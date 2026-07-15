Horacio Rodríguez Larreta no descartó una alianza con el PJ para volver a competir en la Ciudad

Decidido a competir otra vez por la jefatura de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta no descartó ayer una posible alianza con el peronismo de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones del año próximo.

“Hoy no estoy buscando acuerdos, pero llegada la elección lo veremos”, respondió el exdirigente de Pro al ser consultado en Net TV sobre un posible acuerdo electoral con el PJ.

En marzo, Rodríguez Larreta, que actualmente es legislador porteño, lanzó su propio espacio para 2027, que se llama “Metrópolis”.

Desde hace meses, Rodríguez Larreta dice que se aboca a reunirse a diario con vecinos para moldear su agenda y convertirse en una oposición incómoda para Jorge Macri , quien ya anunció que buscará otro mandato a pesar de las rispideces con La Libertad Avanza (LLA). Es a Jorge Macri, su sucesor en 2023, a quien Larreta quiere desafiar en las urnas el año que viene. Por ahora, en esa contienda, también se tendrá que enfrentar con el peronismo y tal vez con LLA en caso de no sellar un acuerdo con Pro.

En la Legislatura porteña, Rodríguez Larreta integra el bloque Confianza y Desarrollo, del que forman parte Guadalupe Tagliaferri y Emmanuel Ferrario , ambos de su círculo más íntimo, y los representantes de Confianza Pública (de Graciela Ocaña) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) . La bancada tiene siete miembros y estará liderada por Ferrario, quien también se suele sumar a las recorridas barriales del exalcalde.

Rodríguez Larreta observa cómo Jorge Macri se alinea con LLA, más allá de haber blanqueado su intención de ir por otro mandato. El exjefe de gobierno se entusiasma con la posibilidad de erigirse como el principal exponente de los sectores más moderados y hacerse un lugar entre los extremos de la polarización.

Larreta afirmó que no descarta una alianza con el peronismo en CABA para 2027. "Llegada la elección lo veremos". pic.twitter.com/rYOaP2ARzL

“Estoy caminando solo con el equipo nuestro. Estoy en la Legislatura con Graciela Ocaña, con Emanuel Ferrario, con Guadalupe Tagliaferri. Anoche tuvimos una cena. Vino también Paula Oliveto y Maxi Ferraro. Gente con la que trabajé toda la vida. Yo creo en eso. No estoy buscando acuerdos. Cuando vos me preguntabas esto de ser el ganador muy temprano, uno de los problemas que tuve es que me rodeé de demasiados políticos. Lo digo yo, que vengo de la política, por supuesto. Después, llegada la elección, veremos. Pero hoy no. Hoy es otra cosa”, señaló Rodríguez Larreta cuando fue consultado por un hipotético acuerdo con el PJ.

En la misma entrevista con Net TV, el exdirigente de Pro, sin embargo, tomó distancia del peronismo al decir que en un eventual balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof por la Presidencia votaría en blanco. Larreta sostuvo que “la Argentina necesita de un acuerdo” y afirmó que el país necesita “una alternativa de centro” para “terminar con esta grieta que está cada día más profunda”.

Fuente: La Nación