecutivo, que aspiraba a que los clubes se puedan convertir en sociedades anónimas deportivas (SAD).

Motivado por esa situación, el jefe de Estado compartió un mensaje de la cuenta “La Macrineta” en su perfil de X. El posteo comparaba la gestión del Manchester City y la del club xeneize. Así se advirtió que el club inglés -de gestión privada- ganó todo lo que disputó, mientras que Boca en la gestión riquelmista terminó con las manos vacías.

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Fuente: La Nación