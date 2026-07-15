Gildo Insfrán es el único gobernador que decretó asueto por el partido contra Inglaterra

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán (Partido Justicialista), decretó asueto administrativo en la administración pública provincial a partir de las 15, una hora antes del comienzo del partido entre la selección argentina y su par de Inglaterra por las semifinales del Mundial de fútbol. Es el único mandatario provincial que oficializó que parte de la jornada será no laborable.

“Este gobierno entiende oportuno declarar asueto administrativo en el día de la fecha a partir de las 15:00 horas, en todo el territorio provincial e invitar a las municipalidades y comisiones de fomento, a los poderes Legislativo y Judicial, como así también a las instituciones bancarias -públicas y privadas- con asiento en la provincia, a adherirse a la presente medida”, sostuvo Insfrán en los considerandos del decreto con el que estableció el asueto, que lleva el número 140.

Con la firma del gobernador y su jefe de Gabinete, Antonio Ferreira, en el decreto se indicó que el Mundial “es el torneo de fútbol más importante” y que el combinado nacional “disputará su encuentro contra la selección de fútbol de Inglaterra, en el marco de las semifinales de la mencionada copa mundial, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos de América, a las 16:00 horas de nuestro país”.

“Declárase asueto administrativo el día 15 de julio del corriente año a partir de las 15:00 horas, en todo el territorio de la provincia de Formosa”, se dispuso en el artículo 1º del decreto firmado por Insfrán. “Invítase a las municipalidades y comisiones de fomento, a los poderes Legislativo y Judicial, como así también a las instituciones bancarias -públicas y privadas- con asiento en la provincia, a adherirse a la presente medida”, se estableció en el segundo artículo de la norma.

El resto de los gobernadores del país, y el jefe de gobierno porteño, optaron por no declarar asueto por el partido mundialista.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) intentó, sin éxito, que el presidente Javier Milei e ximiera de tareas a los empleados públicos este miércoles, a partir del mediodía. El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar , enfrentado con el gobierno nacional, reclamó la medida porque “el encuentro entre ambos equipos en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo” y “se trata de un encuentro de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional”.

Fuente: La Nación