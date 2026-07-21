Delincuentes a los 50: el nuevo boom de los “ladrones veteranos”

Un investigador abocado a esclarecer el intento de robo al Banco Provincia de Baradero se sorprendió al ver a los doce detenidos delcaso llegar, uno por uno. Joven, pero experimentado a la vez, lanzó en voz alta al verlos: “Es una ensalada de chorros viejos”. Tres de esos doce detenidos -hoy procesados junto al resto de su banda- superan los 50 años de edad. El hombre no sabía que, tal vez, esos chorros viejos son el nuevo emergente del delito argentino.

Lo dicen las estadísticas: los presos de más de 50 años de edad aumentaron un 19,1 por ciento en las cárceles federales en los últimos cuatro años , de acuerdo a datos oficiales a los que accedió este medio. No es el único número estatal que habla al respecto.

También, lo dice la calle. Hoy, los delincuentes senior toman el centro de la escena con asaltos de alto perfil.

La cuestión de edad también es una cuestión de estilo. El ataque boquetero a la sucursal bonaerense fue un plan claramente creado por alguna mente criada en el pasado. No fue un arrebato motochorro. Incluyó una larga preparación con herramientas y vehículos , con la idea loca de taladrar el suelo desde una vieja ferretería hasta la bóveda en la calle Laprida. Los ladrones no sabían que, poco menos de un mes antes de su captura, un supuesto abogado los había delatado con un mensaje anónimo a la Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense.

El buchón que los entregó le sirvió tres nombres a la fuerza provincial . Carlos Maidana se encontraba en esa lista. Ex policía de la Federal, ex buchón de la Justicia él mismo, lo encontraron en su camioneta con dos pistolas y una mujer 32 años más joven que reconoció ser prostituta. Escondía un FAL y otra camioneta robada en su aguantadero de Moreno. Maidana, de acuerdo a su DNI, tiene 59 años , con causas y condenas en su historia por amenazas y tenencia ilegal de armas.

En la redada cayó también Horacio Egidio Couto, entrerriano , de Villa Soldati según él mismo. Lo encontraron junto a otros siete acusados en una camioneta mientras escapaba; podría ser el abuelo de alguno de ellos. Empresario textil en los papeles, Couto tiene 65 años , con un historial delictivo que incluye una estadía en un penal federal y una condena a cinco años por robo en poblado y en banda que cumplió once años atrás, de acuerdo a la acusación de la Justicia federal en su contra.

Wilmar Antonio Pedraja, uruguayo, herrero y albañil de acuerdo a su relato, otro presunto miembro de la banda, tiene 53 años también. Todos se encuentran presos y procesados, con una reciente decisión del juez Jorge Rodríguez tras una investigación a cargo del secretario Claudio Galdi.

Hay más casos de hampones senior. Julio Esteban Baldes, alias “El Chino”, fue detenido a mediados de marzo por la Bonaerense , acusado de liderar una banda de falsos policías expertos en entraderas.

Una ficha policial marca causas en su contra por robo en 2001 y 2007. Estuvo preso en el penal de Gorina desde mayo de 2010 hasta enero de 2012 , a disposición del Juzgado de Ejecución Penal N°1 de San Isidro. El delito: otra vez, robo en poblado y en banda. Oriundo de Adolfo Sordeaux, “El Chino” tiene 58 años.

La semana pasada, la Bonaerense también detuvo en Pergamino a una banda que había asaltado una joyería en Córdoba. Uno de sus miembros tenía 56 años de edad.

Cualquier científico social diría que cinco casos no son una tendencia. Los números del sistema penitenciario a nivel nacional dicen otra cosa.

En el Servicio Penitenciario Federal, los detenidos de más de 50 años aumentaron un 19,1 por ciento en los últimos cuatro años. Eran 1537 detenidos en 2023, de acuerdo a un informe oficial. Hoy, en el año 2026, son 1831: los presos senior representan un 14 por ciento de los 12 mil internos del sistema a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Las cifras más recientes del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena -que analiza las variables en todos los sistemas carcelarios del país, un informe estadístico antes elaborado por el Ministerio de Justicia antes de que las cárceles federales pasen a la órbita de Seguridad- ya daban cuenta del fenómeno. El último informe disponible data de 2024.

Allí, los presos de 45 años en adelante representaban el 21% de los 120 mil detenidos en todo el país. El informe del año anterior, 2023, determinó que los internos +45 representaban el 20 por ciento de una población de 111 mil a nivel nacional.

De vuelta al presente, las cosas no son diferentes en el Servicio Penitenciario Bonaerense , el mayor conglomerado de cárceles del país con casi 65 mil detenidos. Entre 2025 y 2026 , según altas fuentes oficiales, 2733 nuevos internos +50 ingresaron a sus cárceles y alcaidías. En 2024, un 13% de sus 55 mil internos pasaba los 45 años de edad.

¿A qué se debe el fenómeno? “Es la crisis, amigo” , se ríe un funcionario de importante rango en el sistema provincial. 50 años es una edad notable para un delincuente. Tal vez sea un número probable para un estafador, un mago mentiroso de las finanzas, algún ladrón de guante blanco, pero no para un pistolero. En el mundo del crimen con pólvora, llegar a viejo es casi una quimera.

Muchos caen por la ley de plomo que rigió sus vidas. Otros enferman prematuramente. “Vivimos en años de perros” , se reía semanas atrás un histórico del robo que dejó una prisión bonaerense en los últimos tiempos luego de transitar su tercera condena. “Mirame, ¡no tengo ni 55 y ya estoy hecho mierda! Llega un punto en que no conocés otra cosa, que ya no sabés a dónde ir excepto la banda”.

Fuente: Infobae