Hay alerta amarilla y naranja por frío extremo en Buenos Aires y 20 provincias para este viernes 3 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por frío extremo para este viernes 3 de julio.

Según indicaron, para el centro oeste de la provincia de Buenos Aires rige la alerta naranja . La misma advierte sobre temperaturas bajas que pueden ser muy peligrosas, en especial para los grupos de riesgo.

A su vez, se pronostica alerta amarilla para Chubut, Neuquen, Río Negro, Tucumán, Mendoza, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires (incluido el AMBA), San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Jujuy y Salta. En estos lugares, las temperaturas pueden ser peligrosas para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Para este viernes 3 julio se espera en CABA y el conurbano de PBA una temperatura mínima de -1 grado y una máxima de 10 .

El SMN establece las alertas comparando las temperaturas pronosticadas con los registros históricos de cada zona del país. Cuando se esperan valores mucho más bajos que los habituales para esa época del año, se considera que existe un evento de frío extremo .

Además de la intensidad del frío, el organismo también tiene en cuenta cuántos días seguidos durará el fenómeno . Cuanto más bajas sean las temperaturas y mayor sea su persistencia, más alto será el nivel de alerta, que puede pasar de amarillo a naranja o rojo según el riesgo para la salud de la población.

Fuente: TN