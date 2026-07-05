Hay alerta por frío extremo en 11 provincias para este domingo: cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo para algunos sectores de Chubut , Neuquén , Mendoza , San Luis , Córdoba , San Juan , La Rioja , Catamarca , Tucumán , Salta y Jujuy .

Este tipo de alertas pueden ser peligrosas, sobre todo para grupos de riesgo , como niños y niñas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Por otro lado, la zona suroeste de Córdoba presenta una alerta naranja por frío extremo . Este tipo de advertencia pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

El Servicio Meteorológico Nacional indica que un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas .

El SMN establece las alertas comparando las temperaturas pronosticadas con los registros históricos de cada zona del país. Cuando se esperan valores mucho más bajos que los habituales para esa época del año, se considera que existe un evento de frío extremo .

Además de la intensidad del frío, el organismo también tiene en cuenta cuántos días seguidos durará el fenómeno . Cuanto más bajas sean las temperaturas y mayor sea su persistencia, más alto será el nivel de alerta, que puede pasar de amarillo a naranja o rojo según el riesgo para la salud de la población.

Fuente: TN