Javier, electricista: “A un cliente se le fue la luz 5 veces y descubrí que tenía contratada distinta potencia”

Los cortes de luz suelen asociarse a una falla en la instalación eléctrica o a un inconveniente con algún electrodoméstico . Sin embargo, algunas veces el problema puede estar en algo más simple, como la configuración del contrato del servicio .

Javier, un electricista de Córdoba, España , explicó que una de sus clientas sufría varias interrupciones de energía hasta que revisó su factura y encontró la causa de los fallos.

A través de un video de TikTok en la cuenta @elapagon , el especialista contó que la clienta lo había llamado de urgencia porque se había quedado sin luz al menos cinco veces en el día y estaba convencida de que el aire acondicionado era el problema.

Cuando llegó a la casa, el electricista hizo distintas mediciones para comprobar el funcionamiento de la instalación y sacó su primera conclusión: “La potencia consumida no supera la potencia contratada supuestamente“ .

“Le pedí la última factura de la luz y descubrí que esta persona tenía contratada distinta potencia para un horario que otro”, agregó Javier.

Según explicó, la vivienda tenía una potencia contratada 1.000 watts menor durante el horario valle que en el horario punta . Esa diferencia hacía que, cuando aumentaba el consumo en determinadas franjas horarias, el suministro se interrumpiera automáticamente.

Durante la revisión, Javier le preguntó a la cliente si le habían reemplazado el medidor eléctrico y la respuesta fue afirmativa. “Me dijo que fue en mayo, justo desde cuando le está ocurriendo este problema” , comentó el profesional.

Esa información le permitió al electricista saber que el inconveniente estaba relacionado con la configuración de la potencia contratada y no con un desperfecto en la instalación de la vivienda .

En España, desde la reforma de la tarifa eléctrica implementada en 2021, es posible contratar una potencia diferente según la franja horaria. Existen dos períodos principales:

Muchos usuarios optan por reducir la potencia contratada en uno de esos períodos para pagar menos en la parte fija de la factura .

Sin embargo, si durante esa franja utilizan varios electrodomésticos al mismo tiempo y superan el límite contratado, pueden producirse cortes automáticos del suministro .

Fuente: TN