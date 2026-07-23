Investigan el fallecimiento de una nena de 2 años cuya madre ya había quedado bajo la lupa por la muerte de otras dos hijas

La justicia bonaerense inició una investigación para esclarecer la muerte de Isabella, una nena de 2 años ocurrida este lunes en Villa Gesell . En el foco de la investigación quedó su madre, Lucía S. (43), quien ya había sido apuntada por la muerte de otras dos de sus hijas.

La víctima, que habría cumplido tres años este sábado, fue trasladada al Hospital Municipal con un presunto cuadro de broncoaspiración. Llegó a las 16.50, sin signos vitales . Y a pesar de que el personal médico realizó maniobras de reanimación durante 40 minutos, no lograron salvarla. Murió una hora más tarde, a las 17.53, según consignó el diario La Capital .

De acuerdo con lo comunicado desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad, la madre aseguró que su hija entró en una crisis respiratoria mientras tomaba su mamadera.

La causa recayó en el fiscal Juan Pablo Calderón, de la UFI N.º 4 de Pinamar, quien la caratuló de forma preliminar como "averiguación de causales de muerte" y se espera por los los resultados de la autopsia que pueden llegar a ser determinantes a la hora de evaluar con precisión qué le ocurrió a la menor.

Las sospechas sobre la madre de Isabella se corresponden con un llamativo historial con casos similares a la trágica muerte de la nena.

Durante el 2016, la mujer ya había sido investigada en Mar del Plata por la muerte de una de sus hijas, Yazmín Milagros de 11 meses. En aquel entonces, tanto ella como su marido, Héctor P., fueron acusados por " presunto abuso y homicidio" y estuvieron detenidos casi dos años .

El caso tuvo mucha resonancia en Mar del Plata, porque tras la muerte de la beba, la pareja no se entregó a la Policía y se recluyó en campos de la zona por temor a una investigación y posterior condena.

Finalmente, tras casi dos años de estar con prisión preventiva, fueron absueltos en 2018 por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de Mar del Plata, que consideró que no había pruebas de maltrato o abuso para con la menor fallecida.

En medio de ese proceso se descubrió la muerte de otra hija de Lucía S., Candela, una bebé de seis meses. Ocurrió durante el 2013. En ambos casos, los informes médicos atribuyeron los decesos a complicaciones respiratorias y no a lesiones traumáticas. Lo propio que ocurrió con la muerte de Isabella este lunes, aunque faltan los resultados de la autopsia.

Los antecedentes generaron sospechas en la Justicia. Tanto por el fallecimiento del 2013 como por la del 2016. De hecho, la Justicia de Familia intervino en ese momento y tras sospechas de maltrato infantil y “ambiente de convivencia inconveniente”, les quitó la tenencia de los otros cuatro hijos. Algunos ingresaron en el ámbito de Hogares de Belén y otros fueron adoptados.

Tras el proceso penal y resultar absuelta hace 8 años, la mujer se mudó a Villa Gesell, pero al tiempo se separó de su marido. Y formó una nueva pareja, con Héctor A.: tuvo dos hijos más, uno de ellos, la menor fallecida.

Actualmente, los investigadores buscan determinar si existe alguna conexión entre este nuevo episodio y los trágicos antecedentes familiares, aunque por el momento no hay imputados en la causa.

Fuente: Clarín