Javier Milei agradeció a los jugadores tras la final del Mundial, que siguió en la intimidad de Olivos

Javier Milei vivió en la intimidad de la residencia oficial de Olivos la final del Mundial de Fútbol entre Argentina y España, en la que el conjunto argentino se alzó con el subcampeonato. Lo hizo acompañado solamente por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , en el microcine de la quinta .

Poco después de finalizado el duro partido el mandatario, admirador de la Selección, Milei usó su cuenta de la red social X para felicitar al equipo. “Muchas gracias Jugadores...!!!Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto” , exclamo el Presidente.

Fue al cabo de una jornada en la que el Gobierno vivió con tensión los preparativos para el regreso al país de la Selección argentina de fútbol , ya que Milei había ofrecido “vaciar la Casa Rosada” para que los jugadores pudieran salir al balcón que da a la Plaza de Mayo . Pero todavía no había definiciones al respecto.

Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto.

En el Gobierno están convencidos desde hace días de que fuera cual fuera el resultado este domingo, habrá una multitud en las calles para esperar a los jugadores y para eso trabajan en la organización, indicaron a LA NACION fuentes oficiales.

En la previa al partido, su hermana bajó un mensaje contundente al Comité de Seguridad que interviene en la organización de lo que sucederá en las próximas horas en la calle. Karina Milei transmitió que se trata de algo completamente “apartidario” y para el que se necesita la coordinación de todas las fuerzas .

Emprendió así una cruzada que apunta a dejar “cualquier diferencia ideológica” afuera del trabajo que se da alrededor de la organización por las próximas 48 o 72 horas.

“Esto es apartidario. Necesitamos la colaboración de todos: Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires. Hay que lograr que la recepción sea la mejor de todas. Coordinada y sin ideologías” , fue el mensaje que reconstruyeron cerca de la secretaria de la Presidencia.

“Es necesario que por 48/72 horas todo lo partidario quede a un costado” , resaltaron las fuentes. Se trata de un mensaje que va en línea con la decisión del mandatario de ofrecer la Casa Rosada al plantel, completamente vacía de personal y hasta de él mismo, detallaron.

En la Casa Rosada se muestran convencidos que hay que evitar situaciones como las que se dieron en la vuelta del conjunto local desde Qatar 2022.

“Así como si los jugadores deciden ir a Casa Rosada y el presidente decidió no estar allí si eso sucede, la idea es que en las calles pase lo mismo. que la coordinación sea sin ideología ”, resaltaron altas fuentes al tanto del mensaje que bajó la mujer fuerte del Gobierno nacional.

En el Gobierno están convencidos de que, sea cual sea el resultado, saldrán millones de argentinos a las calles y quieren garantizar la tranquilidad y los festejos.

Los hermanos Milei vieron el partido juntos, cómo hicieron los anteriores, y el mandatario estuvo enfundado en su mameluco de YPF . “La única vez que me lo saqué nos hicieron un gol, así que no me lo saqué nunca más” , declaró en una entrevista radial después del partido por las semifinales, frente a Inglaterra. Por eso mantuvo la cábala hasta el final.

Fanático y admirador del conjunto dirigido por Lionel Scaloni y encabezado por Lionel Messi , el mandatario decidirá en las próximas horas . Una decisión que fuentes de Balcarce 50 dejaron abierta desde el viernes.

Las mismas fuentes apuntaron a que la medida se terminará de comunicar por los canales oficiales t ras la entrega de premios. Ahí se sabrá, en caso de tomarse la decisión, los alcances que tendrá.

Aunque inicialmente se habló de un posible asueto, la opción más barajada por estas horas es la de un feriado. Que se dictaría, para lunes o martes, dependiendo de cuándo decida volver la selección al país. En ningún caso sería de 48 horas.

La mira de qué y cómo sucederá estará dada en base a lo que decidirá el conjunto argentino en Estados Unidos. Esa es la premisa.

En la previa, este sábado a la noche, el presidente cenó liviano y escuchó ópera junto al profesor Juan Carlos de Pablo , con quien lo une una relación de admiración y amistad profunda.

También se mostró activo en redes con contenido futbolístico y esperó la hora del partido ansioso y expectante, “como todos los argentinos”. Tras el revés se expresó en X y en Olivos trabaja en la decisión que se comunicará en breve.

Según pudo saber LA NACION, la definición llegará bajo la premisa de que nadie debe apropiarse del festejo de los jugadores , una directiva indiscutible para Balcarce 50. Aunque Messi y compañía no tendrían muchas ganas de festejar en esta oportunidad.

Fuente: La Nación