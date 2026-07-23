“Nos destruyeron”: tres años y medio de prisión por matar a golpes a un hombre que salió en defensa de su hija

Cuando finalizó el partido entre Argentina e Inglaterra, María, sus hijos y su nuera festejaron como en miles de hogares. Se abrazaron fuerte y gritaron. En su mano derecha María tenía un portarretrato con la foto de Walter, su pareja por más de tres décadas y quien murió en enero luego de pasar 651 días internado tras una golpiza que le propinaron dos hermanos.

La misma imagen, pero con otro resultado, se había dado dos días antes, el martes 14, cuando María y su hijo se tomaron de la mano, agacharon sus cabezas y escucharon que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Lomas de Zamora condenó a tres años y seis meses de prisión a Hugo Denari (27) , uno de los implicados en el homicidio de Walter Teves (48).

"Nos destruyeron", dijo María Duarte a Clarín . La mujer relató que pasó más de un mes y medio yendo a los Tribunales y que para ellos "tres años y medio de condena es nada ".

"Cuando lo escuchamos nos quedamos helados. Nos agarramos fuerte con mi hijo, agachamos la cabeza y nos quedamos helados. Esperaba una condena más elevada, de seis años . Me dijeron si quería hablar con el juez, pero era perder el tiempo porque la decisión ya la habían tomado", sostuvo la mujer.

La fiscal Viviana Giorgi había pedido 14 años de condena para Daneri por el delito de “homicidio simple con dolo eventual, agravado por la participación de un menor”.

Los abogados de Duarte, Silvia Medina y Abelardo Tavira, habían solicitado que sea condenado por el mismo delito y de manera subsidiaria ocho años por "homicidio preterintencional".

Los jueces Luis Miguel Gabián, Marcelo Dellature y María Fernanda Anaya finalmente condenaron al mayor de los hermanos a tres años y seis meses por “homicidio preterintencional agravado por la participación de un menor”.

María adelantó que no recurrirán a la Cámara de Casación para apelar la sentencia ya que es "revivir todo de nuevo".

"Terminamos siendo condenados porque nosotros perdimos un familiar querido. Aceptamos agachando la cabeza lo que el Tribunal decidió. No estamos de acuerdo porque se llevó una vida y es un sufrimiento que no tiene fin . Era una lucha interna de mi hijo que quería Justicia por su papá y yo que quería terminar. Hablamos y dijimos que hasta acá llegamos", señaló.

La hija de Walter era el centro de amenazas de dos hermanos, quienes habían tenido un altercado con el hombre en septiembre del 2023. El 3 de marzo del siguiente año, Teves no aguantó más y reaccionó.

“Negro cagón, te comés los mocos” , le habían gritado cuando se los cruzó yendo a comprar a un comercio de Glew, en Almirante Brown, donde vivían.

“Explotó. Eso le sacó la sangre en el ojo y salió a defender el honor de su hija”, dijo a Clarín Duarte, esposa de Walter. En ese momento los increpó y comenzaron a golpearlo.

La agresión fue brutal. Walter recibió un golpe en la cara y cayó al suelo. Ahí lo patearon en varias partes del cuerpo y en la cabeza , que le provocó un daño irreparable que terminó con su muerte, el pasado 3 de enero.

Teves murió luego de pasar 651 días por varios hospitales y centros de rehabilitación a raíz de las lesiones que sufrió en la golpiza que le propinaron los dos hermanos, uno de ellos de 17 años al momento del hecho y que será juzgado en un Tribunal de Menores a pesar de ya ser mayor.

"Yo viví con mi marido 30 años y los dos últimos fueron de clínica en clínica y yo podía escuchar que los testigos de ellos mintieran sobre mi persona, algo que hicieron terriblemente, me tildaron de una persona agresiva. Yo nunca me los crucé (a los imputados), no los conozco, no sé quiénes son hasta el momento del hecho. Pero escuchar hablar mal de una persona que no está más, que era borracho, drogado y que era mala persona fue duro", recordó María respecto a lo que vivió en el juicio.

La mujer recordó que el padre de los acusados dijo que "no podían salir, que estaban los cuatro en su casa". "Pero ellos están los cuatro juntos, nosotros quedamos tres. Yo hubiese preferido toda la vida que por esos tres años y medios de condena me hubiesen dado a mi marido. Podría verlo crecer a los hijos, en un futuro tener nieto", dijo, entre lágrimas.

Con la misma emoción recordó una promesa que le hizo a su compañero de vida. "Le prometí hacer Justicia, mínimamente creo que lo cumplí. Fue traumático revivir todo, no fue como lo deseaba, pero (Denari) es culpable por haberlo matado", sostuvo.

La historia de amor entre Walter y María se extendió durante 30 años y 3 días. Se conocieron a principios de 1995. De la relación nacieron Martín y Rosario.

Él ingresó hace 27 años a trabajar en La Serenísima, lo que luego se transformó en Danone. Allí se desempeñó como operario de una maquina.

Walter era fanático de las motos . Otra de las actividades que más disfrutaba era ir de pesca y salir en familia. En sus últimas vacaciones reunió a todos y se fueron 20 días a “su lugar en el mundo”, que era Traslasierra, en Córdoba.

María describió a Walter como "un excelente padre, esposo, amigo, compañero, que nunca tenía un 'No' para la familia que formó". "Siempre estaba dispuesto de sacar de donde sea para contentar a sus hijos y a mí. No era una persona agresiva. Pero el hostigamiento de esas personas hacia su hija le sacó lo peor de él. No hubiese actuado de esa manera si estaba acompañado", dijo.

Por último, la mujer agradeció de manera especial el trabajo y la contención de sus abogados Medina y Tavira, quienes además de llevar el juicio adelante tuvieron un rol importante en acompañar a María y a su familia. También destacó el trabajo de la fiscal Giorgi durante el juicio.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín