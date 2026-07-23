Rescataron a los cuatro mineros varados en Catamarca, en un operativo contra reloj con temperaturas bajo cero

Los cuatro mineros que habían quedado varados dentro de una camioneta en la puna debido a una impactante e histórica tormenta de nieve en Catamarca fueron rescatados este miércoles en un desesperado operativo que se desarrolló en medio de condiciones climáticas extremas y con temperaturas bajo cero.

Aunque a dos de los trabajadores los encontraron en el vehículo, los otros dos habían salido a caminar y, según los rescatistas, uno de ellos por las noches se enterraba en la nieve para sobrevivir a las condiciones adversas.

El hallazgo de los trabajadores fue confirmado este miércoles por la tarde por el secretario de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Gustavo Molina, quien informó que los rescatistas encontraron primero la camioneta con dos de los trabajadores dentro y que poco después encontraron a los otros dos trabajadores, que se encontraban a pocos kilómetros de distancia.

Según indicó el dirigente social, los dos mineros que se encontraban fuera del vehículo habían salido para buscar señal para así poder alertar del lugar en el que se encontraban.

Según señaló Molina en diálogo con Inforama , los cuatro trabajadores "están lúcidos" , aunque "con el deterioro lógico de haber pasado condiciones extremas".

En tanto, Alfredo Medina, uno de los bomberos voluntarios de la localidad de Santa María que intervino en el rescate, contó en diálogo con TN los pormenores del operativo en el que fueron rescatados los trabajadores. Según detalló, las tareas comenzaron el lunes por la tarde, luego de que las autoridades recibiesen un llamado de los familiares de los mineros, quienes advertían que los cuatro hombres no se habían presentado a trabajar.

Los rescatistas se enfrentaron a caminos cortados y nieve que en algunos tramos llegaba al metro de altura y en otros incluso superaba los dos metros . Aunque inicialmente avanzaron en camionetas, cuando ya no pudieron avanzar, siguieron a pie.

Medina relató además que durante la primera noche las tareas se concentraron en la zona en la que los familiares de los mineros habían indicado que podrían estar los trabajadores, pero que no pudieron encontrarlos. Durante el segundo día, se sumaron más vehículos de rescate pertenecientes a Gendarmería, distintas empresas mineras de la zona, y el municipio y continuaron avanzando.

El socorrista contó además que en medio del operativo y al pasar por el pueblo de El Peñón, uno de los móviles tuvo que detenerse para rescatar a familias de turistas que también habían quedado varadas.

Finalmente, tras la tercera noche de búsqueda , con la llegada de vehículos de mayor porte y gracias a una ligera mejora climática, los rescatistas lograron dar con los mineros .

"Al cuarto día a nosotros se nos despeja un poco, llegan las maquinarias grandes y una de las camionetas de una empresa privada de la zona de Antofagasta puede acceder por otro lugar al punto al que nosotros no podíamos llegar y ellos lo encuentran a uno de los chicos que ya venía caminando", relató Medina.

Según contó el socorrista, el chico había estado caminando durante las noches y, "se enterraba en la nieve para poder soportar el temporal". "No lo encontrábamos tampoco porque estaba enterrado", apuntó.

El rescatista contó además que, poco después de hallar al joven también dieron con uno de sus compañeros que se había quedado más atrás y apareció solo "en la parte superior de un cerro". Otro grupo de socorristas se acercó a él para "tratar de bajarlo, hacerle la contención y darle los primeros auxilios", explicó.

Medina destacó las condiciones extremas en las que sobrevivieron los jóvenes, quienes se habían quedado sin comida ni combustible y carecían de calefacción y describió el rescate como "un milagro", ya que durante la búsqueda se registraron temperaturas cercanas a los 16 grados bajo cero.

Fuente: Clarín