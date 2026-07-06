Infantino sacó el reglamento de Chiqui Tapia

La escandalosa resolución de la FIFA que favoreció a Estados Unidos se publicó 24 horas antes del decisivo encuentro por los octavos de final de este lunes. Fue un comunicado escueto, frío, sin mayores explicaciones. Folarin Balogun , la figura local, podrá jugar en Seattle frente a Bélgica en la Copa del Mundo. Eso pese a estar suspendido por una roja en el último partido. La medida fue discrecional. Y sin fundamentos.

La FIFA se amparó en una regla escrita por ella misma. Podrá decir Chiqui Tapia que sus cambios de reglamento y sus títulos de escritorio son apenas una anécdota al lado de lo que hizo el suizo que maneja el circo global.

A la vez que la selección de Scaloni avanza, el titular de la AFA provoca desde Estados Unidos , aún mientras sus frentes judiciales se complican en la Argentina. El mismo día del escándalo de la FIFA, Tapia subió a sus redes una foto que se sacó tras el triunfo ante Cabo Verde en Miami . Con boina, lentes oscuros y la pelota, tituló la imagen “Chiqui Blinders” , en alusión a la serie ambientada en la posguerra que retrata a una pandilla de gangsters que asciende hasta convertirse en la mafia más poderosa de Birmingham, Inglaterra.

Hasta ahora, la Copa del Mundo más grande de la historia venía acallando críticos. Aquellos que cuestionaban el torneo de 48 equipos, 104 partidos y tres países enormes chocaron contra los argumentos de Infantino. Estadios llenos, partidos emocionantes, figuras y goleadores en gran nivel, y una infraestructura nunca igualada hasta ahora.

The New York Times y AP revelaron que hubo un llamado de Donald Trump al mandamás de la FIFA la misma noche de la expulsión de Balogun. Eso fue suficiente para volver a recordar de que está hecho este negocio.

El presidente de Estados Unidos escribió en su red social un mensaje de agradecimiento a la FIFA poco después de la revisión de la sanción. “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, exclamó.

Tal vez Infantino, que le otorgó a Trump el premio de La Paz que le negó la academia del Nobel y que lo invitó a entregar la copa del mundo al campeón, el próximo 19 de julio en Nueva York, le habrá devuelto al presidente favores inconfesables.

Balogun mañana será el 9 titular en el equipo del argentino Pochettino , que hasta ahora había llevado adelante un trabajo serio para entusiasmar a millones de estadounidenses acostumbrados a vibrar con el fútbol americano, el básquet y el béisbol.

En un bar de Atlanta, donde empezaron a llegar los primeros de los 45.000 hinchas que estarán el martes para ver a la selección contra Egipto, un hincha le dijo a otro: “Pasó Chiqui y dijo que fue un robo”.

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Fuente: La Nación