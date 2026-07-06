Habló el jefe del instructor que murió al tirarse de un avión en Córdoba: “Era un amigo, no hay forma de entender lo que pasó”

En medio de la conmoción por la muerte Leandro Andrés Bertazzo , el instructor de 42 años que se arrojó de un avión en medio de un vuelo, su jefe se mostró muy afectado. “Era un amigo. No hay forma de entender lo que pasó” , lamentó.

El director de Flying Parrot Córdoba , Eduardo Álvarez, fue uno de los primeros en enterarse de lo ocurrido luego de ser alertado por la alumna que acompañaba a Bertazzo.

Ante esta situación, aplicaron un protocolo de emergencia y la joven de 22 años -que ya poseía licencia de piloto privado- logró aterrizar el avión sin mayores inconvenientes. Luego, relató todo lo sucedido y permitió a la Justicia reconstruir el dramático desenlace en la altura.

“ Estamos muy consternados por lo que pasó. Una bella persona, con una gran sonrisa, conceptos claros de vida. Que haya pasado esto nos tiene sorprendidos”, dijo Álvarez en diálogo con TN Central .

El hombre recordó cómo fue su última conversación: “Llegó, nos dimos un beso y un abrazo como siempre. Yo estaba acomodando un matafugos y me preguntó: “¿Te ayudo?”. Después se fue con sus alumnos, con su alegría de siempre. Bien vestido, afeitado, impecable".

Bertazzo había tenido un alumno previo a lo que sucedió: “Cerca de las 13 voló con otro chico y lo hizo sin ninguna novedad. Después fue el turno de Rosario, que tenía que sortear una serie de maniobras y prácticas aéreas para terminar su vuelo”.

Sobre lo ocurrido, sostuvo: “Tomó esta decisión trágica a bordo de una aeronave con una persona a su lado. No hay forma de pensarlo o de entenderlo , pero la mente humana es tan compleja".

Al mismo tiempo, señaló que la joven alumna aterrizó “con mucho nivel y frialdad”, pero estaba en shock. “Lo ha dicho en varias oportunidades: Leandro le dijo: ‘ Vos sabés lo que tenés que hacer, seguí para adelante’ ; después de eso acomodó su cabina, se sacó los auriculares, el cinturón, abrió la puerta que es dificilísima de abrir y se tiró”, precisó.

Álvarez aclaró que abrir la puerta de un avión en pleno vuelo es comparable con querer abrir la puerta de un auto que circula a 200 kilómetros por hora. “La psiquis te hace hacer cosas insólitas”, lamentó.

También explicó que el avión Cessna C-150 no sufrió daños, ni siquiera en la puerta, y que apenas la chica arribó, debieron contenerla: “Ella hizo las comunicaciones, informó que su instructor se había arrojado al vacío y nosotros simplemente no empezamos a preguntar”.

“Cuando bajó, estaba totalmente en shock. ‘Se tiró del avión Leandro, para mí que me hizo una broma. No entiendo por qué hizo eso’, decía. Ella creyó que se había tirado con un paracaídas, pero después se dio cuenta de que no ”, señaló.

Después del relato de la alumna, Álvarez despegó de inmediato para intentar localizar a Bertazzo y, después de unos 15 o 20 minutos de vuelo, encontró el lugar donde había caído. Con las coordenadas precisas avisó a las autoridades, que enviaron efectivos de la Patrulla Rural Centro y un servicio de emergencias. Cuando los médicos llegaron al lugar, solo pudieron confirmar su fallecimiento .

También explicó que existe entre instructores y alumnos un contacto permanente. Sin embargo, aseguró que nadie detectó indicios de lo que podía ocurrir.

“Hay una relación alumno-instructor muy íntima en el sentido profesional, pero ninguno de los que volaron, ni de los que lo vimos, pudimos detectar que él iba a tomar esa decisión de arrojarse de una aeronave. Evidentemente, había algo”, marcó.

Bertazzo tenía 42 años y llevaba una década formándose dentro de la institución, donde obtuvo distintas licencias hasta convertirse en piloto de transporte de línea aérea (PTLA), comercial de primera clase e instructor de vuelo . Su perfil profesional también reflejaba un paso laboral por Chile.

Luego de la tragedia, sus compañeros conocieron aspectos de su vida personal que hasta entonces desconocían. “Él había ido a un instituto neuropsiquiátrico, pero nadie sabía de ese tema. Solo la familia”, concluyó Álvarez.

La investigación quedó en manos de la Justicia Federal de Córdoba, que tiene competencia para intervenir en los incidentes aéreos y deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Fuente: TN