Intentó ingresar a una cárcel con 490 chips de celular ocultos en sus partes íntimas

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Una mujer fue descubierta cuando intentaba ingresar a la Penitenciaría Central del Estado (PCE), en Cuiabá, Brasil, con 490 chips de telefonía móvil ocultos en la vagina.





El hallazgo ocurrió este sábado durante el control de visitantes, realizado con un equipo BodyScan, un escáner corporal de cuerpo completo similar a una máquina de rayos X. Durante la inspección, el dispositivo detectó un objeto oculto en el cuerpo de la visitante.





Tras ser informada del resultado del control, la mujer extrajo voluntariamente un envoltorio que contenía 490 chips de las compañías TIM, Claro y Vivo.





Según informaron las autoridades, el material tenía como destino un interno alojado en la unidad penitenciaria.





Los chips fueron secuestrados y puestos a disposición del área de Disciplina y Seguridad de la prisión, que inició las actuaciones administrativas y legales correspondientes.