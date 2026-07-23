Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, molesto por la derrota ante Lanús, por la Copa Sudamericano: “Tacos altos, para las quinceañeras”

Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano , suele tener declaraciones que llaman la atención. Efervescente y verborrágico, el hombre nacido en Reconquista volvió a dar la nota en la conferencia de prensa posterior al partido que su equipo perdió 2 a 0 en la noche del miércoles frente a Lanús , en el sur bonaerense, por el partido de ida en busca de acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Cienciano mostró una pálida actuación y cayó sin atenuantes; ni siquiera pudo sacar ventaja de haber jugado con superioridad numérica la última media hora del encuentro -que ya iba 1-0-, a partir de la expulsión de Besozzi en Lanús. El gol de Carrera, en tiempo agregado, fue el mazazo final para un equipo peruano sin fútbol ni rebeldía.

De ello tomó nota Melgarejo, que en la conferencia de prensa post partido repartió críticas hacia sus futbolistas con varias metáforas curiosas. “ Los equipos argentinos o uruguayos pueden estar un año sin jugar, pero a la hora de competir, compiten. Y eso nosotros lo tenemos que saber. Porque... te repito: tacos altos, para las quinceañeras ; acá hay que meterse zapatos de mujer, pero con tacos de aluminio”, inició su desahogo el DT nacido en Reconquista, Santa Fe hace 53 años.

Y continuó con otra figura llamativa para sustentar su pensamiento: “No sé si usar la palabra asustar. Asustar, me asustaba yo cuando me levantaba al baño a la madrugada y veía a mi suegra. Yo creo que por la ansiedad por empatar, porque te ves con uno más, nos pegaron en el momento justo”.

😳 “TACOS ALTOS PARA LAS QUINCEAÑERAS” 😳 “ASUSTAR, ME ASUSTABA YO CUANDO ME LEVANTABA AL BAÑO DE MADRUGADA Y VEÍA A MI SUEGRA” 🎙️ Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, a su manera luego del 0-2 con Lanús por la ida de los Playoffs de la #Sudamericana 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/M5ihKeCoGt

Melgarejo suele ser un hombre polémico. Luego de trabajar durante una década en España, mayormente con divisiones juveniles, llegó a Perú como parte del cuerpo técnico de Ángel David Comizzo, a quien acompañó en Universitario, Deportivo Municipal y Atlético Grau. Su carrera en solitario la inició en 2025 como técnico de ADT y este año llegó a Cienciano.

Sin embargo, su tendencia a no medir las palabras le trajo más de un dolor de cabeza. Sin ir más lejos, acaba de recibir una dura sanción de la Federación Peruana de Fútbol (FPF): recibió un año de suspensión por sus declaraciones tras el partido ante ADT en el que Cienciano quedó eliminado de la Copa de la Liga . Después de aquel encuentro, Melgarejo afirmó: “Feliz, porque salimos de esta copa de mierda. Es una competencia espantosa”. Y redobló la apuesta al criticar directamente al presidente de la FPF: “Esta copa tiene menos sentido... Mientras Agustín Lozano está en el Mundial, nosotros estamos jugando este torneo”, dijo.

Se le impuso 1 año de sanción y 20 UIT (110,000 soles) a Horacio Melgarejo por las declaraciones del video. ¿Opiniones? 🤔 pic.twitter.com/P2LvgYLtIu

Sin embargo, Cienciano, lejos de desvincularlo, confirmó que Melgarejo seguirá encabezando el proyecto deportivo. En tanto que será otro argentino, Cristian Ruggeri, el encargado de salir al campo de juego como principal responsable del equipo.

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Fuente: La Nación