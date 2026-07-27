Impactante choque en Berazategui: perdió el control por una alcantarilla, el auto se prendió fuego y quedó destrozado

Un impactante choque ocurrió en cercanías del centro de Berazategui cuando un Peugeot 206 que circulaba a gran velocidad perdió el control al impactar en la avenida Néstor Kirchner contra una alcantarilla mal cerrada, chocó contra un árbol en un extremo y fue tan fuerte el golpe que volvió a la calle y explotó . Los dos ocupantes, de 18 años, resultaron heridos de gravedad.

El video del accidente es brutal, con el fuego surgiendo del auto destrozado y la avenida llena de autopartes desparramadas en el asfalto. Otro auto que circulaba en la misma dirección fue sorprendido por el accidente y terminó en el final siendo impactado por el 206.

El siniestro ocurrió el pasado domingo 19 de julio, pero trascendió en las últimas horas por los registros de las cámaras de seguridad.

En las imágenes se ve cuando el 206 viene por la avenida Néstor Kirchner a gran velocidad (la permitida allí es de 60km/h) sobrepasa a otro vehículo por la derecha, maniobra que está prohibida por el riesgo que implica, y en ese momento pasa por encima de una alcantarilla mal cerrada.

De inmediato, el conductor pierde el control del auto a esa velocidad, el 206 choca contra un árbol que tiene a su derecha y comienza a hacer trompos. De regreso en la calle, explota a causa de la magnitud del choque. El vehículo queda destruido y en llamas en el medio de la avenida.

Los jóvenes de 18 años que viajaban en el auto sufrieron heridas graves y fueron derivados de urgencia a un hospital de la zona.

Uno de ellos salió despedido varios metros más sobre la avenida y el otro quedó atrapado dentro del vehículo y tuvo que ser rescatado por los bomberos.

En tanto, los vecinos indicaron que en el lugar del accidente hace falta mantenimiento municipal, ya que la boca de tormenta no estaba bien cerrada hace tiempo.

Según explicaron en diálogo con Telefe , la tapa original era de fundición y como se rompió, desde el municipio la retiraron y colocaron provisoriamente una de cemento y arriba la de metal, aunque no había ningún tipo de señalización para que los conductores tuviesen precaución al pasar.

Una semana después del accidente, todavía hay secuelas, ya que hay ramas de árbol caídas y un cantero destrozado, además de las marcas de los trompos y del incendio sobre la avenida.

Fuente: Clarín