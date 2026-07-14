Hacía “wheelie” con la moto, mató a un soldado y escapó: fue detenido por una publicación en redes sociales

Un soldado del Ejército Argentino murió tras ser atropellado por un motociclista de 18 años en Posadas, Misiones . El conductor, que manejaba su moto haciendo “wheelie” por una avenida muy transitada, huyó del lugar tras el impacto, pero luego fue detenido a partir de una publicación en redes sociales.

El episodio ocurrió este domingo a la madrugada, alrededor de las 5.30, en la Avenida Costanera . Debido a la intensidad del golpe, la víctima murió en el momento.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de video de la zona . En las imágenes se ve el momento exacto en que el joven cruza la calle junto con otra persona, y repentinamente es embestido por el conductor.

En las grabaciones se muestra también que, en el instante previo al incidente, el adolescente hacía maniobras imprudentes mientras conducía la moto. Además, quedó registrada la inmediata huida del responsable del crimen.

Según consigna Misiones Online , la víctima fue identificada como Rodrigo Adán Barrientos , de 26 años, que prestaba servicios en la Caballería Compañía de Monte 12 de la capital misionera.

Horas después, los investigadores encontraron la Gilera Smash de 110 centímetros cúbicos con la que chocaron al integrante de la Fuerza. Su conductor había logrado escapar, pero enseguida la policía provincial desplegó un operativo para dar con su paradero.

En sintonía, la seguridad local tuvo a su cargo el análisis del material obtenido por las cámaras de seguridad, tanto de las particulares como de aquellas integradas al sistema de videovigilancia del CIO 911 .

Tras una búsqueda que incluyó un rastreo a través de las redes sociales, en especial en Facebook Marketplace , los integrantes de la Dirección de Homicidios de la Policía de Misiones descubrieron una publicación donde se ofrecía a la venta de una moto con las mismas características a la involucrada en el caso.

Así fue como lograron identificar al presunto propietario y, más de 15 horas después, dieron con el sospechoso en el barrio Madariaga de la misma ciudad. El joven, identificado como Juan Gabriel D. N, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

En tanto, por disposición de la Justicia, se ordenó la autopsia al cuerpo del joven a fin de establecer con precisión las causas de la muerte y aportar elementos a la investigación.

Fuente: Clarín