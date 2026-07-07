Intentaban ingresar casi una tonelada de marihuana desde Paraguay y la abandonaron tras una persecución

Casi una tonelada de marihuana fue secuestrada en la provincia de Misiones luego de una persecución que terminó con el abandono de una camioneta utilizada para transportar la carga. Los sospechosos lograron escapar a pie y dejaron la droga dentro del vehículo.

El operativo se realizó en la localidad de Eldorado y permitió incautar más de 991 kilos de marihuana . De acuerdo con Prefectura Naval Argentina , encargada del procedimiento, el cargamento tiene un valor superior a los 3.700 millones de pesos .

La investigación se inició a partir de tareas de inteligencia criminal que alertaron sobre el posible ingreso de estupefacientes desde Paraguay a través de la frontera fluvial.

Con esa información, se montó un operativo de vigilancia en sectores considerados estratégicos de la costa del río Paraná. Fue en ese contexto que se detectó una embarcación a motor que cruzó desde Paraguay y llegó a la zona conocida como Puerto Paticuai, a la altura del kilómetro 1.811.

La carga fue detectada durante un operativo en Misiones y los sospechosos escaparon a pie al dejar la camioneta. Video: Prefectura Naval Argentina.

Según se informó, desde la lancha descargaron numerosos bultos que fueron trasladados rápidamente hacia una camioneta tipo pick-up que aguardaba en la costa argentina. Una vez completada la operación, la embarcación regresó al país vecino mientras la carga era retirada por tierra .

Al advertir la maniobra, los efectivos se dirigieron al lugar e intentaron identificar el vehículo involucrado. Sin embargo, sus ocupantes emprendieron la fuga al detectar la presencia de las fuerzas de seguridad.

La persecución se extendió por aproximadamente un kilómetro hasta que los ocupantes abandonaron la camioneta en una zona de monte . Luego escaparon corriendo y aprovecharon la vegetación del lugar para perderse antes de ser detenidos.

Los investigadores encontraron dentro del vehículo 59 bultos que contenían 1.368 panes prensados de marihuana . Luego comprobaron la camioneta registraba un pedido de secuestro por robo.

La información surgió tras una consulta realizada al Comando Tripartito de la Triple Frontera, que permitió verificar la situación del rodado. Tanto el vehículo como la droga quedaron a disposición de la Justicia Federal.

En la causa intervienen el Juzgado Federal de Eldorado, a cargo de Miguel Ángel Guerrero, y la Fiscalía Federal de esa ciudad, encabezada por Pablo Fernando Kulchar, que ordenaron el secuestro del cargamento y del vehículo utilizado en la maniobra.

Fuente: Clarín