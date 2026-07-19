España campeón del Mundial 2026: minuto a minuto de la victoria sobre Argentina, la reacción de Messi y la Selección

La Selección Argentina perdió 1-0 con España y el equipo de Luis De la Fuente es el campeón del Mundial 2026 . De esta manera, en lo que puede ser la despedida de Lionel Messi tras jugar seis veces la Copa del Mundo, la Scaloneta cierra un ciclo exitoso con cuatro títulos y cinco finales consecutivas. Sobre el final de los 90 reglamentarios, Enzo Fernández se fue expulsado por una doble amarilla. La Scaloneta aguantó como pudo pero en el minuto 106 Ferrán Torres marcó el único gol de la final.

María Becerra (26) tuvo el orgullo de ser la encargada de cantar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026, que finalmente terminó con triunfo de España por sobre Argentina.

Minutos después de finalizado el encuentro, la artista oriunda de Quilmes destacó lo importante que fue para ella haber sido convocada para estar presente en ese momento tan destacado a nivel mundial, para el cual tuvo que viajar a último momento desde España, donde el día sábado brindó un concierto .+LEÉ LA NOTA COMPLETA

El dolor que generó la derrota del seleccionado argentino en la final disputada en el MetLife Stadium de East Rutherford fue tan impactante como la superioridad que en el encuentro decisivo impuso España, un merecidísimo campeón mundial, que después de un inesperado tropiezo en su debut, pavimentó su camino hacia la consagración con un sólido juego, basado en una defensa casi inquebrantable, prolijidad y paciencia en el mediocampo y efectividad en el ataque.

Campeón de la Eurocopa Alemania 2024, subcampeón de la Liga de las Naciones de la UEFA 2025 (perdió por penales la final ante Portugal en Múnich), el conjunto dirigido por Luis de la Fuente aterrizó el 5 de junio en el Aeropuerto Internacional de Nashville con un invicto de 30 partidos a cuestas, construido a partir de la derrota 1 a 0 ante Colombia en un amistoso disputado el 22 de marzo de 2024 en Londres. Sin embargo, la mayoría de los especialistas lo ubicaban un par de pasos detrás de Francia y Argentina en las mesas de arena de las candidaturas al título. +LEÉ LA NOTA COMPLETA

El técnico de la Selección fue tajante al referirse a su futuro en el cargo: "Alguna vez todo proceso termina, este ha sido maravilloso".

"ME LLENA DE ORGULLO QUE LA GENTE, AÚN NO GANANDO, SALGA A LA CALLE" 💬🇦🇷 Las palabras de Lionel Scaloni para los hinchas argentinos. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Bbhyu4ms57

"OJALÁ NO SE PIERDA LA CONEXIÓN CON LA GENTE" 💬🇦🇷 Lionel Scaloni y el significado de la gran relación entre la Selección Argentina y los hinchas. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup 🎙️ @m_benedetto en #MundialTotal pic.twitter.com/jIfBLl78K7

"EL MUNDIAL DE ARGENTINA HA SIDO ÉPICO" 💬🇦🇷 La valoración de Lionel Scaloni sobre el recorrido de la Albiceleste en el #MundialEnDSPORTS . #FIFAWorldCup 🎙️ @m_benedetto en #MundialTotal pic.twitter.com/L5Gdsmg5Xl

"ESTE ES UN SITIO SOÑADO" 💬🇦🇷 Lionel Scaloni sobre lo especial de ser entrenador de la Selección Argentina. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup 🎙️ #MundialTotal pic.twitter.com/QNcGjeZg5o

Los jugadores de la Selección se subieron al micro sin dar declaraciones a los medios.

🇦🇷 Así se retiraron los jugadores de la Selección Argentina tras la derrota ante España en la final del Mundial. pic.twitter.com/Vm4k1jqOnD

La Selección que más Mundiales ganó es Brasil, con cinco campeonatos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002). Es el líder histórico en copas levantadas, un dato estable desde hace tiempo.

Detrás aparecen Alemania e Italia, ambos con cuatro títulos. En esa tabla de campeones, el orden prioriza únicamente cuántas veces cada selección salió campeona, sin sumar puntos ni considerar campañas largas sin consagración. +LEÉ LA NOTA COMPLETA

La derrota de la Selección por 1-0 ante España, con el gol de Ferran Torres a los 106 minutos del partido, en el segundo tiempo del suplementario, no solo significó el fin del sueño del bicampeonato para el equipo de Lionel Scaloni.

La caída también interrumpió varias de las rachas más importantes que Argentina había construido en la historia de los Mundiales. Al mismo tiempo, la final dejó marcas inéditas para Lionel Messi y consolidó el enorme torneo de la Roja. +LEÉ LA NOTA COMPLETA

La Selección Argentina se quedó en la orilla y no pudo lograr el bicampeonato del mundo que todos deseaban para para que Lionel Messi tuviera un cierre perfecto de una carrera excepcional. El equipo de Lionel Scaloni, condicionado por las lesiones de Licha Martínez y Cuti Romero y por la roja de Enzo Fernández, perdió por 1-0 en el tiempo suplementario con España, que la superó claramente en el juego más allá del resultado ajustado. Fue la única derrota del equipo en la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026, después de enhebrar siete victorias consecutivas

El equipo, más allá de los condimentos emotivos, tuvo un flojo rendimiento y solamente se destacaron el arquero Emiliano Dibu Martínez, quien tuvo once atajadas, y el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, quien tuvo un despliegue fenomenal y controló muy bien a Lamine Yamal. +LEÉ TODAS LAS CALIFICACIONES

A los 94 minutos, cuando la final del Mundial entre Argentina y España estaba destinada a ir al alargue, Marc Cucurella y Lionel Messi protagonizaron una jugada curiosa.

Tras una falta que el árbitro Slavko Vincic cobró en favor de España, el diez entabló conversación con el lateral del Real Madrid, y este en un momento se tapó la boca para hablar. Fue poquísimo tiempo, y parece que Cucurella se dio cuenta rápido de su error, pero Leo lo notó y no lo dejó pasar. Fue un manotazo de ahogado. +LEÉ LA NOTA COMPLETA

España es el campeón del Mundial 2026 tras ganarle 1-0 a la Selección Argentina una final en la que los europeos dominaron todo el partido pero recién pudieron hacer diferencia en el segundo tiempo del alargue.

Tras el partido, llegó la hora de la premiación. Y allí apareció Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que ofició de anfitrión y formó parte del evento con papel protagónico especialmente en la ceremonia de premiación. +LEÉ LA NOTA COMPLETA

Hay momentos que son muy difíciles de explicar. Uno intenta hacer un análisis futbolístico, buscar razones, hablar de planteos, de rendimientos o de detalles del partido. Pero hay días en los que las emociones pasan por encima de cualquier explicación. Y este es uno de esos días.

La primera sensación, por supuesto, es la tristeza. La tristeza enorme por haber perdido una final del mundo y por no haber podido volver a levantar la Copa del Mundo. Esa es la reacción natural de cualquiera que quiere a la Selección Argentina. Pero estoy convencido de que, cuando pasen las horas, los días y los años, ese dolor va a quedar en un segundo plano. Lo que verdaderamente va a permanecer será el agradecimiento. +LEÉ LA NOTA COMPLETA

Con l a tarjeta roja que el jugador del Chelsea , pasó a integrar el selecto grupo que comparte con los también Pedro Monzón y Gustavo Dezotti, ambos expulsados contra Alemania en la final de 1990.

Los otros también integran esta lista son los franceses Marcel Desailly y Zinedine Zidane, en 1998 y 2006 respectivamente, y el holandés John Heitinga en 2010, curiosamente también contra España.

Pese a no conseguir el título, los hinchas argentinos expresan su profunda gratitud para el equipo.

¡¡LA SELECCIÓN ARGENTINA SIEMPRE ES MOTIVO PARA REUNIRSE Y FESTEJAR!! Más allá de la derrota ante España en la final de la Copa del Mundo, una multitud dice presente en el Obelisco para agradecerle a la Scaloneta. 🎬 #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup … pic.twitter.com/GXC4O9Y1S1

Entre tantas supuestas maldiciones, se rompió la que decía que un director técnico con alopecia conquiste el Mundial.

La Scaloneta no siempre iba a poder hacer equilibrio en la cornisa. De tanto coquetear con la caída, el traspié llegó. Y fue ante España, un rival de jerarquía que se mostró muy superior a lo largo de los 120 minutos que duró la final en Nueva Jersey. El zurdazo de Ferran Torres que logró vencer a Emiliano Martínez en el primer tiempo suplementario fue un acto de justicia, por mucho que duela en nuestra tierra. A Argentina le pesó la final y la ilusión del bicampeonato se pareció a una quimera durante el transcurso del juego, casi desde el primer minuto. La imagen final encontró a un extenuado Lionel Messi sentado en el piso, recibiendo el saludo respetuoso de todos los españoles. Acostado en el otro sector de la cancha, Lamine Yamal se estiró todo lo que pudo sobre el césped para festejar como el niño de 18 años que es. Tal vez, en Estados Unidos, la Pulga le haya pasado la posta. Se sabrá con el tiempo. Para el rosarino de 39 años, que terminó llorando de cara a la tribuna de los argentinos, llegará el adiós a una carrera brillante con la camiseta celeste y blanca, en la que Qatar 2022 siempre ocupará el punto más alto.

Jugó incómodo Argentina durante todo el partido. No tuvo reacción en casi todo el duelo y lució dos marchas por debajo desde lo físico. La impotencia se evidenció en los empujones del final entre argentinos y españoles. Incluso algunos integrantes del cuerpo técnico se metieron a la cancha con furia. Duró apenas unos segundos. Llegará ahora el tiempo de las preguntas. Antes, claro, conviene felicitar a la Scaloneta porque otra vez representó al país con valores destacados y además le sacó una enorme sonrisa. Pero en el Mundial nunca pudo encontrar su mejor versión y llegó al partido final con casi nada de combustible en el tanque. Ese factor es clave para entender la victoria de España. La duda perseguirá a Scaloni: ¿le faltó afinar un poquito más la lista? ¿Se lamentará no haberle podido dar ni un minuto a Lautaro Martínez? +LEÉ LA NOTA COMPLETA

"Es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso", dijo justo antes de quebrarse.

" Es muy difícil formar un grupo como este y difícilmente se vuelva a formar ", continuó entre lágrimas.

Finalmente, culminó antes de tener que retirarse y abandonar abrúptamente la conferencia de prensa: "Realmente me duele en el alma" .

" Lloré todo lo que podía llorar en el vestuario ", agregó el técnico de la Scaloneta. No hablé cn Leo. Con respecto a mí, voy a hablar con el presidente. Tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar. No sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto. A lo mejor... Yo estoy agradecido al presidente", agregó emocionado. "Es el lugar soñado para todos", subrayó.

"Yo lo tengo clarísimo que iba a jugar hasta que quiera. Espero que esté orgulloso de sus compañeros, creo que sí, y que la gente esté orgullosa de lo que ha hecho, porque es el mejor futbolista que ha pisado una cancha de fútbol . Es increíble lo que hizo este Mundial", subrayó sobre el capitán.

"Yo recuerdo las palabras de Sabella. Si las pudiera repetir, repetiría que nos duele en el alma no haber podido llevar la Copa pero es un orgullo cómo ha competido. Podríamos haber llegado en mejores condiciones a esta final y aún así estuvimos a nada. Estoy satisfecho con mis jugadores, espero que la gente también. Dieron todo hasta el final", analizó. "Es difícil pedirle a la gente que festeje igual un subcampeonato, pero es un triunfo también", subrayó.

"Lo de Nico Tagliafico es lo que uno quiere para la Selección. Hizo un partidazo y no quería salir. El me dijo que estaba bien, aunque ya sabíamos cómo estaba. Ese es el ADN de este equipo. Estoy muy orgulloso de él y de todos sus compañero", agregó sobre el lateral.

"El partido ya terminó. Ahora hay que seguir. Cuando se pierde no todo es malo. Agradecimiento es lo único que me sale, y al público también que ha estado sufriendo con nosotros. Se puede perder. Hay que resetearse y volver a empezar ", explicó en la conferencia de prensa posterior a la final.

" Hoy pasaron muchas cosas negativas con las lesiones, tuvimos que cambiar a tres de cuatro jugadores de la defensa . El desgaste ha sido enorme; estos chicos han llegado de la mejor manera posible. Pero si no llegás de la mejor manera, lo podés padecer; otro equipo hoy el partido hubiera terminado de otra manera", sumó.

"Estoy orgulloso. En el momento en el que nos hacen el gol, era el que sabíamos queíbamos a llegar al final y tener alguna. Hoy nos toca la parte triste de este deporte: no poder ganar", agregó. Sobre la expulsión de Enzo Fernández, pensó que la primera amarilla el árbitro "la podía evitar" .

Lionel Messi se ató el botín zurdo en los diez segundos de conteo final para el saque inicial en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Su probable última imagen en una Copa del Mundo es con la valiosa medalla del segundo puesto colgada en su cuello y llorando desconsolado ante los hinchas que no paran de revolear sus remeras. Le hacen la reverencia que es marca global coreando su apellido. Unos minutos antes está sobre el césped en la misma posición en la que hace unos días atrás había contemplado, quizás, la victoria sentimental más importante de su carrera ante Inglaterra. Se lamentará por una final que fue cuesta arriba desde el primero hasta el último minuto para la Selección Argentina. Cuando apoye la cabeza en la almohada sabrá que quedará esa deuda colectiva por este partido, pero nadie podrá caerle a un grupo que reconfiguró la forma de competir y que llevó al capitán a una impensada repetición de finales del mundo, en su último tango. LEE EL ANÁLISIS DEL ENVIADO ESPECIAL

El esloveno Slavko Vincic, el árbitro que había dirigido a la Selección Argentina en la recordada derrota frente a Arabia Saudita en Qatar 2022, cumplió una tarea regular en la final de la presente Copa del Mundo que consagró a España tras vencer por 1-0 al equipo de Lionel Scaloni gracias al gol de Ferrán Torres, pese a que sus errores no fueron determinantes para el resultado final. LEE LA NOTA.

El cordobés recibió la medalla de Infantino y mantuvo su mano recogida cuando pasó junto al presidente de los Estados Unidos. Luego sí saludó al primer ministro canadiense y volvió para saludar a la presidenta de México.

El Cuti Romero no saludando al genocida de Trump, lo bancamos pic.twitter.com/ij14l9K7fs

Los jugadores de España salieron corriendo a festejar y en el medio hubo discusiones. Primero se cruzó Leandro Paredes con varios rivales y también Nicolás Otamendi con Rodri. "Lloraron toda la semana", le tiró el defensor en alusión a declaraciones que hicieron sobre los arbitrajes y el juego de Argentina.

Una semana de cruces y declaraciones frente a los micrófonos terminó de alimentar un partido caliente y cargado de polémica. En ese contexto, Nicolás Otamendi, con 21 presencias se transformó en el segundo defensor con más presencias en la historia de la Copa del Mundo por detrás de Paolo Maldini que suma 23 apariciones, protagonizó un fuerte cara a cara con Rodri Hernández, capitán del seleccionado español.

"Estuviste llorando toda la semana", le recriminó el defensor argentino en tres oportunidades al mediocampista del Manchester City, luego de haberle negado el saludo en la mitad de la cancha. LEE LA NOTA.

El mejor jugador del Mundial recibe de manos de Trump el trofeo y lo levanta. Los argentinos aplauden y se retiran del césped, ovacionados por los compatriotas que siguen en el estadio.

ASÍ SE RETIRÓ LIONEL MESSI DEL CAMPO DE JUEGO #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AwPuRaSfrz

Mientras Messi se queda mirando su medalla, a sus espaldas, los españoles reciben sus medallas doradas. En instantes, levantarán la Copa.

ESPAÑA CELEBRA SU SEGUNDO MUNDIAL ¡La Roja venció a Argentina y se quedó con el título en Estados Unidos! #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gD1H02YM1h

De Paul, Paredes y Otamendi se suman a Messi en el llanto tras recibir las medallas plateadas. El defensor tampoco continuará en la Selección y completó junto a Leo su último Mundial.

El argentino no puede aguantar la emoción. La cámara lo capta cuando las lágrimas brotan del capitán. Solo, a un costado de sus compañeros, con las manos en jarra, el capitán cae en la realidad de que fue su último tango.

El mejor del mundo 🇦🇷🥺🩵 ¡Gracias por todo, capitán! pic.twitter.com/BIkCHjIso5

España hace el pasillo y aplaude al crack argentino, que recibe los abrazos de Chiqui Tapia y Alejandro Domínguez. Las medallas de plata que nadie quiere recibir descansan en los pechos de los campeones en Qatar 2022, que reciben los aplausos de los argentinos en el estadio.

El español se queda con el trofeo. "Messi, Messi", explotan las tribunas y la cámara lo toma cabizbajo al capitán argentino, en su despedida de la Copa del Mundo.

Apenas recibió un gol, el que le hizo Bélgica y le sacó una racha invicta de 650 minutos. Recibe el galardón que hace cuatro años fue a las manos de Dibu Martínez, inmortalizado en su festejo.

El premio que recibió Enzo Fernández en Qatar 2022 va para el jugador de Barcelona, de apenas 19 años.

Los silbidos sobrevuelan el Metlife Stadium. A ellos se suman Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, la presidenta de México, el primer ministro de Canadá y el rey de España.

La Copa del Mundo ingresa a la cancha en las manos de Sergio Ramos, campeón en Sudáfrica 2010. Los argentinos recibirán las medallas por el segundo lugar. Luego, será el momento de que los españoles festejan levantando el trofeo por segunda vez en su historia, 16 años después de la primera consagración.

"Agradecerles a los jugadores y decirles al país que hemos dejado todo. Dejar todo como lo dejaron hoy es un gran ejemplo para nuestra gente y para nuestro país. Se pierde y hay que levantarse otra vez", subrayó el DT de la Scaloneta. Y agregó: " Yo sí que me acuerdo de los segundos, porque cuesta un montón llegar hasta acá . Lógico que nos gustaría haber ganado, pero hay que dar validez. Cuando dejás todo así, es muy difícil reprochar algo".

"AL PAÍS LE DECIMOS QUE DIMOS TODO. YO SÍ QUE ME ACUERDO DE LOS SEGUNDOS" Lionel Scaloni. @barbiefritzler #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AVK9gEHO62

"Tengo un montón de cosas para decir de cómo hemos llegado acá. Pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores y eso es verdad, pero yo me guardo un enorme recuerdo de lo que han hecho y de lo que vale llegar hasta acá. Tenemos que darle una validez enorme porque cuesta un montón. Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota . Estamos demostrando hoy que sabemos perder. El partido lo perdimos y lo asumimos, pero no por eso vamos a dejar de acordarnos todo lo que hicimos para llegar hasta acá", analizó.

"SIENTO TRISTEZA, PERO DEJAMOS TODO. AGRADECIMIENTO ETERNO A ESTOS CHICOS" Lionel Scaloni, tras la derrota ante España en la final. @barbiefritzler #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/rGx7OyY2m7

Emiliano Martínez demostró por qué es un pilar fundamental para la Selección Argentina y apareció en los momentos más críticos en la final en Nueva Jersey contra España. El Dibu realizó 11 atajadas clave para mantener con vida a la Albiceleste y que el partido llegue al tiempo suplementario. La más destacada llegó en el séptimo minuto de adición, cuando se estiró para rechazar un tiro libre de Lamine Yamal que se clavaba en su ángulo izquierdo. LEE LA NOTA

De esa manera, los españoles, ganaron las dos finales que jugaron en su historia. La de Sudáfrica 2010, a Países Bajos, y la de este Mundial, a Argentina, que era el defensor del título.

Con las dos Copas del mundo logradas, España igualó a Francia y a Uruguay en cantidad de conquistas y se despegó de Inglaterra (1), pero todavía está debajo de Brasil (5), Italia y Alemania (4) y Argentina (3). LEE LA NOTA

El argentino, sentado en el césped donde dio su última función con la Selección en un Mundial, se saca los botines y los deja a un lado; también las canilleras. Y sigue, ahí, solo.

¿EN QUÉ ESTARÁ PENSANDO EL CAPITÁN? Lionel Messi descansa en el terreno de juego. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/OPhLi0KOSb

El capitán argentino está sentado en el césped, resignado pero seguramente orgulloso de haber disputado una nueva definición en su última copa del mundo. Mientras España celebra, los jugadores argentinos están procesando la derrota en el tiempo suplementario por separado y en silencio.

Gracias por todo, capitán. pic.twitter.com/Qx3oO6fg8X

El capitán apareció recién en el final, cuando el partido se abrió y España le dio la pelota a Argentina. El 10 se queda mirando las pantallas del Metlife Stadium, sin lágrimas ni abrazos, en soledad. Luego, se sienta en el piso, con las piernas y los brazos abiertos.

GRACIAS, CAPITÁN Lionel Messi, luego de haber dejado hasta la última gota de sudor. ETERNAMENTE AGRADECIDOS. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/UkNEviliMZ

Los españoles buscaron a los argentinos tras el pitazo final. Entonces, el DT se metió con tranquilidad y empezó a separar.

SEÑORAS Y SEÑORES: ESPAÑA CAMPEÓN DEL MUNDO. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/e7nPFtiMdl

El equipo europeo se consagró por segunda vez en su historia.

Por momentos, Otamendi aparece de 9 y Messi da sus últimos pases en la que es su última función en un Mundial. Pero España muestra su seguridad con el 1-0 a su favor desde el arranque del segundo tiempo suplementario.

Giuliano prueba al arco tras un centro desde la derecha, pero le da por arriba del travesaño, de frente al arco. Chance increíble para Argentina.

¡¡INCREÍBLE EL GOL QUE SE PERDIÓ SIMEONE!! #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5k9QbJnlmZ

Con Argentina al ataque, se define la final del mundo.

Messi lo buscó a Giuliano, que tiró el centro desde la derecha para el despeje de España-

Messi probó frontal al arco y el impacto fue de lleno a la cabeza del goleador español. Argentina lo busca a puro esfuerzo en el final del partido, luego del gol tempranero de Ferrán Torres.

El 10 argentino tira lo que parece un centro con roma a remate desde la derecha. La pelota baja de golpe y le pasa muy cerca al travesaño. Buena chance del capitán.

Ferrán Torres convertía pero picaba adelantado, según el línea. En la repetición, no queda claro. Pero la jugada no se revisa y el partido sigue.

El volante se gana la tarjeta, en un momento complicado del partido, con Argentina intentando salir para buscar el empate y una España que parece no fallar cuando tiene la pelota bajo la suela.

La falta muy lejos del arco es ejecutada por Otamendi, que la manda directo al área. Sin embargo, el arquero español no tiene inconvenientes en contener la pelota.

En la primera jugada, Nico Williams le ganó la espalda a Molina y la bajó de cabeza. A Ferrán Torres le quedó la pelota y convirtió el 1-0.

Gol de España Ferrán Torres y el 1-0 a los 106'. pic.twitter.com/5Kaks39YR7

Tras la arenga de Scaloni y los masajes a Tagliafico, Argentina se mete en la cancha y comienzan los últimos 15 minutos de la gran final. De mantenerse la igualdad, habrá penales.

Se mantiene el 0-0 en la final de la Copa del Mundo. España continúa dominando, pero Argentina mantiene su última vida en una definición donde todo se le hizo cuesta arriba con sus centrales lesionados y la expulsión de Enzo Fernández.

Argentina vuelve a tener la pelota y aunque no llega al arco de Unai Simón se festeja la posesión en un partido que se pone cada vez más caliente.

El capitán argentino tomó un rebote y buscó con un cambio de frente a Giuliano, para que saliera a correr por la derecha. Cucurella, sin embargo, le ganó la posición y el de Atlético de Madrid pidió la falta en lugar de seguir a la pelota. En la siguiente jugada, Tagliafico cortó a Lamine Yamal, provocó su reacción y el español terminó amonestado.

El centro desde la izquierda para el cabezazo del goleador español no encuentra arco. La pelota se va afuera, cuando Tagliafico llegaba para marcar.

Argentina agota variantes y mete a un debutante para reemplazar al delantero de Atlético de Madrid, de enorme desgaste. Superpoblación defensiva para llevar la definición a los penales.

Se quejan los europeos por el gol de Nico Williams, cuando la jugada ya había sido anulada por el árbitro. Luis de la Fuente hace un doble cambio: Zubimendi y Eric García se meten en el equipo europeo, en lugar de Rodri y Laporte.

El árbitro había cobrado una falta de Merino a Otamendi, que la fabricó. Pero el delantero español se quedó con la pelota y siguió, ante un Dibu Martínez que ya estaba en el piso. El arquero pide asistencia médica para congelar el partido.

Nico Williams se paró en el punto penal y lo buscaron con un tiro profundo para que cabecee. El arquero argentino volvió a responder, tirándose a su derecha para quedarse con el que pudo haber sido el gol de España.

El lateral izquierdo, de gran partido, corta el primer avance español, que sigue con la posesión en el partido. Argentina sabe que su juego es defenderse y generar de contra contra un rival muy superior.

Comienzan los primeros 15 minutos en la final del Mundial.

Scaloni tiene una nueva ventana, tras agotar todas las variantes en los 90 minutos. Con Paredes amonestado y al límite, el DT analizará opciones para este complemento.

Igualaron 0-0. Argentina terminó con 10 jugadores por la roja a Enzo Fernández.

El arquero vuela hacia su izquierda y saca al córner la pelota en la última jugada del partido.

¡TREMENDO REMATE DE YAMAL EN LA ÚLTIMA Y DIBU LA MANDA AL CÓRNER! El arquero argentino encontró el disparo del crack español y la sacó al córner para forzar el alargue en la final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/mYirmpQmjk

En el final del partido, el volante de Boca comete una infracción infantil muy cerca de la medialuna. Lamine Yamal se prepara y después terminará el partido.

El arquero respondió con los puños a un remate de Nico Williams. Luego, el del Chelsea intentó recuperar la pelota en una jugada dividida y le cometió falta a Cubarsí. Como estaba amonestado, es expulsado.

ARGENTINA SE QUEDÓ CON UNO MENOS Enzo Fernández vio la segunda amarilla por esta dura entrada a Cubarsí. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/g8iyr7o3J8

El 10 argentino se reencontró con la pelota y forzó el choque con Laporte, que le cometió la infracción. En lugar de mandarla al área, como hizo durante el partido, la Selección elige la posesión y mueve a la derecha con Simeone. Es justamente el hijo del Cholo el que remata al arco débilmente para que la contenga Unai Simón y saque la contra.

La misma adición que en el primer tiempo se da en un complemento sin polémicas pero con muchos cambios.

El remate desde afuera del área se va lejos del arco de Dibu Martínez. Argentina no puede recuperarla ni tocar. Messi es un espectador de lujo de la final y el desgaste físico empieza a notarse en un gran trabajo defensivo de la Selección.

El delantero le gana a Medina la espalda, Otamendi no llega al cruce pero el remate se va desviado, lejos del palo izquierdo de Dibu Martínez.

El equipo de Luis de la Fuente toca en la zona media de la cancha para que la Scaloneta se despegue de su arquero. El equipo marca pero no la puede recuperar y es el conjunto europeo el que busca el gol. Argentina no remató al arco.

El volante del Chelsea comete una infracción en la mitad de la cancha y se gana la tarjeta. Argentina necesita pasar de la mitad de la cancha. Pero toma malas decisiones y, encima, no encuentra a Messi ni Julián Alvarez.

Laporte vuelve a probar al arco y aparece el arquero argentino. Ahora, el desborde por derecha fue de Nico Williams y encontró el cabezazo del central, quien no pudo darle con comodidad.

El equipo de Luis de la Fuente es el único que propone juego. La pelota a la Scaloneta no le dura ni una transición. Messi está desaparecido, sin poder conectar con la pelota. Y Argentina lo extraña.

El arquero argentino se aprovecha y aparece ante un remate débil del español. El equipo de Luis de la Fuente tiene la pelota y recupera rápido cada vez que la pierda. Luego, Martínez aparece con un remate desde afuera de Cubarsí.

Olmo y Baena dejan la cancha para que ingresen Merino y Williams. España apuesta a cargar el ataque ante una Argentina que se plagó de defensores.

Simeone encara por la derecha y desborda, tras un pase de Messi, pero cuando quiere devolverle la pelota al 10, España la recupera. Argentina salió del asedio y llegó al área de Simón, aunque no le llevó peligro en un equipo que lo busca de contra.

Medina reemplaza a Cuti Romero y Simeone se mete por De Paul. Se le acabaron las variantes a Scaloni. El partido sigue 0-0 pero el dominio es español.

Las malas noticias se acumulan en la Selección, que se preparaba para una doble variante. Tras el cabezazo de Ferrán Torres, el defensor cordobés se mostró con gestos de dolor y se tiró al césped con las manos en la cabeza. Podría tener que salir, como en el primer tiempo ocurrió con su compañero de zaga, Licha Martínez.

Tagliafico manda al córner un centro desde la izquierda que no tenía receptor en el segundo palo. El dominio de España es aplastante. Por ahora, Martínez responde: ahora en el cabezazo de Torres tras el centro de Yamal.

Dani Olmo prueba al arco y exige al arquero, que da rebote largo y la manda afuera. España mantiene el dominio y Argentina no puede salir.

Pedri y Ferrán Torres reemplazan a Ruiz y Oyarzabal. Justo antes, Argentina defendió muy bien el ataque español, luego de que el tiro libre de Yamal diera en la barrera. Julián Alvarez completó el trabajo en el lateral. Gran recuperación argentina.

El volante no hace pie y comete infracciones peligrosas. Ya está amonestado, además. España tiene la pelota, la recupera rápido cuando la pierde y somete a Argentina, que resiste en este 0 a 0.

Molina reemplaza a Montiel, de un gran desgaste físico. Solo queda una ventana de cambios para la Selección. España sigue con el mismo 11 que arrancó a jugar la final.

España juega a un toque y consigue avanzar gracias a un pase final de Dani Olmo para Oyarzabal, que no se anima a darle al arco. La jugada sigue pero entonces lo aprovecha el defensor, alejando el peligro del arco argentino.

¡IMPERIOSA SALVADA DE GONZALO MONTIEL! #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/uYUjwQXorr

Argentina recupera la pelota en un inicio con exageraciones y repetición de faltas que el árbitro no juzga con tarjetas. La pelota no llega a Messi, ahora recostado en la derecha. Argentina no pudo armar juego todavía en este complemento.

Se calienta el partido y el volante de Boca se gana la amarilla, tras las protestas de los españoles y un empujón posterior del argentino a Dani Olmo. La infracción fue por un empujón marcando posición que el volante de la Roja exageró.

Montiel consigue un córner con un gran avance individual por la derecha y exige que Laporte la mande afuera. Scaloni se queja de la falta del central español, que el árbitro no juzga.

El volante de Boca intenta un cambio de frente, como había ocurrido con De Paul cuando se lesionó Licha Martínez, y le deja la pelota servida al rival. Pero Dibu Martínez aparece para contener un tiro débil de Baena.

Movió España y se vienen los segundos 45 minutos de la final del mundo.

España se metió primero; luego, lo hizo Argentina con Messi al frente. Nico González, finalmente, fue el reemplazado para soltar a Enzo Fernández y poner a Paredes entre los centrales.

El técnico volvió para atrás con su intento táctico y volvió a meter al volante de Boca, como tapón entre los centrales. Mac Allister y Enzo quedarán abiertos a sus costados.

Desde que hay datos en Mundiales en 1966, la Selección terminó un primer tiempo sin rematar al menos una vez. Promediaba cuatro remates por partido.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España fue la primera en contar con un show de medio tiempo al mejor estilo Super bowl. Y, como era de esperar en Estados Unidos, fue a toda pompa.

El espectáculo, de unos 11 minutos, cuenta con la presencia de un mix de artistas de altísima relevancia internacional: Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber, entre otros.

Madonna empezó "Music" con una participación especial de Ronaldinho y Ronaldo en el show de Madonna, siguió con los Muppets y Gustavo Dudamel y el remo noruego. LEE LA NOTA

El estadounidense le baja un cambio al show con su actuación acústica con la guitarra. Luego, suena la canción oficial del Mundial "Dai, dai" en la voz de la artista colombiana.

"Intentaremos meter un poco más atrás a España, no lo hemos logrado por mucho tiempo. Hay que estar muy atento y controlar, pero también pensar cómo les podemos hacer daño", explicó el ayudante de campo de Scaloni en el entretiempo.

"INTENTAREMOS METER UN POCO MÁS ATRÁS A ESPAÑA La palabra de Roberto Ayala, ayudante de Scaloni, en el entretiempo de la final del #MundialEnDSPORTS . #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6bcfAXQ6qW

El músico venezolano Gustavo Dudamel continúa con el show, con los Mupets como integrantes de su sinfónica. Luego, comienza a cantar BTS.

Sponsoreado y con un cuerpo de bailarines, Maddona arranca con un video grabado. De golpe, aparecen Ronaldo y Ronaldinho, los cracks brasileños. Seguramente, así se meterán a la cancha.

Se queda el volante de Boca dentro de la cancha entrando en calor con el profe Luis Martin. El mediocampista fue uno de los tres cambios con respecto al partido con Inglaterra.

Argentina y España igualan 0-0 en la final de la Copa del Mundo.

El delantero español marcaba a Leo y le cometió una infracción para amarilla, que el árbitro no juzgó. El capitán argentino se lo recriminó con una mirada y el español se disculpó. La pelota la tiene España, salvo alguna corta interrupción argentina, que no puede hacer pie en el mediocampo.

El árbitro esloveno adiciona un minuto más a los tres del cooling break. Otamendi ya intervino bien en su primera pelota del partido. Argentina presiona bien en el final del primer tiempo.

El defensor central no puede continuar. Entra Otamanedi en su lugar. Primer cambio del partido.

Licha Martínez juega exigido por una lesión en el cuádriceps derecho. La pelota la tiene España y Argentina no puede darse el lujo de tener un jugador con una pierna menos. Cucurella aprovecha y prueba al arco, ante una presión leve de Montiel.

El jugador de Inter Miami intenta un cambio de frente pero se queda corto y la pelota le queda a España. Martínez, entonces, lo corta y se gana la tarjeta. Al levantarse, se toma el cuádriceps derecho y avisa al banco, donde empieza a calentar Otamendi.

El volante español prueba al arquero, que responde bien. Argentina no puede salir del asedio español, que toca siempre en campo rival. Un error puede dejar a Dani Olmo mano a mano con Martínez.

¡DIBU MARTÍNEZ SE QUEDÓ CON EL REMATE DE MIKEL OYARZABAL! Buena aproximación de España. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/yH7IrUfAGc

El lateral de River cortó justo al español, que se quería escapar por el sector izquierdo. Antes, el volante del Chelsea perdió la pelota en un sector clave donde España presiona y tiene más hombres que Argentina.

Mac Allister consiguió con viveza la infracción en el costado izquierdo. Lejos del área, enviar la pelota buscando un cabezazo de Romero era un posibilidad pero De Paul jugó corto con Messi y el 10 buscó a Enzo, que tardó en devolvérsela. Luego, el capitán intentó encarar pero se quedó corto y la perdió.

Lamine Yamal lo busca a Dani Olmo, pero Licha Martínez está seguro en la marca y la pelota le queda fácil a Dibu Martínez. España ataca por el costado derecho y los argentinos responden con buenas decisiones.

El delantero argentino provocó la pérdida de Cumarsí y casi se la roba al arquero español. España recupera y Lamine Yamal consigue la infracción de Tagliafico, que está volcado a la defensa para controlar al delantero de Barcelona.

Con la infracción detrás de la mitad de la cancha, Argentina saca y se pone en juego la pelota. Sin embargo, la posesión dura un suspiro y España recupera la pelota.

Leo controla sobre Rodrigo y gana la infracción en la mitad de la cancha. El árbitro esloveno, entonces, ordena la pausa que llega en el mejor momento posible. Scaloni necesita darle indicaciones a un equipo que no encuentra juego contra una España que lo domina.

Cuti Romero y Lisandro Martínez marcan cada jugada de cerca. El cordobés va a marcar con fiereza a Baena y gana la pelota. Luego, Licha sale a cortar una pelota al medio. Mucha seguridad de los centrales de la Scaloneta.

Dibu Martínez apareció para cortar un centro de Lamine Yamal y, en la siguiente jugada, Unai Simón salió presionado y mandó la pelota al lateral. Argentina logró equilibrar el juego después de un inicio de dominio español. Scaloni necesita bajarle el ritmo para jugar con la pelota por abajo y encontrar a Messi.

El tiro libre generado por Messi terminó con el envío de su compañero de Inter Miami al área. El tiro buscó al Caballo, que estaba solo sin marca pero no llegó.

La gente explota en las tribunas. Baena le comete justo después falta a Messi, en la primera pelota que logró tocar el 10 argentino, muy presionado por los españoles en el arranque del partido.

El córner desde la derecha encontraba solo a Dani Olmo, pero ahí apareció Cuti Romero para cortar la jugada. El quipo de Luis de la Fuente controla las acciones en este arranque, impone su ritmo y bloquea los pases argentinos, en un medio que no puede hacer pie todavía.

Con España muy fino con la pelota y marcando bien, la última línea argentina intenta llevar la pelota al campo rival. Ahora, Licha busca a Nico González, que queda exigido de espaldas y no puede favorecer la jugada. Antes, así lo habían encontrado a Messi, cuando cortó Unai Simón saliendo lejos.

¡¡AHORA APARECIÓ UNAI SIMÓN!! El arquero español anticipó a Lionel Messi en la ofensiva argentina. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/RMFu2R4HZ4

Tras esa llegada de Yamal, el equipo de Luis de la Fuente controla los hilos y presiona arriba para que Argentina no pueda recuperarla. La Scaloneta debe bajarle la intensidad al partido.

España aprovechó y quebró el sector izquierdo de la defensa argentina. El del Barcelona se apoyó en Dani Olmo, de quien recibió para probar al arco, exigiendo una respuesta en dos tiempos del arquero argentino porque Lisandro López llega a tocarla y cambiarle la trayectoria.

¡LO TUVO ESPAÑA! Lamine Yamal abrió el pie y Dibu Martínez le adivinó la intención. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/SD9A4XH2SK

Tras recuperar la pelota, la Scaloneta movió con la línea defensiva y media, pero una pérdida de Tagliafico le devuelve la pelota a España.

Aunque movió Argentina, el rival recuperó y movió los hilos, ante una Argentina adelantada que no lo dejó llegar al área de Dibu Martínez. También cortó el ataque de Porro con Nico González consiguiendo la falta para recuperar la pelota.

Michael y Bruce Buffer, históricos del boxeo, presentaron la final. Pitó el comienzo el árbitro esloveno Slavko Vincic. La Scaloneta busca el bicampeonato contra España en el Metlife Stadium.

Los jugadores argentinos se abrazaron como contra Inglaterra para cantar el Himno. Ahora saludan a los rivales españoles y se viene el sorteo.

Primero, suena el himno de España, interpretado por el quinteto de metal Spanish Brass. Luego sí es el turno de La Nena de Argentina, ovacionada por el público y embanderada con la más linda.

La Copa se mira y no se toca, dice el refrán. Pero el capitán argentino elige ni pispearla. Se vendrán ahora los himnos.

Los jugadores de la Selección y de España se meten al campo de juego. Se viene la final del mundo. ¡Dale, Argentina!

La bandera argentina y la española ya están sobre el césped y los futbolistas se preparan para salir. A minuto de la final.

Lionel Messi encabeza la fila argentina. Hay algún que otro saludo en el túnel pero la concentración es máxima.

"El fútbol une al mundo", recalca el actor estadounidense, con un discurso especial antes de la final. "Hoy solo quedan dos equipos: España y Argentina", dice y explota la hinchada albiceleste.

Carlos Alcaraz y una modelo y actriz surcoreana abre el cofre de Louis Vuitton que la contiene y los exfutbolistas Andrés Iniesta y Mario Kempes la exhiben ante el fervor popular.

El himno de Estados Unidos ya pasó y ahora el artista británico junto a la actriz Nicole Scherzinger entonan el himno de la FIFA, Desire. A elos se les suma Laura Pausini.

Los equipos aún están en los vestuarios cuando Jennifer Hudson empieza a entonar la canción patria del país que alberga la final del Mundial. La TV muestra a Donald Trump en el palco.

Con "De Música Ligera" , en las pantallas gigantes se repasan los mejores momentos de Argentina en su camino a la final del Mundial 2026. Entre ellas aparecen los goles de Messi y la inolvidable definición de Julián Alvarez contra Suiza, elegido como el mejor tanto de la Copa del Mundo . También hay un apartado especial para la remontada en semifinales contra Inglaterra.

Enseguida sigue la formación inicial: hubo silbidos de parte de los hinchas españoles para Dibu Martínez , pero ganaron mucho más los aplausos y gritos positivos para los elegidos por Scaloni, donde Lionel Messi ganó por lejos en la ovación.

Clarín habló con los fanáticos argentinos en el ingreso al Metlife Stadium. "Unión", resumieron los entrevistados, muy emocionados antes de la final con España.

Con Antonela al frente, los hijos y hermanos del astro ingresaron al Metlife Stadium. El apoyo incondicional 10 en su último tango.

Los jugadores de Argentina se meten en el césped y la voz del estadio los anuncia como banda de rock. La Renga suena en el Metlife Stadium.

El arquero de Argentina comenzó el precalentamiento de la gran final. En el otro arco está Unai Simón, el gran portero español que mantuvo su valla invicta por 650 minutos hasta el gol de Bélgica.

El "Ratón" habló en la previa del partido. "Lo disfrutaremos a nuestra manera", comenzó. Dijo que cada jugador deberá "sacar el barrio" que tienen adentro. Desde el juego, "evidentemente va a haber una pelota la cual los dos equipos la querrán, y mucho. La clave va a ser cómo termine la jugada. Sabemos que enfrentamos una Selección que la maneja muy bien y habrá que estar finos. Hay detalles que van a jugar".

"HOY VA A SALIR ESA PARTE DEL BARRIO QUE CADA UNO DE ESTOS FUTBOLISTAS TIENE ADENTRO" FIRMA: EL RATÓN AYALA ANTES DE LA FINAL ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/QH3jhH0Ly3

Los volantes de la Scaloneta salieron a la cancha a hacer su ritual de todos los partidos cuando se estaba llevando a cabo el show de clausura.

La gran sorpresa del DT argentino es la inclusión de Nico González, quien hasta ahora venía ingresando desde el banco. Lee más acá :

Scaloni, Messi y compañía ya arribaron al MetLife Stadium.

España salió a reconocer el terreno del MetLife Stadium a menos de dos horas del arranque del partido.

El equipo de De la Fuente saldrá a la cancha con: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz; Álex Baena, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal.

Así formará la Selección de Scaloni en la final: Dibu Martínez; Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico González; Messi y Julián Álvarez. Salen Leandro Paredes, Giuliano Simeone y Nahuel Molina respecto del partido ante Inglaterra.

La Selección ya partió rumbo al MetLife Stadium.

El plantel de la Roja salió del hotel y ya se subió al micro que lo llevará al MetLife Stadium. La Selección Argentina hará lo mismo en minutos.

El vínculo entre Diego Maradona, Argentina y el Napoli sumó un nuevo capítulo en la previa de la final. A través de sus redes oficiales, el club italiano publicó un mensaje en homenaje al Diez. "Por el Diego", reza, junto con el emoji de una bandera argentina.

A menos de tres horas para el arranque del partido, la familia de Leo ingresó al MetLife Stadium para acomodarse en su palco. Se vio pasar rumbo al sector asignado a Antonela Roccuzzo junto a los tres hijos del capitán (Thiago, Mateo y Ciro) y a su hermano. Como en cada paso de la Selección, el círculo más íntimo del diez dice presente.

Según pudo saber Clarín, la Selección ya terminó la charla técnica del partido. Previo a ella, hubo una charla motivacional extremadamente emotiva. El clima fue tal que varios de los futbolistas terminaron lagrimeando y visiblemente conmovidos. La Scaloneta está unida y lista para la batalla final.

A tres horas del inicio del partido, los primeros hinchas comienzan a ingresar al MetLife Stadium de forma tranquila y organizada. Muchos fanáticos aprovechan y pasan por la tienda FIFA para llevarse un souvenir de recuerdo. Hasta el momento, se observa una tendencia de 85 por ciento de camisetas albicelestes contra un 15 por ciento de españolas.

La cantante, que viajó desde España hasta Nueva Jersey durante la madrugada, se presentó temprano en el MetLife Stadium y estuvo ensayando el Himno Nacional Argentino que interpretará en el duelo ante España.

MARÍA BECERRA cantará el himno de Argentina en la final de la Copa del Mundo pic.twitter.com/jtdIxeFa7L

A pocas horas del inicio de la final, los accesos al MetLife Stadium se convirtieron en un cuello de botella. La apertura de puertas estaba pautada para las 12:00, pero el operativo se demoró.

Existen filas de más de tres horas para el ingreso de periodistas acreditados de todo el mundo. La situación afecta a los más de 80 mil espectadores que estarán presentes e, incluso, a los artistas que forman parte de los shows de la ceremonia de cierre.

🏟️😅 Caos en el ingreso al MetLife para la final del #Mundial2026 : las largas filas no solo son para los aficionados, sino también para periodistas acreditados y hasta para los artistas que actuarán en los shows. 📽️ @kaufsports pic.twitter.com/gJd6UujXSl

En principio, el dibujo del 4-4-2 se respetaría. A la posible modificación del lateral derecho, habrá que esperar la decisión sobre el mediocampo. Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández parecerían una fija. El cuarto elemento debería salir entre Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone o Nicolás González, con el objetivo de reforzar la banda derecha o izquierda, donde se ubican Lamine Yamal y Alex Baena.

El entrenador confirmará el once inicial para enfrentar a España a partir de las 14. Todo indica que el equipo sufrirá uno o dos cambios con respecto a la formación que inició contra Inglaterra en semifinales.

Lionel Scaloni y Luis de la Fuente se conocen bien. Mucho antes de que uno condujera a la Argentina campeona del mundo y el otro llevara a España hasta la cima de Europa, compartieron un aula en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. De la Fuente era profesor de táctica y sistemas de juego. Scaloni, recién retirado y decidido a iniciar su camino como entrenador, se sentaba en la primera fila. Nueve años después, maestro y alumno se reencontrarán. No habrá pizarrón ni ejercicios: se enfrentarán por la Copa del Mundo. LEER MÁS .

Dando por hecho que será titular, Messi romperá dos récords mundiales apenas el árbitro marque el inicio del partido. El capitán argentino se convertirá en el futbolista de campo más veterano en disputar una final de un Mundial. con 39 años y 25 días, superando la marca que mantenía el sueco Gunnar Gren, quien jugó la definición de Suecia 1958 con 37 años y 241 días. Solo el arquero italiano Dino Zoff, campeón con Italia en España 1982 con 40 años y 133 días, habrá disputado una final con mayor edad.

El estado de Nueva Jersey ha solicitado a la FIFA parte de los beneficios que obtenga derivados de la venta de recuerdos de la final del Mundial 2026 que disputan hoy Argentina y España en el estadio MetLife, entre ellos lo que obtenga con la venta del césped. Esto se debe a que el ente internacional anunció que venderá trozos del campo de juego a precios que van entre los 450 y los 3.000 dólares, lo cual enfadó a la gobernadora y legisladores de Nueva Jersey. LEER MÁS .

Los datos de la app Fifaphy muestran el choque de estilos. Por un lado, Messi promedia 6,85 km por partido (4,39 caminando). No necesita correr para ser el mejor, su inteligencia maneja el partido. Lleva 8 goles en este torneo.En cambio, Yamal muestra un despliegue físico total. Promedia 8,31 km y cuadruplica a Leo en sprints de alta velocidad (210 metros por partido).

Unai Simón pertenece a una especie distinta de arqueros. No suele aparecer en las tapas por un movimiento espectacular ni por una doble salvada de esas que parecen desafiar la lógica. Su prestigio nació de otro lugar: de estar casi siempre donde debe estar, de anticipar antes que reaccionar y de convertir la sobriedad en una virtud y la regularidad en un sello. Por eso, el arquero de España representa uno de los desafíos más complejos para la Scaloneta: solo recibió un gol y apenas le remataron diez veces en siete partidos. LEER MÁS .

Aymeric Laporte, uno de los principales referentes de España en el Mundial 2026 tanto desde la defensa como en el vestuario, empezó a jugar para el afuera antes de la final y dijo sobre Argentina: "En los últimos partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo. Hay acciones que se dejan pasar y eso en el fútbol no se debería permitir". LEER MÁS .

La casa madre del fútbol anunció que el golazo de la Araña ante Suiza fue elegido como el mejor de los cuartos de final y semifinales del Mundial. El mismo significó el 2-1 para que la Selección se termine metiendo entre los cuatro mejores equipos del torneo venciendo 3-1 a los helvéticos. Se llevó el 37,2 % de los votos, superando incluso al tanto de Enzo Fernández ante Inglaterra, que quedó tercero con el 18,2%. La medalla de plata, con 22,3%, se lo apropió el misil noruego de Andreas Schjelderup ante los ingleses.

You voted. Julián Alvarez’s sensational long-range finish is your Quarter-finals & Semi-finals Goal of the Tournament winner 🚀⚽ #FIFAWorldCup #Hyundai #HyundaiGOTT2026 #GoalOfTheTournament @Hyundai_Global pic.twitter.com/uuHc4zotLN

España, como si fuera un espejo de Argentina, es un rival que quiere tener la pelota pero ya aprendió a ganar sin ella. Juega con amplitud, acumula futbolistas entre líneas y tiene a Rodri como eje de una estructura que se mueve a su alrededor. LEER MÁS .

En la previa, la AFA le dedicó un video a la Selección pero también a los millones de hinchas. "Porque nunca nos conformamos con lo conseguido. ¡Vamos por todo Argentina!", dice el posteo que acompaña el material audiovisual, que lleva la música de Rocky, la emblemática película de Sylvester Stallone en la que interpreta a un boxeador. LEER MÁS .

La cantante argentina fue la elegida para cantar el Himno Nacional en la previa de la final y recientemente subió una historia a Instagram mostrándose en el vuelo rumbo a Estados Unidos.

[ESPECTÁCULOS] Después de adelantar su show en España, María Becerra le puso fin al misterio y partió rumbo a Nueva York en un avión privado: la cantante argentina será la encargada de cantar el Himno en la final del Mundial y posó con una camiseta de la Selección. https://t.co/NNSsnU7Bho pic.twitter.com/lH01IX5guP

A horas de la gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, el que habló fue Lionel Messi, y lo hizo a través de sus redes. Su mensaje, sentido y pensado, tiene un aroma a despedida que conmueve. "Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino", escribió Leo. LEER MÁS .

A sus 39 años, Messi afronta la final número 45 de su carrera. El saldo general es tremendo: ganó 31 y perdió 13. Con la camiseta de la Selección tiene cinco ganadas (Juegos Olímpicos 2008, Copas América 2021 y 2024, Finalissima 2022 y Qatar 2022) y cuatro perdidas. Hoy busca la sexta.

El paddock del Gran Premio de Bélgica se transformó por completo con la llegada de Franco Colapinto, quien apareció lookeado con la camiseta número 9 de Julián Álvarez. Por si el guiño fuera poco, desplegó de punta a punta una bandera gigante con los rostros de Diego Maradona y Lionel Messi. La ilusión viaja a más de 300 km/h.

Franco reppin' Argentina on race day! 🇦🇷 #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/tTK208nSGK

Las fuertes tormentas eléctricas y lluvias que afectan el área noreste de Estados Unidos provocaron la cancelación y demora de numerosos vuelos de hinchas argentinos hacia Nueva York. Uno de ellos debió ser desviado y aterrizó en Washington. Allí se encontraba Ciro Martínez, cantante de "Los Piojos", quien ante la adversidad decidió improvisar el Himno Nacional con su clásica armónica.

#Argentina siempre y en todo lugar: hasta en el aire 📌Un avión de Aerolíneas tuvo que desviarse y aterrizar en Washington 📌En el mismo viajaba Ciro, el cantante de Los Piojos, que ante la situación improvisó el himno nacional con su armónica y desató la locura de los… pic.twitter.com/xUtUQVWqWr

De no haber imprevistos, Leo se convertirá en el segundo futbolista en la historia en disputar tres finales del mundo (2014, 2022 y 2026), igualando al brasileño Cafú. Ojo: Pelé integró tres equipos campeones, pero una lesión le impidió jugar la final de Chile 1962.

Argentina llega a la final con siete victorias consecutivas en este Mundial y acumula 13 partidos invictos en la Copa del Mundo. Además, convirtió dos o más goles en sus últimos 13 encuentros mundialistas, una marca nunca antes alcanzada por otra selección. El equipo de Lionel Scaloni buscará extender esa serie en la definición del título.

Aunque el historial general está completamente igualado, con seis triunfos por lado y dos empates en 14 partidos, en los Mundiales sólo se cruzaron una vez. Fue en Inglaterra 1966 y la Selección ganó 2-1 con un doblete de Luis Artime. Casi 60 años después volverán a encontrarse en la máxima cita del fútbol.

No será una final más. Se enfrentarán el vigente campeón de la Copa América y el actual campeón de la Eurocopa. Argentina levantó el trofeo continental en 2024 tras vencer a Colombia, mientras que España conquistó la Euro derrotando a Inglaterra. Los dos mejores equipos del ciclo definirán ahora al campeón del mundo.

La final enfrentará a dos equipos que dominaron el torneo. Argentina llega como el seleccionado más goleador del Mundial, con 19 tantos en siete partidos, mientras que España apenas recibió un gol en toda la competencia y acumula seis vallas invictas. Promesa de un duelo de estilos en Nueva Jersey.

Lionel Messi disputará su tercera final de un Mundial. Tras jugar las definiciones de Brasil 2014 y Qatar 2022, el capitán argentino buscará levantar otra Copa del Mundo y convertirse en el primer futbolista en ser titular en tres finales mundialistas. A los 39 años, volverá a ser protagonista de una jornada histórica.

La Selección afronta una cita histórica. Si vence a España, Argentina conquistará su cuarto Mundial e igualará a Alemania e Italia como las segundas selecciones más ganadoras de la historia, sólo por detrás de Brasil. Además, podría convertirse en el primer bicampeón del mundo desde Brasil 1962.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España comenzará este domingo a las 16 (hora argentina) en el estadio de Nueva Jersey. El partido podrá verse en vivo por TV Pública, Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Además, seguí toda la cobertura y el minuto a minuto en Clarín.

Llegó el gran día. Argentina y España definirán este domingo al campeón del Mundial 2026 en el estadio de Nueva Jersey. La Selección de Lionel Scaloni buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y conquistar su cuarta Copa del Mundo, mientras que la Roja intentará volver a levantar el trofeo después de 16 años. Desde temprano, seguí toda la previa, las formaciones, el color y el minuto a minuto rumbo a la gran final.

Redactor de la sección Deportes

Fuente: Clarín