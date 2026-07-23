Giro en la muerte de Luciana Ojeda en Córdoba: investigan un femicidio y buscan a un polaco prófugo

La investigación por la muerte de una mujer de 36 años en Córdoba capital ocurrida el pasado miércoles pegó un giro inesperado a una semana de su inicio. Luciana Ojeda fue encontrada sin vida el miércoles pasado en su departamento del centro de la ciudad, en el que también estaba su hija de cinco años. Las primeras pesquisas investigaron una muerte dudosa, pero ahora el fiscal de la causa cambió la carátula: investiga un femicidio e imputó a la pareja actual de Ojeda, un hombre polaco de 45 años.

En las últimas horas se emitió una orden de captura internacional para que el acusado sea buscado en otros países, hacia donde pudo haber huido.

El cuerpo de Ojeda fue hallado el miércoles 15 de julio en su departamento de Nueva Córdoba. En la misma vivienda estaba su hija de cinco años, que quedó bajo cuidado de la familia materna . La Policía de Córdoba señaló entonces que personal del servicio de emergencias médicas llegó al departamento y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a Ojeda, pero no surtieron efecto y se constató allí mismo el fallecimiento de la mujer de 36 años.

También allí se comprobó que Ojeda contaba con un botón antipánico por una denuncia de violencia de género contra una pareja anterior, que fue detenido. El botón se activó durante la pesquisa en el departamento de la mujer, aunque fuentes de la investigación precisaron más tarde que fueron los agentes policiales intervinientes los que activaron el botón, con el objetivo de corroborar si andaba correctamente.

La autopsia practicada al cuerpo de la mujer de 36 años reveló que, en inicio, no presentaba signos de violencia. Consignó, en cambio, que se trató de una muerte por "paro cardiogénico", posiblemente desencadenado por un fuerte golpe en la zona del pecho. Todavía se aguardan los resultados de la pericia toxicológica.

Pero a una semana exacta del hallazgo del cuerpo de Ojeda la investigación dio un giro notorio: las miradas de los investigadores apuntaron, este miércoles, a Jan Lu Korzeniecki , la pareja actual de la mujer, con el que mantenía un vínculo desde hacía 10 meses. Es de nacionalidad polaca y tiene 45 años . En rigor, fue la propia familia la que apuntó contra él.

"Una compañera de trabajo se presentó a declarar y manifestó que Luciana le había dicho que él la había golpeado y que estaba toda marcada en los brazos", declaró Luciano Ojeda, hermano de la víctima, al medio local La Voz . Apuntó que Korzeniecki tendría problemas de alcoholismo y antecedentes de conductas violentas.

Y se lamentó: "Él estaba en el lugar del hecho y se le escapó a la policía ahí; según dicen, él mismo había llamado a la ambulancia y luego desapareció".

El fiscal a cargo de la investigación, Gonzalo Berrotarán Romano, lo imputó por homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género y la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de 5° Turno emitió una orden de captura internacional.

Según la familia de Ojeda, Korzeniecki se conoció con Ojeda por internet; probablemente mediante una plataforma digital en la que ella enseñaba español a extranjeros. Además, que el hombre había llegado a Córdoba capital el pasado lunes 6 de julio para encontrarse con Luciana.

Era la tercera vez que fue a Córdoba para reunirse con ella, aunque esta vez ambos se instalaron en un departamento de Nueva Córdoba, y planeaban quedarse allí durante un mes. Según los planes, querían luego mudarse a otra vivienda en Argüello, un barrio del noroeste de la capital cordobesa. Ninguno lo hará: Ojeda fue asesinada, y Korzeniecki está prófugo.

Fuente: Clarín