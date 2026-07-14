Irán atacó una base militar de EE.UU. en Bahréin y lanzó misiles contra dos buques petroleros de Emiratos Árabes

ABU DABI.- Medios estatales iraníes aseguraron este martes que el cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos, ubicado en Bahréin, fue alcanzado por misiles lanzados por Irán. La ofensiva se produjo después de una nueva serie de ataques estadounidenses contra territorio iraní y luego de que el presidente Donald Trump afirmara que Washington está “restableciendo” un bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Como parte de la represalia iraní, también fueron atacados dos buques petroleros vinculados con Emiratos Árabes Unidos (EAU), el Mombasa y el Al Bahiyah , que navegaban por el estrecho de Ormuz. Según informaron autoridades locales, el ataque dejó un marinero muerto y al menos ocho heridos.

The Ministry of Defence (MoD) announced that the UAE today was subjected to a blatant attack involving Iranian ballistic missiles, noting that UAE air defence systems dealt with the missiles with high efficiency and successfully intercepted a number of missiles. Authorities in… pic.twitter.com/myoRbsa5VY

La Guardia Revolucionaria iraní se atribuyó la ofensiva contra las embarcaciones y sostuvo que ambas “ignoraron repetidas advertencias”. “Eligieron atravesar una zona minada y, por lo tanto, fueron atacadas y deshabilitadas” , afirmó en un comunicado.

El Ministerio de Defensa emiratí calificó el episodio como un ataque “descarado” y condenó cualquier ofensiva dirigida contra objetivos civiles, instalaciones e instituciones nacionales. “Tales actos constituyen una escalada peligrosa y un acto cobarde que amenaza la seguridad de los civiles y socava la estabilidad” , señaló.

“ Los restos caídos también provocaron la muerte de un civil de nacionalidad asiática ”, remarcaron desde Teherán en el comunicado oficial difundido en sus redes sociales. El ministerio también destacó la alta eficiencia de su defensa aérea, que, según informaron, logró interceptar varios misiles. Además, sostuvo que la situación de seguridad en Emiratos Árabes Unidos permanece estable.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés) informó este lunes por la noche que se completó una oleada de ataques contra Irán que duró cinco horas. Además indicaron que lograron impactar de manera exitosa en objetivos militares ubicados en Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas.

El objetivo, señalaron, fue debilitar la capacidad del país persa para atacar el transporte marítimo comercial. “Las fuerzas del Centcom emplearon municiones de precisión contra los sistemas de defensa costera iraníes, las bases de misiles y drones, y sus capacidades marítimas”, detallaron.

Horas antes, el organismo había anunciado el inicio de una nueva ronda de ataques. Poco después, Trump aseguró: “Los estamos golpeando muy duro. Y continuará. Veremos qué pasa”.

La ofensiva cruzada ocurre mientras Irán y Estados Unidos mantienen una disputa por la circulación y el control de la navegación en el estrecho de Ormuz, vía marítima por la que, en tiempos de paz, pasaba una quinta parte de todo el petróleo y gas natural que se comercializa en todo el mundo.

Este lunes, Trump publicó un mensaje en Truth Social en el que afirmó: “ El estrecho de Ormuz está ABIERTO y seguirá estándolo, con o sin Irán” .

Además, aseguró que se establecerá un bloque que solo impedirá a los buques iraníes y que, a partir de ahora, EE.UU. cobrará un 20% del total de la carga transportada en las naves que sí permitan pasar. Se trata de un marcado cambio en la política de EE.UU. que, hasta ahora, decía que el estrecho debía permanecer abierto a todos sin peajes , como lo estaba antes de que se desate el conflicto bélico, el pasado 28 de febrero.

Cualquier intento de Estados Unidos o Irán de cobrar tarifas violaría las normas globales sobre la libertad de navegación y podría aumentar las tensiones, probablemente causando una mayor interrupción económica mucho más allá de la región.

Sobre este aspecto se pronunció el martes el ministro de Petróleo, ​ Mohsen Paknejad , quien aseguró en ⁠su cuenta oficial de Telegram que las ‌exportaciones de ‌petróleo ⁠de Irán continúan con normalidad a ​pesar ⁠de ⁠la cancelación, la semana ​pasada, de una exención ‌de 60 ​días de ​las sanciones petroleras de Estados Unidos .

En consonancia, el funcionario señaló que el Ministerio de Petróleo lleva años manteniendo mecanismos para neutralizar el impacto ‌de las sanciones estadounidenses y que ⁠las exportaciones de ‌petróleo de Irán ⁠no sufrirían ⁠ningún problema a pesar de la retirada de las exenciones .

Los precios del petróleo subieron a primera hora el martes, mientras se intensificaban los combates en Medio Oriente y las acciones mundiales mostraban resultados mixtos después de que los mercados de Tokio y Seúl se recuperaran de las pérdidas iniciales.

El precio del crudo Brent subió un 4,1%, hasta los 86,73 dólares por barril, después de dispararse casi un 10% el lunes. El crudo de referencia en Estados Unidos avanzó un 3,1%, hasta 80,55 dólares por barril.

Los precios del petróleo siguen por debajo de su máximo durante esta guerra, de casi 120 dólares por barril, pero la incertidumbre sobre la estabilidad futura de los suministros se agravó después de que Estados Unidos e Irán afirmaran por separado que controlaban el estrecho de Ormuz.

Los futuros de las acciones en Estados Unidos bajaron mientras Estados Unidos lanzaba más ataques contra Irán, después de que el presidente Trump dijera que Washington estaba “restableciendo” un bloqueo a Irán en el estrecho.

Los combates en la región impidieron que los petroleros utilicen la vía marítima para entregar crudo a clientes desde el golfo Pérsico, lo que elevó los precios del combustible en todo el mundo

Fuente: La Nación